Történelmi siker kapujában a magyarok

Ahogy minden évben, 2025-ben is közzétette Global 2000-es listáját a Center for World University Rankings (CWUR), amely rangsorolja a világ egyetemeit hét különböző tényező alapján. Bár az élbolyba sajnos nem került be egy ideje magyar egyetem, az ELTE és a Szegedi Tudományegyetem áll jelenleg legközelebb ahhoz, hogy belépjen a lista első egynegyedébe, vagyis a legjobb 500 közé – ahol az ELTE-nek egy évtizede még bérelt helye volt. Bár összességében jelenleg ennél jobb eredményt nem tudunk felmutatni, van viszont olyan szegmens, ahol ennél sokkal jobb mutatókkal büszkélkedhetnek a magyar felsőoktatási intézmények – legalábbis némelyikük.