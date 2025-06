Kormányinfó: segítség Budapestnek, parajdi tragédia, helikopterezés, uniós szankciók, átláthatósági törvény

Kormányinfót tartott szerda délután Gulyás Gergely, Vitályos Eszter és Latorcai Csaba. A Miniszterelnökséget vezető miniszter az Index kérdésére elmondta, hogy bármikor elkezdődhetnek a tárgyalások a kormány és a főváros között, nem ijednek meg az uniós szankcióktól, hekkerekkel nem tárgyalnak, és változatlanok a szándékaik a jövő évi költségvetés megszavazásának dátumától. A miniszter beszélt arról is, milyen feltétellel segít a kormány Budapestnek, mi vezethetett a parajdi tragédiához, miért borúlátóak a háborúval kapcsolatban, miért volt bölcs döntés elhalasztani az átláthatósági törvény tárgyalását, mit gondol Magyar Péter javaslatáról, mit üzen Jeszenszky Gézának, és kitért arra is, hogy több helyszínt vizsgálnak, hol épüljön az új repülőtér.

Kormányinfót tartott Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, Vitályos Eszter kormányszóvivő és Latorcai Csaba, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium államtitkára szerda délután. Gulyás Gergely elmondta, a kormány a háborús helyzetet is értékelte a kormányülés kezdetén, és az elmúlt hét eseményei kevés bizakodásra adnak okot, a háború nem a béke irányába halad, nem kifelé tartunk belőle, hanem befelé.

„Az európai politika nem változott, Brüsszel nem a béketárgyalásokat, hanem továbbra is a háborút támogatja – mondta a miniszter. – Európában vannak ezzel ellentétes vélemények is, a lengyel elnökválasztás eredménye reményre ad okot.”

A kormány meghallgatott egy nemzetbiztonsági információkon alapuló tájékoztatót is, ez alapján Gulyás Gergely kijelentette, van Magyarországon jelen lévő külföldi finanszírozása a háborús propagandának, ami nemcsak Ukrajnából és Oroszországból érkezik, hanem máshonnan is, és mindkét ország háborús propagandája érdekében újságírókat fizetnek Magyarországon.

A Védelmi Tanács legutóbbi üléséről kifejtette, a legfontosabb, hogy Magyarország továbbra is a béke pártján áll, és nem támogat olyan tevékenységet, ami a háború meghosszabbításához hozzájárul. Lesz egy NATO- és egy uniós csúcs is, Magyarország valószínűleg céldátummal megemeli a honvédségi ráfordításokat.

Itt még számháború van a 3 százalék és az 5 százalék között, de az biztos, hogy a NATO-ban valamilyen megállapodás jön létre arra vonatkozóan, hogy a GDP-arányos ráfordítás nőjön. Magyarország ezt támogatja

– árulta el a miniszter, aki a Honvédelmi Bizottság rendkívüli üléséről elmondta, kialakult egy vita arról, hogy Ruszin-Szendi Romulusz vezérkari főnökként a mandátumától eltért a NATO-találkozókon. Erről vannak bizonyítékok, ezeket a Honvédelmi Bizottság tagjai megismerhetik.

Mulasztás vezethetett a parajdi tragédiához

A miniszter elmondta, a kormányülésen meghallgatták Bíró Barna Botondot, Hargita Megye Tanácsának elnökét. A politikus részletesen ismertette a parajdi sóbánya körül kialakult helyzetet. A tájékoztatás szerint másfél kilométeres szakaszon nem terelték el a patakot, ez a mulasztás vezethetett a tragédiához.

Súlyos emberi hiba történt

– jelentette ki Gulyás Gergely, hozzátéve, hogy a magyar kormány folyamatos kapcsolatban van az RMDSZ-szel, magyar kutatók is bekapcsolódtak a kárelhárításba. Ennek ellenére kétséges, hogy megmenthető-e a bánya, az esélyek ugyanis egyre csökkennek. A magyar katasztrófavédelem felajánlotta segítségét, a helyszínre látogatott Nacsa Lőrinc államtitkár is, az Ökumenikus Segélyszervezet célzott segélyprogramot indított, valamint tárgyi és pénzbeli adományokat is gyűjtenek. Parajd térsége eddig a turizmusból élt, a baleset miatt azonban a térség turisztikai vonzereje jelentősen csökkenhet.

