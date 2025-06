Szerdán Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője az Indexnek jelentette be, hogy leveszik a nagy vitákat kiváltó átláthatósági törvényt a napirendről, így a jogszabályról a parlament a nyári szünet előtt már nem dönt. Azt mondta: a Fidesz-frakcióban egyetértés van abban, hogy a szuverenitás védelmére jogi eszközökre van szükség, azonban a konkrét megoldásról még zajlik a vita. Kocsis hozzátette: a törvényjavaslat tárgyalását őszre halasztják, hogy legyen idő a szakmai szervezetek észrevételeinek megfontolására.

Határátlépés lett volna pusztító következményekkel

Schiffer András az Indexnek azt nyilatkozta: egyáltalán nem lepte meg Kocsis Máté előző napi bejelentése. Azt is hozzátette: rendkívül szórakoztatónak tartja, hogy a Fidesszel szemben álló szereplők közül szinte mindenki a saját ellenállásának tulajdonítja az átláthatósági törvénytervezettől való visszalépést. Ezzel szemben – jegyezte meg – erről szó sincs, és nagyjából az történt, amit a szerda esti sajtóhírek is tükröztek. Rámutatott, hogy Navracsics Tibor az Öt pont című podcastban tett nyilatkozatai is arra utalnak: a Fideszen belül nem volt teljes az egyetértés a törvénytervezetet illetően.

A Fideszen – illetve a kormányon – belül mindig is voltak éles viták. Csakhogy ellentétben azzal, amit például a Magyar Szocialista Párt esetében megszokott a közvélemény, a Fideszben az a szabály, hogy ezeket házon belül rendezik. Orbán Viktor hatalmi stabilitását pedig hosszú évtizedek óta éppen az szolgálja – gyakorlatilag mióta a párt élén áll –, hogy kivételes érzékkel tud manőverezni a különböző belső áramlatok és megfontolások között. Szerintem most is részben ez történt. Az más kérdés, hogy »a haladó szocialista hagyományokkal« ellentétben a Fidesz ezt nem a Népszabadság belpolitikai rovatában rendezi le

– fogalmazott Schiffer András.

Úgy véli azonban, hogy a napvilágra került belső feszültségek mellett a Fidesz döntésénél komolyabb szerepet játszhattak az uniós reakciók, amelyek egy súlyos helyzetre világítottak rá. „A miniszterelnök az utolsó pillanatban húzta be a vészféket” – jelentette ki Schiffer.

Kifejtette, hogy a törvényjavaslatnak – akár szándékosan, akár akaratlanul – voltak olyan elemei, amelyek nem csupán a jogállami érzékenységet sértették, és nem csak a globális progresszív hálózatok hatalmi-pénzügyi érdekeit érintették, hanem nyíltan szembementek a szolgáltatások szabad áramlásának uniós alapelvével. Schiffer szerint itt már nem arról van szó, hogy ki mit ért jogállamiság alatt, vagy miként próbálja azt beilleszteni az EU Alapjogi Chartájába és az uniós alapszerződésbe. Példaként említette: ha a törvény megtiltotta volna, hogy valaki Németországból előfizessen a 444.hu paywall-jára, vagy jegyet vásároljon egy budapesti stand-up műsorra, illetve ha blokkolták volna a Google vagy a YouTube influenszereknek járó visszatérítéseit, az nyílt szembefordulást jelentett volna az uniós szabadságok egyik alappillérével.

Mint mondta, ez olyan határátlépést jelentene, amely ürügyet szolgáltathatna Magyarország uniós szavazati jogának felfüggesztéséhez, illetve az összes uniós kifizetés – beleértve az agrártámogatásokat is – leállításához. Megjegyezte: az utóbbira már a „derék skandinávok” javaslatot is tette a múlt év végén. Ha pedig ez a forgatókönyv megvalósulna, annak beláthatatlan következményei lennének.

A Fidesz elveszítette az iránytűjét

Schiffer András szerint józan felismerés állhatott a törvénytervezettől való visszalépés mögött.

Orbán Viktorra jellemző, hogy hajlamos elmenni a falig, de nem szeret felkenődni rá. Csak azt nem értem, miért kell egyáltalán elmenni odáig. Néhány hónapon belül ez már nem az első eset, amikor a várható uniós reakciók nagyjából pontosan kalibrálhatók voltak

– fogalmazott.

Nem látja, hogy milyen politikai haszna származott a miniszterelnöknek vagy a Fidesznek abból a játszmából, amely az elmúlt egy-két hónapban zajlott. „Ott volt például a március 15-i poloskázós beszéd is. Egy elég világos megfogalmazás volt, amit lehet így vagy úgy keretezni, de biztosan nem úgy, ahogy két nappal később gyakorlatilag kihátrált a saját szavaiból.”

