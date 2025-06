Így győzheti le a Tisza a Fideszt, itt vannak az elemzők forgatókönyvei

A központ munkatársai Timothy Heppell brit politológus kutatásait vették alapul, aki több olyan tendenciát azonosított, amelyeknek az együttes érvényesülése a mindenkori kormánypártok dominanciájának megtöréséhez vezethet. Novák Zoltán és Rajnai Gergely ezeket helyezte hazai kontextusba a HVG-ben megjelent elemzésben.

Még működik az orbáni imázs

Az első tendencia a kormányzó párt kompetenciájába vetett hit megingása. Novák Zoltán szerint a Fidesz kormányzóképességének megítélése már nem olyan egyértelmű.

„Az elmúlt 15 évben nem láttunk ilyet. Rengeteg fejlesztést le kellett állítani, amit a lakosság közvetve vagy közvetlenül megérzett, de a nagy ellátórendszerek menedzselése kapcsán is komoly hiányosságok mutatkoznak. A mostani ellenzék életszagúvá tudja tenni ezek bemutatását, míg korábban csak számokkal és statisztikákkal támadták a kormányt, ami kevésbé volt hatásos.”

A következő fontos pont a domináns párt vezetőjének hitelességvesztése. „Az orbáni imázs még mindig nagyon jól működik, nem roppant meg, ha esetleg ellenzékbe szorul a Fidesz, ez akkor is megmarad – véli Novák Zoltán. – A bejövő generáció azonban már nem tudja értelmezni ezt az imázsképet, nem vonzó számukra. Ezt ugyan felismerte a Fidesz, de egyelőre nem tudnak mit kezdeni a jelenséggel.”

Az elemző szerint a fiatalok sokáig inaktívak voltak, de ez mára megváltozott, mivel több, számukra népszerű platformra is betüremkedett a politika, például a YouTube-ra vagy a TikTokra, ezért elkezdte őket érdekelni a téma.

Novák Zoltán úgy véli, a Fideszen belül mindent mérnek, így azt is, hogy a következő választásnak Orbán Viktorral kell-e nekimenni. „Több forgatókönyvük van, nem zárható ki semmi” – állítja az elemző.

A dominás párt egységének megtörésével kapcsolatban Rajnai Gergely azt mondta, hogy a párton belüli konfliktusok korábban nem látszottak, és bár a tábor nem bomlott meg, Magyar Péter hitelesen tudja előadni, hogy van kompetenciája a kormányzáshoz, hiszen abból a közegből szakadt ki.

Az elemzők fontos tendenciaként hivatkoznak a botrányokra és a korrupciós ügyekre.

Novák Zoltán szerint ez a pont egyértelműen kipipálható.

A kegyelmi botránnyal kezdődött minden, de a korrupciós ügyek is élénken jelen vannak a mindennapjainkban. Az emberek szuper sportkocsikat, 120 milliós outfiteket látnak, ezeken joggal háborodnak fel.

Pártot vagy rendszert küldenek el a választók?

Az elemzés az ötödik degeneratív tendenciaként a domináns pártot korábban sikerre vezető ideológia kifáradását jelöli meg. E tényező megítélésének nehézségét az adja Rajnaiék szerint, hogy a Fidesz ideológiai karakterét nem is olyan könnyű meghatározni, mint azt sokan gondolják. Úgy vélik, hogy amikor a 2000-es évek második felében kidolgozták a „centrális erőtér” koncepcióját, tisztában voltak azzal, hogy az ideológiai profil sem maradhat érintetlen. Szép lassan egy olyan posztmodern ideológiai konstrukció jött létre, mely kereszténydemokrata elemek mellett éppúgy tartalmaz konzervatív, neoliberális, nacionalista elemeket, mint baloldali komponenseket. Addig nem is volt probléma, amíg csak balról és szélsőjobbról támadták, de most megjelent egy szereplő, amely pont a centrális pozícióból akarja kitúrni a kormányzó pártot.

Az utolsó pont azzal foglalkozik, hogy az ellenzék politikai innovációval áll elő. „A Tisza bevonult a Fidesz ideológia terébe, próbálja elbitorolni azt, de ez csak részben nevezhető innovációnak” – mondta Rajnai Gergely, majd hozzátette: Magyar Péternek nem célja ideológiai cölöpöket lerakni, ebben az esetben veszíthetne a támogatottságából, a választásokig komoly innovációra nem lehet számítani a részéről.

Az elemzők kitértek a 2026-os választások különböző forgatókönyveire is „Amennyiben nyer a Fidesz, minden folytatódik tovább, de egy esetleges szoros vereség sem feltétlenül jelenti azt, hogy a Fidesz kormányzásának vége, hiszen más pártokkal szövetségben, ha új formában is, de fenntartható lehet a hatalom” – vélik.

Ha a Tisza nyer, két szcenárió lehetséges. Az egyik Magyar Péter számára az álomforgatókönyv. A Tisza bebizonyítja, hogy képes kormányzásra, a Fidesz összeomlik, új pártrendszer alakul ki

– mondja Rajnai Gergely.

Az elemző szerint az is elképzelhető, hogy a Tisza egy győzelem esetén nem lesz képes változásokra, intézményi akadályokba ütközik, ebben az esetben a Fidesz megerősödve térhet vissza. Ez történt Magyarországon 1994-ben, amikor az MSZP-t visszahozták a polgárok.

Rajnai úgy véli, az sem mindegy, hogy a választók milyen megfontolásból küldik el a jelenlegi kormányt. „Ha csak egyszerűen nem elégedettek a kormány teljesítményével, az elért eredményeivel, akkor a Fidesz visszatérhet, ha viszont nem csak egy pártot, hanem a rendszert küldik el, onnan már nem lesz visszatérés” – mondta az elemző.