Gulyás Gergely az Indexnek: A kormány nem tárgyal hekkerekkel

Gulyás Gergely lapunk kérdésére elárulta: bármikor elkezdődhetnek a tárgyalások a fővárossal, amikor erre igény van a másik oldalról.

A miniszter Karácsony Gergely újabb elvonásról szóló bejelentéséről kifejtette, az adószabályozás változása a kaszinókat nem érinti, tehát valótlan a főpolgármester állítása. Másrészt a nyereségleírás érvényesítése nemcsak Budapestet érinti, hanem az egész országot is. A miniszter elismerte, hogy ez néhány milliárd forintnyi iparűzésiadó-csökkenést jelent, de nincs visszamenőleges hatálya, tehát a mostani helyzetnek nincs köze ehhez.

Gulyás Gergely az Index kérdésére közölte, olyan sokszor szembesültek már uniós szankciókkal, hogy nem ijednek meg, de erre a frakció tud válaszolni. Hogy teljes egyetértés volt-e a törvényjavaslat szavazásának halasztásáról, arra szintén a frakció tud választ adni.

A miniszter kifejtette, a V4-ek működése az elmúlt időszakban azért nehezült el, mert a lengyel és a cseh kormány nem tulajdonít jelentőséget a visegrádi együttműködésnek. A magyar kormány a politikai nézetkülönbségek ellenére mindig nyitott volt arra, hogy a visegrádi ügyekben együttműködjenek.

Az oktatási szervereket ért hekkertámadásról elárulta, hogy az érettségizők adataira irányult a támadás, minden adat továbbra is rendelkezésre áll, papíralapon is. Reményeik szerint a károk elháríthatók, de a hekkerekkel nem tárgyalnak.

Gulyás Gergely azt is elmondta, változatlanok a szándékaik, továbbra is június 16. lehet a jövő évi költségvetés megszavazásának dátuma.

A kormány segít Budapestnek, de ennek feltétele van

Gulyás Gergely a főváros csődközeli költségvetési helyzetére is kitért. Mint mondta, azt szeretnék, ha a Fővárosi Önkormányzat tevékenysége a város nagyszerűségéhez igazodna. De ma azt látják, hogy Budapest vezetői hibák miatt került abba a helyzetbe, amelyben most van, miközben törvény rögzíti, hogy elsődleges kötelezettség a BKV működtetése.

Hangsúlyozta, hogy a mostani vezetés jelentős tartalékkal vette át Budapestet hat éve, a választási kampányban sem volt szó csődről. Ehhez képest azt látjuk, hogy a Karácsony–Tisza-koalíció saját bevallása szerint is csődbe vitte a várost – mondta Gulyás Gergely, aki jelezte, a kormány készen áll arra, hogy segítsen, de ehhez át kell világítani a főváros működését, és azt, hogy miért került ebbe a helyzetbe, miközben az iparűzési adóból származó bevételek jelentősebben emelkedtek, mint a szolidaritási hozzájárulás mértéke. A kormány részéről Gulyás Gergely és Latorcai Csaba államtitkár tárgyalhatnak a főváros vezetésével.

„A kormány készen áll segíteni a budapestieknek és együttműködni a Fővárosi Önkormányzattal – mondta Latorcai Csaba. – A fő pénzügyi adatok nem indokolják a csődhelyzetet. Jövőre az iparűzési adóból származó bevétel várhatóan 322 milliárd forint lesz Budapesten. Tarlós István idején még csak 26 milliárdot, most már 44 milliárd forint támogatást kap az önkormányzat az államtól. Karácsony Gergelynek és a Tisza Párttal közösen alkotott koalíciónak először törvényes költségvetést kell elfogadnia, és át kell világítania a főváros gazdálkodását, Tarlós István ugyanis 217 milliárd forint tartalékkal adta át a várost.”

A Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium államtitkára hozzátette, a kormány az elmúlt években több száz milliárd forint értékben indított fejlesztéseket Budapesten. Emellett 200 milliárd forintnyi fejlesztési támogatást kaptak a kis- és középvállalkozások, ami hozzájárult az iparűzési adó növekedéséhez is.

