Dobrev Klára: Nem történhet meg 2026-ban, hogy nincs baloldali párt a parlamentben

A Konkrétan legújabb vendége Dobrev Klára volt, aki a beszélgetésben kifejtette, hogy van létjogosultsága a baloldali, szociálisan érzékeny politikának Magyarországon, még akkor is, ha az most érezhetően háttérbe szorult. Dobrev a beszélgetésben többször kiemelte, hogy a vagyonos réteget kiszolgáló pártok nagyon károsak a társadalom számára, illetve azt is elmondta, hogy az állam feladata lenne az esélyegyenlőség biztosítása a politikában és az életben is. Természetesen beszélt Gyurcsány Ferenc lemondásáról, a 2026-os választás lehetőségeiről, és a Tisza Pártról is.

Dobrev a beszélgetés első felében kifejtette, hogy nagyon fiatalon lett édesanya, és fontos tapasztalat volt számára, hogy négygyermekes családanyaként kellett dolgoznia napi 10-12 órát az államigazgatásban. Kiemeli, nem érzi úgy, hogy bármi elment volna mellette, mert minden helyzetben igyekezett a legjobbat kihozni magából. A magánéleti bevezető után részletesen beszél arról, hogy csalódás volt számára, amikor a DK nem tudta megvalósítani kormányváltási célját, annak ellenére sem, hogy erősen hitt és hisz benne, ennek kapcsán pedig kikerülhetetlenül jött a kérdés:

Hová lett Gyurcsány Ferenc?

A DK elnöke beszélt a válásáról, és Gyurcsány Ferenc politikai visszavonulása kapcsán hangsúlyozta, hogy ezek különválasztandó kérdések. A politikai elválással kapcsolatban kifejtette, hogy számos olyan pont van, amely végül odavezetett, hogy elváljon a DK és Gyurcsány útja. Az egyik kiemelt okot az állandó „gyurcsányozásban” látta.

Van egyszer a gyurcsányozás […] én őszintén úgy gondolom, hogy az egyik legsilányabb terméke a Fidesz propagandájának […] nem arról vitatkozunk, hogy neked politikusként mi a dolgod, hol vagy, hanem egyszerűen csak egy jelzőt rárakunk bárkire, és akkor onnantól kezdve már nem kell vele foglalkozni. Ez szerintem rendkívül sokat ártott…

— mondta el Dobrev, majd megjegyezte, hogy sajnálatos módon az ellenzék egy része is átvette ezt a leegyszerűsítő, kirekesztő kommunikációt. Később arra is rávilágított, hogy nagyon agresszív és torz lett a politikai közbeszéd, egyesek még az online fórumokra sem mernek felmenni, mert tartanak a retorziótól — ez szerinte jól mutatja az Orbán-rendszer elidegenítő működését.

A beszélgetésből az is kiderül, hogy Gyurcsány Ferenccel folyamatosan tartja a kapcsolatot Dobrev, de kizárólag családi ügyekről beszélnek, a politikáról vagy a Demokratikus Kolailíció ügyeiről az egykori elnökkel már egyáltalán nem tárgyalnak.

A 2026-os választások és a Tisza-jelenség

Dobrev elismeri, hogy az elmúlt időszakban sok DK-szavazó ment át Magyar Péterhez és a Tisza Párthoz, de azt is, hogy van egy jelentős baloldali bázis, amelynek képviseletét továbbra is feladatának tartja. Nem érzi úgy, hogy „felülne egy hullámra”, szerinte ő mindig is ugyanazt az értékrendet és politikai célt képviselte, miszerint egy valódi, az emberek érdekeit képviselő kormányzásra van szükség.

Én azt látom, és ez ’22 tanulsága, hogy Orbán rendszerének ellenzői, akik nagyon kormányváltást akarnak, azok között van egy nagyon nagy jobboldali szavazótábor. Én azt hiszem, hogy ebben a pillanatban ezt a jobboldali szavazótábort nem tudnám megszólítani. Ez is ’22 egyik tanulsága. Viszont Orbánnal szemben áll egy nagyon nagy baloldali szavazótábor. Ez a 600 ezer ember vagy 700 ezer ember az, aki az elmúlt egy év után sem akar Magyar Péterre vagy a Tiszára szavazni,de nagyon kormányváltást akarnak. […] Nem engedhetjük meg magunknak azt a luxust, hogy a baloldali szavazók egy jelentős részét otthon hagyjuk. Úgyhogy nekem ez a feladat.”

— fejtette ki Dobrev Klára a 2026-os választással kapcsolatos véleményét.

„Az elmúlt 15 évben megtanultuk, hogy ne adjunk senkinek biankó csekket”

A beszélgetés utolsó szakaszában Dobrev kifejtette, hogy vigyázni kell azokkal a módszerekkel, amelyeket a Tisza Párt is alkalmaz. 2010 előtt is sokan azt mondtak, hogy majd a Fidesz rendbe teszi az országot, lesz rá lehetősége, csak nyerje meg a választásokat. Dobrev szerint eleve kritikusan kell vizsgálni az új politikai erőt, és számon kell kérni a kijelentéseivel kapcsolatban. Arra a kérdésre, hogy Dobrev egyeztetett-e már ilyen jellegű kérdésekről Magyar Péterrel, a DK elnöke azt mondta: eddig nem volt rá alkalom, ugyanis a Tisza elnöke nagyon elzárkózik, de ő maga nagyon nyitott lenne, hogy leüljenek és beszéljenek.