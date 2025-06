Hétvégi programözön: nappali buli, bor és egy falat Ázsia várja a budapestieket

Június eleje nemcsak hosszú hétvégét, hanem rengeteg szórakozási lehetőséget is kínál a fővárosban és környékén. A hétvége programjai között találunk nappali bulit a Svábhegyi Csillagvizsgálónál, borfesztivált a Belvárosban és hagyományőrző ünnepet Szentendrén. A Tilos Rádió maratonja is folytatódik, míg hétfőn jazz és ázsiai street food várja az érdeklődőket.

Szombaton ismét megrendezik a főváros egyik legnépszerűbb nappalibuli-sorozatát, a SANTSAT-ot, ezúttal a Svábhegyi Csillagvizsgáló különleges helyszínén. A rendezvény nem csupán táncról szól: jógafoglalkozás Sziszivel, Kovács Sára játéktér-mozgástér hétköznapi tétcsökkentő programja és Collage Therapy ragadós szabadfogdosás is várja a résztvevőket. A zenéért a Terra Kontra csapata, a Le Nomad, Manek és Adis is OK felel. A program különlegessége, hogy az óriás távcső is működik, így két tánc között az eget is megfigyelhetik a látogatók. A fine dining élményért a Pingrumba és a Pizza Manufaktúra gondoskodik.

Szintén szombaton folytatódik a Hengermalom közösségi térré alakításának projektje, ahol a Bánkitó melegít be a fesztiválra. A program keretében zsibvásár, előadás, színház, zene, sörkóstoló és alkotó workshop várja az érdeklődőket.

Vasárnap ReMarket Vintage Vásárral indítanak, majd kreatív foglalkozás, épületbejárás és DJ-szettek következnek, pünkösdi piknik étel- és italkóstolókkal. A Tilos Rádió június 6. és 14. között rendezi meg a Tilos Maratont, amely idén kilenc napon át zajlik a Dürer Kertben. Az adománygyűjtő hét összeolvad az évtizedes múltú fesztivállal, tematikus napokkal: pszichedelikus, világzenei, jazz, reggae és eklektikus programok várják a látogatókat, külön családi és bringás nappal kiegészülve. A váltott belépővel a Tilos Rádió működését is támogathatják a résztvevők.

Borfeszt, jazz és hagyományőrzés

Június 5. és 9. között negyedik alkalommal rendezik meg a Belvárosi Bor és Pezsgő Fesztivált a Szabadság téren, ahol az ország legkiválóbb borászatai és pezsgőpincészetei kínálják különleges tételeiket. A program keretében árnyas fák alatt kortyolhatnak prémium borokat és pezsgőket a látogatók, miközben street food fogásokat kóstolhatnak zenei aláfestéssel. A rendezvény minden nap déltől éjélig tart könnyed városi piknikhangulattal. A belépés ingyenes, csak a kóstoláshoz szükséges fesztiválpohár vásárlása.

Vasárnap és hétfőn a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum immár 14. alkalommal rendezi meg a Pünkösdi Örökségünnepet. Az idei évben a szellemi kulturális örökségek, tájházi közösségek és helyi hagyományőrzők találkozója zajlik, ahol a látogatók hagyományos ételeket kóstolhatnak, mesterségek titkait ismerhetik meg, beállhatnak a táncosok közé és gyönyörködhetnek a különféle vidékek viseleteiben. A programot mindkét napon hatalmas össztánc zárja, amelynek keretében minden résztvevő együtt ropja a csárdást, amely UNESCO reprezentatív listáján szereplő hungarikumunk.

Hétfő estére a Jazzelünk programsorozat ígér belazulást a PONTOON-on, ahol a Jü zenekar lép színpadra. A 2012-ben alakult trió energikus, pszichedelikus zenéje tökéletes arra, hogy kiizzadjuk az elmúlt hónapok feszültségét. A zenekar tagjai olyan együttesekből érkeztek, mint a Qualitons, a Zuboly, az Erik Sumo Band, a Dresch Quartet vagy a Grencsó Kollektíva. A programon való részvétel ingyenes.

Aki ázsiai ízekre vágyik, ellátogathat a Chinatown Teraszra, amely május 1-től szeptember 15-ig várja a vendégeket. Az ikonikus nagysátrával, 120 asztalával és 12 büféstandjával Budapest egyik legnépszerűbb szabadtéri gasztroterévé vált, több száz autentikus ázsiai street foodot és italt kínálva, köztük kínai BBQ-t, dim sumot, wok-ételeket, kínai sört és bubble teát.

(Borítókép: Kaszás Tamás / Index)