Amikor Karácsony Gergely jelezte, hogy bajba kerültek, a kormány mindig segített

– mondta Latorcai Csaba, aki szerint a kabinet most is nyitott az együttműködésre, de előbb látni szeretnék, mi vezetett a jelenlegi pénzügyi helyzethez.

Gulyás Gergely elmondta, a főváros hivatalosan nem jelentett csődöt, a kormánynak pedig az lenne a legjobb, ha nem kellene ezzel foglalkoznia. Latorcai Csaba hozzátette, hogy ha Budapest hivatalosan csődöt jelent, a kormányhivatalnak ki kell rendelnie egy költségvetési felügyelőt. A felügyelő javaslatokat tehet, és ezek alapján akár egy költségvetési biztos kijelölésére is sor kerülhet.

Gulyás Gergely hangsúlyozta, a Fővárosi Önkormányzatnak és a főpolgármesternek az a kötelezettsége, hogy működtesse a BKV-t, és ne leállítsa. Szerinte az is vitatott, egyáltalán megteheti-e a főpolgármester, hogy akár csak rövid időre is leállíttassa a BKV-t. Karácsony Gergely korábban bejelentette, pénteken 10 percre leáll valamennyi BKV-járat.

Több lehetséges helyszínt vizsgálnak, hogy hol épüljön az új repülőtér

Gulyás Gergely közölte, hogy a Liszt Ferenc repülőtér és a főváros közötti vasúti összeköttetés kiemelt jelentőségű, és most először van rá esély, hogy ez a gyorsvasút állami forrás bevonása nélkül is megépüljön a repülőtér és a Nyugati pályaudvar között, miután előbbit az állam visszaszerezte.

Emellett új áruszállító repülőtér létesítését is tervezik, és több lehetséges helyszínt is vizsgálnak az új logisztikai központ számára. A döntésnél fontos szempont, hogy a környékbeli önkormányzat is támogassa a beruházást.

„Ezért nem nevezett meg konkrét városokat Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter, noha négy településről már elkészült a részletes felmérés” – magyarázta Gulyás.

Bölcs döntés volt levenni a napirendről az átláthatósági törvényt

„A csütörtöki törvényalkotási bizottság napirendjéről levesszük az átláthatósági törvényt, és nem hozunk döntést a nyár előtt a kérdésben, nem szavaz erről az Országgyűlés” – mondta az Indexnek Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője, aki szerint a Fidesz-frakció egységes abban, hogy a szuverenitás védelmére jogi eszközöket kell alkalmazni, de még vita van azok konkrét formájáról. A frakcióvezető közölte, hogy a vitatott átláthatósági törvény tárgyalását őszre halasztják, hogy legyen idő a szakmai szervezetek javaslatainak mérlegelésére.

Gulyás Gergely a Kormányinfón hangsúlyozta, László András kormánybiztos ügye, amely a politikai korrupció feltárásáról szól, nem kapcsolódik a vitatott törvényjavaslathoz. Elmondása szerint a frakció által benyújtott javaslat nemcsak politikai vitákat váltott ki, hanem szakmai szervezetek is aggodalmukat fejezték ki. A miniszter szerint bölcs döntés volt a törvényjavaslat tárgyalásának elhalasztása. Hozzátette, ezt maga a Fidesz-frakció kezdeményezte. A miniszter elmondta, egyetért azzal, hogy Magyarországot ne lehessen külföldről – akár nemzetbiztonsági kockázatot is jelentve – politikailag befolyásolni.

Gulyás Gergely Magyar Péter javaslatáról: A magyar alkotmányos szabályok alakíthatók

„Példátlan lenne, ha valaki egy bizonyított lopási ügyben sem lenne elszámoltatható” – válaszolta Gulyás Gergely arra a kérdésre, hogy az Európai Parlament szerdán dönt Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztéséről.

Polt Péter tavaly lopás miatt indítványozta Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztését, aki 2024. június 21-én hajnalban egy budapesti klubban szórakozott, ahol mások mellett mobiltelefonjával a sértett is videóra vette őt. Miután Magyar Péter és egyik társa észrevette, hogy a férfi felvételeket készít, szóváltásba keveredtek vele, és a Tisza Párt elnöke hirtelen mozdulattal kivette a sértett kezéből a telefont, és zsebre tette. A telefont a sértett többszöri kérésére sem adta vissza, letagadta, hogy az nála lenne. Miután a szórakozóhelyet elhagyta, a Duna felé indult, többen, köztük a sértett, követték. A képviselő lesétált közvetlenül a vízpartra, és a telefont szándékosan a Dunába ejtette – közölte akkor az ügyészség.

