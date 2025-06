Karácsony Gergely: Budapestnek az az érdeke, hogy Magyar Péter miniszterelnök legyen 2026-ban

Karácsony Gergely főpolgármester interjút adott, amelyben beszélt a fővárosi tömegközlekedés június 6-i tízperces leállásáról és a a kormánynak fizetendő összegről is. Emellett üzent Nagy Márton nemzetgazdasági miniszternek is, ahogy arra is kitért, hogy szerinte mi az érdeke Budapestnek a 2026-os országgyűlési választásokon.