Halasztás vagy altatás? Itt a válasz, mi történhet az átláthatósági törvénnyel

Belső viták, külső bírálatok, Brüsszel nyomása és a belső felmérések eredménye egyaránt közrejátszhatott abban, hogy a kormány levette a napirendről az átláthatósági törvényt. Nagy Attila Tibor politikai elemző szerint a visszalépés mögött az is állhat, hogy a Fidesz kommunikációs szempontból nem tudta megvédeni a javaslatot. Ez a Pillanatkép, az Index elemzői cikksorozata, amely hétről hétre segít eligazodni a politikai térképen.

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője az Indexnek jelentette be, hogy leveszik a csütörtöki törvényalkotási bizottság napirendjéről az átláthatósági törvényt, így erről a kérdésről a nyár előtt nem szavaz az Országgyűlés. A kormánypárti politikus lapunknak azt is elmondta: a Fidesz-frakció egységes abban, hogy a szuverenitás védelmére jogi eszközöket kell alkalmazni, ám a konkrét formájukról még vita van. Kocsis közölte: az átláthatósági törvény tárgyalását őszre halasztják, hogy legyen idő a szakmai szervezetek javaslatainak mérlegelésére. A Fidesz frakcióvezetőjének nyilatkozatát itt, az átláthatósági törvényről készült cikkünket pedig itt olvashatja el.

A csütörtöki Kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a törvényjavaslattal kapcsolatban azt mondta: az nemcsak politikai vitákat váltott ki, hanem szakmai szervezetek is aggodalmukat fejezték ki. Szerinte „bölcs döntés” volt a javaslat tárgyalásának elhalasztása, amelyet a Fidesz-frakció kezdeményezett.

„Kilógott a hatalmi lóláb”

A frakcióvezetői bejelentés hátterében Nagy Attila Tibor szerint politikai és külső okok egyaránt meghúzódnak, ezért marad el a júniusi szavazás az átláthatósági törvényről.

A politikai elemző rámutatott: a belpolitikai okok között elsőként említhető, hogy

a kormányoldal nem tudta meggyőzően megvédeni a törvényjavaslatot sem a parlamenti vitában, sem a politikai műsorokban.

Kiemelte: a javaslat kommunikációs megítélésén az is rontott, hogy egy parlamenti bizottsági ülés után kormánypárti politikusok látványosan kerülték a sajtó kérdéseit, amelyek éppen az átláthatósági törvénytervezetre vonatkoztak. Mint fogalmazott, ha valóban rendben lenne a javaslat, akkor elvárható lenne, hogy részletes válaszokat adjanak még a kritikus vagy provokatív kérdésekre is.

Nagy Attila Tibor szerint „kilógott a hatalmi lóláb”: nyilvánvaló volt, hogy a kormányoldal célja a vele szemben álló, kritikus szervezetek – így például a Transparency International Magyarország, az Ökotárs, a Magyar Helsinki Bizottság vagy az Amnesty International Magyarország –, valamint egyes kormánykritikus sajtótermékek – köztük a Telex, a Partizán és a 444.hu – anyagi alapjainak jelentős meggyengítése volt.

Az elemző felidézte, hogy a javaslat értelmében a „listára” került szervezetek nem fogadhattak volna el külföldi támogatást. Ugyanakkor a kormányhoz közel álló civil szervezetekre – például a CÖF-re, az Alapjogokért Központra, a Nézőpont Intézetre vagy a Századvégre – nem vonatkozott volna a törvény, mivel ezek nem kapnak külföldi forrást, ráadásul többségük szerződéses kapcsolatban áll a kormánnyal. Nagy Attila Tibor hangsúlyozta: nehezen elképzelhető, hogy a Szuverenitásvédelmi Hivatal – amelyet a kormánypárti Lánczi Tamás vezet – épp valamelyik kormánypárti intézetet tenné fel a komoly jogkövetkezményekkel járó listára.

Az elemző úgy véli, a politikai szándékot az a tervezett rendelkezés is világossá tette, amely szerint a listára került szervezeteket megfosztották volna a személyi jövedelemadó egy százalékának felajánlásától is. Emlékeztetett: egy későbbi módosítás már ebben az évben, visszamenőleg is elvonta volna ezt az összeget az érintett szervezetektől.

Mivel az SZJA egy százaléka nem tekinthető külföldi pénznek, ez különösen meggyengítette azt az érvelést, hogy a kormány pusztán a külföldi befolyás kiszűrésére törekedne

– jelentette ki az elemző.

A belső mérések dönthettek

Nagy Attila Tibor szerint a fideszes Halász János által benyújtott törvénytervezet olyan mértékben sértette az uniós jogot – például a tőke és a kifizetések szabad áramlásának követelményét –, valamint bizonyos hazai alkotmányossági alapelveket – így a diszkrimináció tilalmát és a visszamenőleges jogalkotás tilalmát –, hogy az még a Fidesz–KDNP frakciószövetségen belül is elégedetlenséget váltott ki.