Az átláthatósági törvény visszavonásával kapcsolatban Schiffer azt is kiemelte: ha a kormány oldaláról nézi a helyzetet, problematikusnak tartja azt, hogy úgy tűnik, mintha a Fidesz és a kormány elveszítette volna azt az egyértelmű politikai iránytűt, ami az elmúlt tizenöt évben jellemezte a működését.

Schiffer András azonban elmondta: szemben a népszerű zsurnalisztikai toposzokkal, ő úgy gondolja, hogy Orbán Viktornak esze ágában sincs huxitolni, vagyis kivezetni Magyarországot az Európai Unióból. Sőt, szerinte a miniszterelnök pontosan látja, hogy Magyarország addig számít érdekes és értékes partnernek a türk, arab, orosz vagy kínai szereplők szemében, amíg az EU tagja. Ugyanakkor valós veszélynek nevezte, hogy az ország – akár a kormány szándékával ellentétben – kisodródhat az unióból.

Ha megvonják Magyarország szavazati jogát, és leállítják az uniós kifizetéseket, akkor de jure ugyan még tagállam maradhat, de facto azonban kívül találhatja magát

– fogalmazott.

Schiffer figyelmeztetett: ezt olyan súlyos bizottsági intézkedések követhetik, amelyek tömeges befektetői kivonuláshoz vezetnének. Szerinte a miniszterelnök minden szükséges információ birtokában van, ezért érthetetlennek tartja, miért kezdett bele egy olyan törvényalkotási folyamatba, amely önkényes jogalkalmazásnak nyitott volna teret.

A probléma valós, de az eszköz alkalmatlan

Schiffer András arról is beszélt lapunknak: a vitatott törvényjavaslat célját fontosnak és lényegesnek tartja, mert szerinte valójában egy olyan kérdésről van szó, amelyet a mai napig nem tárgyaltak ki érdemben. Mint mondta, álláspontja nagyjából megegyezik azzal, amit a Magyar Ügyvédi Kamara, illetve amit például Huth Gergely, a PestiSrácok főszerkesztője is megfogalmazott.

Hogy egy klasszikust idézzek: ez egy alkalmatlan eszközzel elkövetett törvénytervezet. Ezt a kifejezést annak idején Orbán Viktor használta az Antall-kormány programjára. Olyan bizonytalan jogfogalmakkal hadonászni, érdemi jogorvoslati lehetőség nélkül – ahogy az az átláthatósági törvénytervezetben körvonalazódott – szerintem teljesen kontraproduktív. Nem látok a jövőbe, így nem tudom, milyen célja lehet még a tervezettel a Fidesznek, de jelenleg azt gondolom, hogy a választások előtt még visszatérnek rá valamilyen formában. Az viszont biztos, hogy ez a szövegtervezet, amely most az Országgyűlés előtt fekszik, mindenre alkalmatlan

– magyarázta az Indexnek.

Schiffer azonban ismételten hangsúlyozta: a probléma, amelyre a törvényjavaslat reagálni próbált, valós. A kérdés szerinte az, hogyan lehet védekezni a globális progresszív hálózatok befolyásszerzése, valamint a liberális jogállam, a liberális demokráciák „meghekkelése” ellen. De megint csak leszögezte, hogy ebben a formában – ahogyan a Fidesz beterjesztette – ezt a problémát nem lehet megoldani. Ezzel a megközelítéssel szerinte a javaslat puszta propagandaeszközzé, potenciálisan pedig az önkény eszközévé silányult.

A tüntetések a Fidesz érdekét szolgálják

Az Index kérdésére válaszolva Schiffer András meggyőződésének adott hangot, hogy a Fidesz visszalépésének semmi köze nincs ahhoz, hogy Puzsér Róberték tüntetést hirdettek jövő hét keddre. Úgy véli, hogy

az ilyen demonstrációk valójában illeszkednek Orbán Viktor és Rogán Antal hatalompolitikai dramaturgiájába.

Meglátása szerint minden, ami a februári miniszterelnöki évértékelő óta történik a Fidesz részéről – beleértve az átláthatósági törvény tervezetét is – azt a célt szolgálja, hogy törésvonalat alakítson ki az ellenzéki táboron belül.

Schiffer ugyanakkor megjegyezte: Magyar Péter – morális megítélésétől függetlenül – remek ritmusérzékkel maradt ki ebből a helyzetből. Véleménye szerint Magyar pontosan látja, hogy az elmúlt időszak ellenzéki megmozdulásai egy jól körülhatárolható elitcsoport tiltakozásai voltak, és még a kormánykritikus ellenzéki szavazók tömegeit sem feltétlenül mozgatja meg az átláthatósági törvény elleni tiltakozás. Schiffer hozzátette: az ilyen jellegű tüntetések – vagy már pusztán azok bejelentése – inkább késleltették a Fidesz visszalépését, mivel politikailag éppen hogy jól illeszkednek a kormányoldal taktikai forgatókönyvébe.

