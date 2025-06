Gulyás Gergely a Kormányinfón elmondta: nem lepte meg, hogy az átláthatósági törvényjavaslat őszre csúszik, mivel erről már egyeztetett Kocsis Mátéval. Hangsúlyozta: továbbra is egyetért azzal, hogy Magyarországot ne lehessen külföldről, akár nemzetbiztonsági kockázatot is jelentve, politikailag befolyásolni. Szerinte ez nem új keletű probléma, korábban is történtek erre irányuló kísérletek, de a kérdés még nincs kellően kibeszélve, kiértékelve. Arra az újságírói felvetésre, hogy a kormány esetleg rendeleti úton lépne, Gulyás Gergely úgy válaszolt: jelenleg nincs ilyen terv a kormány asztalán.