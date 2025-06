Lemondott Sümeg egyik független képviselője, vállalhatatlannak tartja az önkormányzat működését

Bejelentette lemondását Barcza Zoltán független sümegi önkormányzati képviselő. Kijelentette, hogy nem tud és nem is akar asszisztálni egy olyan működéshez, amely számára vállalhatatlan.

Közösségi oldalán osztotta meg Barcza Zoltán, hogy benyújtotta önkormányzati képviselői lemondását, valamint lemondólevelét is közzétette, amelyben kifejti indokait.

Emberileg elérkezettnek láttam az időt, hogy kimondjam: nem tudok és nem is akarok tovább asszisztálni egy olyan működéshez, amely számomra vállalhatatlan

– írja bejegyzésében.

Kiemelte, hisz abban, hogy „a közéletnek az emberek bizalmára, tisztességre és átláthatóságra kell épülnie, és ha ez sérül, akkor azt nem elfedni, hanem vállalni kell”. Hozzátette, hogy úgy érzi, a sümegi emberek bizalma megrendült, „és míg mások a székükhöz ragaszkodnak, én szeretném a saját erkölcsi normáim szerint képviselni Sümeget – még ha ez most lemondással is jár”.

Hangsúlyozta, nem vonul ki a közéletből, mert „Sümeg az én városom is”. Továbbra is dolgozni fog egy becsületesebb, tisztább és átláthatóbb önkormányzatiságért, „ahogy eddig is”. Bejegyzéséhez csatolt levelében arról ír, hogy az egyetlen helyes döntésnek azt látja, ha lemond, ellenben a fideszes képviselőkkel, akik „ragaszkodnak a pozíciójukhoz, és a nyilvánosság előtt azzal indokolták maradásukat, hogy őket mindenki szereti, tiszteli, becsüli, és biztatják a további munka folytatására”. Számára elfogadhatatlan ez az érvelés, mert állítja, hogy az emberek bizalma megingott.

Nemcsak Barcza Zoltán távozik, hanem a Sümegi Közös Önkormányzati Hivatal személyügyi ügyintézője is. Erről a Sümegi Szó című helyi lap számolt be közösségi oldalán. „Megtagadta az osztályvezetői törvénysértő utasítást, hogy utólag projektmenedzseri szerződéseket dátumozzon vagy módosítson a hivatal számítógépes rendszerében, hogy aztán a pályázati pénzekből milliós összegeket lehessen kiutalni. Ez ügyben is már az ügyészség vizsgálatot rendelt el” – írják.

Mint arról beszámoltunk, Barcza Zoltán is egyike volt azoknak, akik május 28-án kezdeményezték a Sümeg Város Önkormányzata képviselő-testületének feloszlatását. Megemlítendő, hogy a jegyző és a nemrég lemondott KDNP-s alpolgármester, Kalotay Kristóf is feljelentést tett az önkormányzatnál és a polgármesteri hivatalban zajló korrupciógyanús esetek miatt.

A NAV Bűnügyi Igazgatósága a tájékoztatás szerint költségvetési csalás, közokirat-hamisítás és információs rendszer megsértése miatt nyomoz, míg a győri ügyészség hivatali vesztegetés bűntette miatt folytat eljárását a sümegi önkormányzatnál az uniós pályázati pénzek elköltésével és kifizetésével kapcsolatban.