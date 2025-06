A Kormányinfón Gulyás Gergely arra a kérdésre, hogy az Európai Parlament ma dönt Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztéséről, úgy reagált:

példátlan lenne, ha valaki egy bizonyított lopási ügyben sem lenne elszámoltatható.

Mint ismert tavaly Polt Péter lopás miatt indítványozta Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztését. Magyar Péter 2024. június 21-én hajnalban egy budapesti klubban szórakozott, ahol mobiltelefonjával mások mellett a sértett is videóra vette őt. Miután Magyar és egyik társa észrevette, hogy a férfi felvételeket készít, szóváltásba keveredtek vele.

A vita során Magyar hirtelen mozdulattal kivette a sértett kezéből a telefont, és zsebre tette. A telefont a sértett többszöri kérésére sem adta vissza, letagadta, hogy nála lenne. Miután a szórakozóhelyet elhagyta, a Duna felé indult, őt többen, köztük a sértett, követték. A képviselő lesétált közvetlenül a vízpartra, és a telefont szándékosan a Dunába ejtette – kommentálta az esetet akkor az ügyészség.

A miniszter elmondta azt is, hogy Ursula von der Leyennek, az Európai Bizottság elnökének Lengyelországban levelet írtak, mivel szerintük a bizottság pénzügyi eszközökkel beavatkozott a lengyel választásba. Gulyás Gergely úgy véli, Brüsszel nem a demokratikusan megválasztott kormányokkal kíván együttműködni, hanem saját politikai céljait akarja érvényesíteni a tagállamok belpolitikájában.

Gulyás arról is beszélt, hogy a Liszt Ferenc repülőtér és a főváros közötti vasúti összeköttetés kiemelt jelentőségű. Elmondása szerint most először van rá esély, hogy ez a gyorsvasút állami forrás bevonása nélkül is megépüljön, miután azt az állam visszaszerezte.