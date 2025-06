Újabb megrázó részletekről számolt be Jeszenszky Géza megmentője a kalapácsos támadásról

Jeszenszky Géza támadásakor egy közelben dolgozó férfi lélekjelenléte akadályozta meg a tragédiát. A volt külügyminiszter fejét is eltalálta az ütés, de segítője közbelépése megmentette az ő és feleségének életét.

Dulakodás és egy tompa puffanás hangja törte meg a csendet – ez riasztotta oda Kézdi-Schlachta Lászlót, aki azonnal Jeszenszky Géza segítségére sietett. A közelben pincérként dolgozó férfi a Gulyáságyú Médiának elmondta, hogy miközben támadójuk indulatosan hadonászott, kezében egy kalapáccsal, a volt külügyminiszter és felesége próbáltak védekezni.

A férfi bal kezével Jeszenszky Géza fejét próbálta óvni, de a fegyver lecsúszott a karjáról, és így sajnálatos módon a politikust találta el. Jobb kezével viszont sikerült tompítania a férfi esését, így a külügyminiszter nem ütötte be a tarkóját a földbe.

A támadó ezután a feleség felé fordult, őt is ütni kezdte. Kézdi-Schlachta László ekkor ismét közbelépett – ez már elegendő volt ahhoz, hogy a támadó menekülőre fogja. A férfi azonnal értesítette a hatóságokat, és a támadó után indult. Közben Jeszenszky is talpra állt, és megosztotta a megmentőjével, hogy nem ez volt az első eset, két évvel ezelőtt is rátámadtak.

Kézdi-Schlachta végül utolérte a menekülőt, ám nem ő fogta el – a rendőrök ekkor már a helyszínre érkeztek, és intézkedtek. Mint mondta, az eset számára nem tűnt véletlennek: szerinte a támadás tudatos volt, és a tettes tisztában lehetett azzal, hogy egy ismert politikust bántalmaz.

Kalapáccsal támadtak rá

Mint arról beszámoltunk, súlyos koponyasérüléssel került kórházba Jeszenszky Géza, Magyarország egykori külügyminisztere és washingtoni nagykövete, miután egy férfi megtámadta őt és feleségét egy belvárosi vendéglátóhely közelében. Az elkövető a szemtanúk szerint előbb a politikust bántalmazta, majd akkor ütötte meg feleségét is, amikor az megpróbált közbelépni. Ő szerencsére könnyebb sérüléssel, egy púppal megúszta az esetet.

Jeszenszky Gézát a támadás után azonnal kórházba szállították, ahol még aznap este meg is műtötték. Sérülései életveszélyesek voltak, de az orvosok szerint jó eséllyel felépül – azonban legalább egy hetet biztosan kórházban kell töltenie.

Hétfőn őrizetbe vették az elkövetőt, G. Ferencet, aki beismerő vallomást tett. A hatóságok előre kitervelten, több ember sérelmére elkövetett emberölés bűntett kísérlete, valamint súlyos testi sértés bűntett kísérletének megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki. A 70 éves férfinél a támadáshoz használt kőműveskalapácson kívül egy csavarhúzót, egy benzinnel töltött befőttesüveget és öngyújtót találtak.

A gyanúsított beismerő vallomása alapján nem tudta, kikre támad rá, egy megmagyarázhatatlan érzés hatására, véletlenszerűen választotta ki áldozatait. Elmondása szerint a benzint és az öngyújtót nem a támadáshoz akarta felhasználni, hanem később önmagával akart így végezni.

Kedden a Fővárosi Főügyészség indítványozta G. Ferenc letartóztatását. A Fővárosi Főügyészség helyettes szóvivője, Rab Ferenc az üggyel kapcsolatban azt mondta, hogy az ügyészség azért indítványozta a minősített emberöléssel gyanúsított férfi letartóztatását, hogy ne szökhessen el, illetve ne követhessen el újabb szándékos bűncselekményt.

A történteket követően szerkesztőségünk állásfoglalást tett közzé, amely itt olvasható.

(Borítókép: Jeszenszky Géza 2022. november 21-én. Fotó: Mónus Márton / MTI)