Elítélte a bíróság Schadl György egykori munkatársát

Hivatalosan is felfüggesztett börtönbüntetést kapott Cs.-A. Nóra, Schadl György egykori munkatársa és vádlott-társa, aki ellen az ügyészség néhány hónappal ezelőtt emelt vádat befolyással üzérkedés miatt. Az egykori végrehajtóra másfél év szabadságvesztést szabtak ki, amit két évre felfüggesztettek.

A Fővárosi Ítélőtábla csütörtökön jogerősen is helybenhagyta a bíróság ítéletét, így Cs.-A. Nórára két év felfüggesztett szabadságvesztést szabott ki, aki kétmillió forintos pénzbüntetést is kapott. Utóbbival kapcsolatban a nő az utolsó szó jogán is kérte a bíróságot, hogy csökkentsék azt, mert súlyos betegsége miatt nincsen bevétele, illetve az előzetes mentesség hiányában vízumot sem kaphat, ami egy műtéte miatt lenne fontos számára. Az egykori végrehajtó még januárban maga ismerte el a bíróság előtt, hogy korrupciós bűncselekményt követett el. A vádirat lényege szerint 2018 augusztusában két önálló bírósági végrehajtó-helyettes – egy önálló bírósági végrehajtójelölt közvetítésével – felvette a kapcsolatot egy önálló bírósági végrehajtónak pályázó személlyel.

A végrehajtó-helyettesek közölték a pályázóval, hogy kapcsolatrendszerükön keresztül befolyásolni tudják a kinevezésekkor eljáró hivatalos személy döntését. Felajánlották, hogy biztosítják az eredményes önálló bírósági végrehajtói kinevezést és a végrehajtói iroda beindításával adódó költségeket, amiért cserébe a pályázó által alapítandó végrehajtói iroda bevételéből részesedést és az irodában történő alkalmazásukat kérték.

A pályázó az ajánlatot elfogadta, és vállalta a végrehajtói iroda nyeresége 42,5-42,5 százalékának segítői számára történő kifizetését három éven keresztül. A pályázót 2019 második felében kinevezték önálló bírósági végrehajtónak, a kinevezési eljárás jogellenes befolyásolására azonban valójában nem került sor.

A pályázó a kinevezési okmány átvétele napján tájékoztatta a korrupciós megállapodásról Schadl Györgyöt, a Magyar Bírósági Végrehajtó Kar (MBVK) elnökét, aki később – az alelnök jelenlétében – beszámoltatta a résztvevőket a történtekről. Majd miután a jogellenes kapcsolat részleteit feltárták, a megállapodásuk felbontására utasította őket, így pénz kifizetésére és a végrehajtó-helyettesek pályázó általi alkalmazására nem került sor.

Az MBVK elnöke és az alelnök a korrupciós bűncselekmény elkövetéséről hivatalos személyként történő tudomásszerzésük ellenére a feljelentési kötelezettségüknek nem tettek eleget. Az ügyben nyomozást később a főügyészség hivatalból rendelt el. A befolyásukkal alaptalanul visszaélő, önálló bírósági végrehajtó-helyettesek, a korrupciós kapcsolatban közvetítőként eljáró személy, valamint az MBVK elnökével szembeni vádemelés mellett a főügyészség az MBVK alelnöke és a pályázó esetében feltételes ügyészi felfüggesztésről határozott.

Cs.-A. volt az egyetlen, aki januárban beismerte a bűncselekményt, Schadl György akkor azzal védekezett, hogy amit tett, az nem is bűncselekmény. Ezt az ügyet azóta egyesítette az alapüggyel a Fővárosi Törvényszék, így együtt tárgyalják nemsokára a Schadl–Völner-perrel.