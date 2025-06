Nyári fokozatra kapcsol a MÁV a pünkösdi hosszú hétvégén

A MÁV-csoport a pünkösdi hosszú hétvégén: klimatizált mentesítővonatokkal, megerősített járatokkal a Balaton irányába és készenlétben álló MÁV-buszokkal is segíti az utazást. A vasúttársaság arra kéri az utasokat, hogy elővételben váltsák meg jegyeiket, a csoportokat pedig arra, hogy előre jelezzék utazási szándékukat.

A nyári szezonra jellemző forgalmat vár a MÁV-csoport a pünkösdi hosszú hétvégén, különösen a Balaton irányába. A közlekedési társaság több intézkedést is bevezet, hogy enyhítse a megnövekedett utazási igényeket: előre meghirdetett, klimatizált mentesítővonatokat indítanak, és készenlétben tartják a légkondicionált MÁV-buszokat is – szükség esetén ezek is bevethetők a legforgalmasabb útvonalakon.

A vasúttársaság kiemelten kéri az utasokat, hogy elővételben vásárolják meg jegyeiket, különösen a kötelező helyjegyes vonatokra. Ez nemcsak a garantált ülőhely miatt fontos, hanem azért is, mert az elővételes jegyeladások alapján tudja a MÁV rugalmasan alakítani a tartalék kapacitások bevetését. A csoportos utazók figyelmét külön is felhívják arra, hogy időben jelezzék utazási szándékukat.

A Balaton északi és déli partjára a Szitakötő és Keresztespók InterRégiók közlekednek pluszjáratként: korszerű, alacsonypadlós, légkondicionált FLIRT motorvonatok indulnak Budapestről Fonyódra és Balatonfüredre. Ezekhez nem kell helyjegy, de kerékpárhelyjegy váltása kötelező, mivel a szállítható bringák száma korlátozott. A Balaton IC-k és a Tópart IC-k pedig csúcsidőben kilenckocsis összeállításban, étkezőkocsival és első osztályú kocsikkal közlekednek.

Az északi partra is bővül a kínálat: a Kék Hullám expresszvonatok nagyobb kapacitással, akár 500 ülőhellyel közlekednek, míg a Vízipók és Katica vonatok FLIRT szerelvényei a kerékpárosokat is kiemelten kiszolgálják. A MÁV célja, hogy minimalizálja a késéseket, de ha mégis fennakadás történne, a késési biztosítás már működik: 20 perc feletti csúszásnál az utasok visszaigényelhetik jegyük árának felét – legegyszerűbben a MÁV+ applikáción keresztül.

Az ünnepi időszakban a vonatok a szokásos módon módosított menetrend szerint közlekednek, június 6-án pénteki, 7-én szombati, 8-án ünnepnapi, 9-én vasárnapi, majd 10-től ismét munkanapi rend szerint. A MÁV-csoport minden csatornáján elérhetők a részletek, az utazás tervezéséhez pedig az EMMA útvonaltervezőt ajánlják az utasok figyelmébe.