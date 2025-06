Karácsony Gergely szerint újabb 18 milliárdot vonnak el Budapesttől, sztrájkhullám jöhet

Karácsony Gergely azzal kezdte, hogy „az államkincstár jogsértő módon a Fővárosi Önkormányzat azonnali jogvédelmi kérelmét nem továbbította a bíróságra”, ezért közvetlenül is eljuttatták a bíróságra az indítványt. „Most azonban újabb kormányzati sarcról kell hogy beszámoljak, ami világosan mutatja, politikai döntés született a kormányban, hogy a szakadék széléig vigyék a fővárost. Hogy ezt miért teszik, azt tőlük kell megkérdezni; ez nemcsak Budapest-, hanem nemzetellenes politika is. A mostani javaslat kifejezetten bicskanyitogató, még azokat a hamis dumákat sem ejtik meg, hogy a fővárostól elvont pénzekkel a szegényebb településeket támogatnák, most konkrétan a kaszinótulajdonosok zsebébe teszik azt a pénzt, amit elvesznek a fővárosaiktól” – fogalmazott Karácsony Gergely, arra hivatkozva, hogy

az adótörvényekben van egy olyan módosítás, ami alapján a szerencsejáték-iparban gyakorlatilag a negyedére csökkentenék az iparűzési adó befizetési kötelezettségét. Nagyjából 18 milliárd forint iparűzésiadó-bevétel esne ki ezzel a főváros és a kerületek költségvetéséből.

A főpolgármester megjegyezte, különösen aggályosnak tartja, hogy „a törvény benyújtása révén tulajdonképpen a Fidesz frakcióvezetőjének férje, valamint az az üzleti kör, ami ehhez kapcsolódik, lesz a haszonélvező”, bár Szalay-Bobrovniczky Kristóf nem tulajdonos. Karácsony Gergely arra kérte a parlamenti képviselőket, hogy ne fogadják el a javaslatot.

Ilyen mértékű elvonást nem lehet a közszolgáltatások csonkolásával kompenzálni

– szögezte le a főpolgármester, aki arról is beszélt, hogy büntetőfeljelentést állítottak össze a kollégái, egy adatra voltak kíváncsiak, mégpedig arra, hogy az államkincstár azután indította-e el az inkasszót, miután megkapta a jogvédelmi kérelmet. Karácsony Gergely azt állítja, hogy igen.

Sztrájkhullám jön?

Karácsony Gergely az ország- és vármegyebérlet-szerződés felmondását buta lépésnek tartaná, a fővárosnak kevesebb pénze lenne, ha így döntenének, és még az utasoknak is többet kellene fizetniük.

Ha nem kapunk azonnali jogvédelmet, és nem állítják le az inkasszókat, akkor veszélybe kerülnek a közszolgáltatások, és szerintem sztrájkhullám indulhat el Budapesten

– prognosztizálta a főpolgármester, ugyanakkor úgy vélekedve, hogy ez a kormánynak és a magyar költségvetésnek is rengeteget ártana.

Karácsony Gergelynél arról érdeklődtünk, hogy van-e bármilyen formális vagy informális egyeztetés a kormánnyal a főváros költségvetési helyzetéről. A főpolgármester lapunknak elárulta:

Formális nincs, ha informális van, azt pedig nem oszthatom meg önnel, mert nehezítené a folyamatot.

„A felvonulók emberek és nem lovak” – kommentálta Karácsony Gergely újságírói kérdésre azt a felvetést, amely alapján a hatóságok a Kincsem Parkot javasolhatják az idei Pride helyszínének.

A kormány szerint jogszerű volt az inkasszó

A kiindulási pont, hogy Karácsony Gergelyék túlzott mértékűnek tartják a szolidaritási hozzájárulást, ezért annak teljes összegét be sem tervezték a város idei költségvetésébe. Karácsony Gergely csütörtökön jelentette be, hogy a szolidaritási hozzájárulás miatt az államkincstár 10,2 milliárd forintot inkasszált a főváros számlájáról. A főpolgármester törvénytelennek tartja a lépést, mert az önkormányzat korábban azonnali jogvédelmi kéréssel fordult a bírósághoz.

A költségvetési helyzet miatt kénytelenek voltak leállítani három fontos közszolgáltató cég kifizetését: a Budapesti Közművek, a Budapesti Közlekedési Központ, valamint a közvilágító cég 9 milliárd forintos igényét nem tudják kielégíteni. A BKK vészforgatókönyvvel készül a forráscsökkenésre, pénteken pedig 10 percre leáll a fővárosi közösségi közlekedés.

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter leszögezte: „Az államkincstár a szolidaritási hozzájárulás tekintetében az inkasszót jogosan hajtotta végre, ezt azonnali jogvédelemmel összefüggő intézkedés nem akadályozta. Az inkasszó ebben az esetben az adóbeszedés egyik módja, nem pedig egy közigazgatási eljárás része. Ezért azzal szemben a jogvédelmet nem lehet gyakorolni.”

(Borítókép: Karácsony Gergely 2025. június 4-én. Fotó: Szollár Zsófi / Index)