Az elemző kiemelte: bár több kormánypárti képviselő – köztük Orbán Viktor miniszterelnök – támogatta a javaslatot, Gulyás Gergely miniszter nem kívánta nevét adni hozzá, és nem csatlakozott előterjesztőként. Mint felidézte, Gulyás Gergely a múlt heti Kormányinfón nyíltan elismerte, hogy a visszamenőleges jogalkotás ellentétes az Alaptörvénnyel. Nagy Attila Tibor arra is felhívta a figyelmet, hogy még Lázár János miniszter, aki maga is jogász végzettségű, sem állt ki teljes mellszélességgel a javaslat mellett, bár frakciótársaival szembeni lojalitásból nem kritizálta nyilvánosan a törvénytervezetet.

Nagy Attila Tibor úgy véli, a kormánypárti frakcióban tapasztalható belső feszültségek, valamint a javaslat nyilvános képviseletének gyengesége azt valószínűsíti, hogy a Halász-féle törvénytervezet a lakosság többsége körében sem aratott sikert. Hozzátette: információi szerint készült egy nem nyilvános közvélemény-kutatás az átláthatósági törvény megítéléséről, és feltételezhető, hogy annak eredményei nem kedveztek a Fidesz–KDNP-nek. Kiemelte:

az elmúlt tizenöt évben a belső felmérések rendre jelentős hatással voltak az Orbán-kormány döntéseire, és valószínűleg ezúttal is ez játszott szerepet a halasztásban.

Az elemző kitért arra is, hogy a Halász-féle törvénytervezet hatására életben maradt az eredetileg a Pride esetleges betiltása ellen meghirdetett Hadházy-féle tüntetéssorozat is. Bár ezek az akciók idővel veszítettek erejükből, továbbra is képesek voltak a közvélemény figyelmét a kormány több, vitatott törvényjavaslatára irányítani. Nagy Attila Tibor úgy véli, hogy a rendszerellenes tiltakozások újabb lendületet kaphatnak Puzsér Róbert publicista június 10-re meghirdetett demonstrációjától, amelyre több ismert szónokot is sikerült megnyerni.

A Fidesz–KDNP számára egyre kényelmetlenebb politikai teher lett az átláthatósági törvény ügye, mivel elvonja a figyelmet a kormány Ukrajna uniós csatlakozása elleni kampányáról és a kapcsolódó nemzeti konzultációról

– hangsúlyozta az elemző, hozzátéve: mindez újabb érvként szolgálhatott arra, hogy a törvénytervezet tárgyalását őszre halasszák.

Brüsszel beleszólt? Ősszel visszahozzák?

Nagy Attila Tibor arról is beszélt lapunknak: a Fidesz frakcióvezetőjének bejelentésével összefüggésben nem szabad figyelmen kívül hagyni a külföldi nyomás erejét sem – még akkor sem, ha a magyar kormány vezetői ezt harciasan és dacosan tagadják.

Az elemző rámutatott: az Európai Bizottság – szokatlan módon – már a törvény hatályba lépése előtt jelezte, hogy komoly aggályokat lát az uniós joggal való összeegyeztethetőség szempontjából.

Olyan vélemények is megjelentek, amelyek szerint a Pride betiltását lehetővé tevő Alaptörvény-tervezet és az átláthatósági törvény miatt további kohéziós forrásokat kellene megvonni Magyarországtól. Elképzelhető, hogy Brüsszel zárt ajtók mögött figyelmeztette a magyar kormányt: a pénzbefagyasztás kiterjedhet a már feloldott 10,2 milliárd eurós kohéziós pénzekre, sőt, akár a mezőgazdasági támogatásokra is – ami nemcsak a kisebb termelőket, hanem a kormányhoz közel álló nagyvállalkozói kört is érzékenyen érintené

– fejtette ki Nagy Attila Tibor az Indexnek.

Az elemző hangsúlyozta: a Halász-féle törvénytervezet több pontja sem volt kellően átgondolt. Olyan rendelkezéseket tartalmazott, amelyek lazították volna a banktitkot, és nagyobb rálátást biztosítottak volna az adóhivatal számára a külföldi pénzmozgásokra – ez pedig aligha növelte a külföldi befektetők bizalmát. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a javaslat ellen tiltakozott a Magyar Reklámszövetség és a Magyar Ügyvédi Kamara is – vagyis olyan, a kormány által sem „Soros-szervezetként” kezelt szakmai testületek, amelyek komoly szakmai aggályokat fogalmaztak meg.

Az elemző szerint ezek a tényezők is hozzájárultak ahhoz, hogy a Fidesz–KDNP meghátrálásra kényszerült.

A súlyos arcvesztés elkerülése érdekében a visszavonás nem végleges, legalábbis Kocsis Máté kommunikációja erre utal, hiszen a frakcióvezető szerint ősszel visszatérnek a javaslatra. A halasztás lehetőséget adhat a törvény újragondolására, enyhítésére – vagy arra, hogy mindenféle feltűnés nélkül »altassák«: vagyis ne vonják vissza, de szavazásra sem terjesztik újra. Erre a parlamenti házszabály lehetőséget ad

– fogalmazott Nagy Attila Tibor.

Ugyanakkor nem tartja kizártnak, hogy ha ősszel a „csak azért is megcsináljuk” hozzáállás kerül előtérbe a kormányoldalon, akkor az átláthatósági törvény újra napirendre kerülhet – alig hat-hét hónappal az országgyűlési választások előtt, a kampány legintenzívebb szakaszában. Az elemző hangsúlyozta: ha a kormány már most sem tudta megvédeni a javaslatot a nyilvános vitákban, nehezen elképzelhető, hogy ősszel ez sikeresebb lenne.