Olaj a tűzre, erőszakspirál, főpapi asszisztálás

A közbeszéd helyzetére kitérve Schiffer András kifejtette, hogy a jelenlegi állapotok miatt elvitathatatlan felelősség terheli a kormánypropagandát. Hangsúlyozta, hogy amikor a Tisza párthoz kötődő kommentelők gyűlöletáradata jelenik meg az online térben, nem szabad megfeledkezni arról, hogy ennek a gyűlölethullámnak a magvait korábban éppen a kormányzati propaganda hintette el. Emlékeztetett: egyes kormánypárti lapokban korábban olyan kijelentések is megjelentek – utalva Bayer Zsolt publicisztikáira, mint hogy „a taknyukon és a vérükön kell őket kirángatni”, vagy hogy a pápát „demens vénemberként” emlegették.

Felidézte azt is, hogy a kormányoldalon már egy évtizede is természetesnek vették, hogy a magyar társadalmat óriásplakátokon, leegyszerűsített, egyszavas üzenetekkel szólítsák meg. Mindez ma is így működik, de – mint fogalmazott –

ma már különösen „a Tisza-szekta” részéről a kommentfolyamok és a nyilvános megszólalások szintje minden képzeletet felülmúl.

Ez ráadásul a „szeretet és elfogadás” jegyében történik, amit Schiffer az arcátlanság netovábbjának nevezett.

Kifejtette: nem túlzás, hogy ma már gyilkos indulatok ömlenek a társadalomra nap mint nap. Ezeket az indulatokat csak tovább fokozza a NER-elit egyes tagjainak „pofátlan kivagyisága”. Szerinte ha az emberek eleve frusztráltak a borús egzisztenciális kilátásaik miatt – „márpedig a NER eddigi legsikertelenebb kormányzati ciklusán vagyunk túl” –, akkor NER-es kivagyiság csak olaj a tűzre.

A politikai közbeszédet ugyanis – tette hozzá – nem a gazdaság valós problémái tematizálják, hanem marginális ügyek, mesterségesen gerjesztett „marhaságok”, amelyek évtizedek óta elterelik a figyelmet a lényegről. Ez a tendencia szerinte a rendszerváltás óta változatlanul jelen van a magyar nyilvánosságban.

És miközben mindez zajlik, a NER lovagrend legillusztrisabb tagjai helikopterrel közlekednek Budaörs és Ferihegy között. Egy másik »NER-lovag« előbb átnevezi, majd gyakorlatilag tönkreteszi a fehérvári futballklubot, végül megalázó módon »odadobja« azt a fideszes polgármesternek. Egy harmadik, a belvárosban úgy zár le utcákat, mintha minden az övé volna. A sor szinte végtelen. Ezek a látványos megnyilvánulások csak tovább fűtik az egyébként is meglévő indulatokat

– emelte ki Schiffer.

A közbeszéd helyzetéért tehát szerinte nemcsak a kormánypropaganda felelős, hanem az a nagytőkés réteg is, amelyet a rendszer valós teljesítmény nélkül felhizlalt. Ugyanakkor – mint mondta – ez már nem csupán magyar jelenség: az online tér egész struktúrája kedvez a közbeszéd lebutításának és az erőszakspirál elindulásának.

Eljött az ideje annak, hogy ne csak kommunikációs kérdésként, hanem jogi szempontból is újragondoljuk a polgári és büntető törvénykönyv online térre vonatkozó szabályait

– fogalmazott Schiffer.

Beszélt arról is: az, hogy a kormánypárt saját online hadsereget szervez, önmagában ma már nem meglepő – az online kihívásokat a világon szinte minden párt próbálja kezelni. De az, hogy mindezt maga a miniszterelnök jelenti be, ráadásul egyfajta „főpapi asszisztálással”, és ilyen elnevezéssel – „az egészen felfoghatatlan”. Ráadásul eddig minden választást úgy nyert meg a Fidesz, hogy azt megelőzően inkább mérséklődött, középre húzódott. Most viszont mintha teljes irányvesztés jeleit lehetne látni a Fidesz vezérkarában. A párt ráerősít arra a retorikára,

amely tovább pörgeti az erőszak spirálját.

Schiffer András végül arra is felhívta a figyelmet: az események mai állása alapján nem zárható ki, hogy a választásokat követően Magyarországon is kialakul egy, az erőszakcselekményekkel tarkított, elhúzódó delegitimációs krízis – hasonlóan ahhoz, amit már más országokban is láthattunk.

Az Index szerdán a Pillanatkép című elemzői sorozatban Nagy Attila Tibor politikai elemzőt is megkérdezte az átláthatósági törvénytervezettől való visszalépésről.

(Borítókép: Schiffer András 2024. december 12-én. Fotó: Szollár Zsófi / Index)