Magyar Péter közvetlen államfőválasztásra vonatkozó javaslatáról a miniszter kifejtette, a magyar alkotmányos szabályokat lehet alakítani, az Országgyűlésben kétharmados többség kell hozzá. A köztársasági elnök jogosítványai szerinte nem indokolják a közvetlen választást.

Gulyás Gergely elmondta azt is, hogy Ursula von der Leyennek, az Európai Bizottság elnökének levelet írtak, mivel szerintük a bizottság pénzügyi eszközökkel beavatkozott a lengyel választásba. A miniszter szerint Brüsszel nem a demokratikusan megválasztott kormányokkal kíván együttműködni, hanem saját politikai céljait akarja érvényesíteni a tagállamok belpolitikájában.

„Minden közszereplőnek ügyelnie kell arra, hogy életvitele ne váltson ki közfelháborodást”

Gulyás Gergely közölte, soha nem utazott helikopterrel.

Az, hogy gazdag emberek úgy élnek, ahogy a nagyon gazdag emberek szoktak, már nem újdonság

– folytatta a miniszter, hozzátéve, minden közszereplőnek ügyelnie kell arra, hogy életvitele ne váltson ki közfelháborodást. „Ha valaki törvényesen jut vagyonhoz, az nem a kormány dolga, de a visszafogottság erény” – mondta.

Vitályos Eszter kormányszóvivő külön kiemelte, érdekes módon a Kormányinfókon senki nem kérdez Mártha Imre, a Budapesti Közművek Zrt. (BKM) vezérigazgatójának a luxuséletviteléről.

Gulyás Gergely arra is kitért, hogy a magyar kormány érvényt szerez a gyermekvédelmi törvénynek: „A kormány nem szexuális kisebbségek ellen, hanem a gyermekek védelme érdekében akar fellépni.” A miniszter úgy látja, a Pride-ot így is meg lehet tartani, ezért ajánlotta fel a rendőrség a Kincsem Parkot. A kérdés az, hogy „a szervezők célja a rendezvény törvényes keretek közötti megtartása, vagy a provokáció”.

Gulyás Gergely bejelentette, döntöttek arról, hogy a Demján Sándor Tervben a kis- és közepes vállalkozások támogatására rendelkezésre álló forrásokat 50 milliárd forinttal megemelik, így már összesen 130 milliárd forint érhető el. A vissza nem térítendő támogatásból 1800 kis- és közepes vállalkozás részesül, ez 1+1-es támogatás, az állam által adott forrásokhoz a vállalkozás is legalább ugyanannyit hozzátesz.

A miniszter az alábbi témákra is kitért a Kormányinfón:

A Budapest–Belgrád vasútvonallal kapcsolatban jó reményük van arra, hogy az idei évben a teljes szakasz elkészül és használható lesz.

A gyermekotthonokban annyi gyermeket lehet elhelyezni, amennyi férőhely rendelkezésre áll, de előfordulhat, hogy a szükséglet meghaladja a meglévő kapacitást. Ilyen esetekben – ha nem rendkívüli helyzetről van szó – bővíteni kell a férőhelyeket.

Gulyás Gergely jobbulást kíván Jeszenszky Gézának, nagyra tartja a korábbi külügyminiszter munkásságát, különösen a rendszerváltás utáni diplomáciai tevékenységét. Bár politikai kérdésekben lehetnek köztük nézetkülönbségek, ez nem változtat azon, hogy emberileg és szakmailag is tiszteli őt.

Legfeljebb füstös liberális klubokban, ittas, bódult állapotban vetődhetett fel, hogy nem Orbán Viktor lesz a Fidesz miniszterelnök-jelöltje 2026-ban.

(Borítókép: Latorcai Csaba, Vitályos Eszter és Gulyás Gergely 2025. június 4-én. Fotó: Papajcsik Péter / Index)