Magyar Péter televíziós vitára hívta Mészáros Lőrincet

Magyar Péter arról írt a Facebookon, hogy a nyilvános céges beszámolók tanúsága szerint Mészáros vagyona akkor kezdett „exponenciálisan növekedni”, amikor „Orbánék másik strómanja visszavonult egy elhíresült szóvirág után” – utalt vissza feltehetően Simicska Lajosra a Tisza Párt elnöke.

A politikus szerint arra is kíváncsiak az emberek, hogy Mészáros Lőrincnek „a nevén lévő 1400 milliárd forintból mennyi ténylegesen az öné és mennyi a Dinasztiáé”. Magyar továbbá olyan kérdéseket tett fel, hogy vajon tényleg „daruval kellett-e beemelni az új kecóba a széfet”, valamint valóban „hordóban és fémládákban van-e elásva a cash”.

Emlékezetes, nyilvános vita alakult ki a felek között pár nappal korábban, miután Mészáros Lőrinc nyílt levelet fogalmazott meg Magyar Péternek, amiben az üzletember többek között azt vetette a politikus szemére, hogy korábban többször is szeretett volna a közelébe férkőzni, hogy állást kapjon. Mészáros Lőrinc nyílt levele ide kattintva érhető el, amire Magyar Péter annak nyilvánosságra kerülése után röviddel már válaszolt is: reakciójában már akkor nyilvános vitára hívta az üzletembert, ezt a szándékát a mostani bejegyzésében pedig meg is erősítette.