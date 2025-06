Reagáltak Székesfehérvár és Szentendre polgármesterei Vitályos Eszter „sírnak, picsognak” kijelentésére

Székesfehérvár és Szentendre polgármesterei is reagáltak Virályos Eszter kormányszóvivő szolidaritási adóval kapcsolatos kijelentésére, miszerint egyes városvezetők, „sírnak, picsognak” az adó miatt – adta hírül a 24.hu.

Szerintem mindent meg kell tenni az adott önkormányzatnak, hogy tudja a kiadásait csökkenteni. Először a saját házunk táján érdemes söprögetni, mielőtt megyünk aztán az államhoz, és folyamatosan azért sírunk, picsogunk, hogy éppen mire nem jut, meg hogyan nem jut

– fogalmazott a kormányszóvivő a június 4-én, szerdán megtartott Kormányinfón.

A portál megjegyzi, hogy Székesfehérvár kormánypárti polgármestere, Cser-Palkovics András az elmúlt években több alkalommal is megfogalmazott kritikát az szolidaritási hozzájárulással kapcsolatban. A városvezető szerint az adó akkora terhet jelent, amik nemhogy a fejlődést, de még a működést is megnehezítik, ráadásul az elosztási rendszert sem tartja optimálisnak.

Ahogy eddig, úgy a jövőben is a valódi munkára és egyeztetésekre fogok fókuszálni, nem a kommunikációs odamondogatásra

– válaszolta a portál megkeresésére a székesfehérvári városvezető, mikor a kormányszóvivő kijelentéséről kérdezték.

Cser-Palkovics hozzátette, a szóvivő szavaival ellenben teljesen más hozzáállást tapasztalt akkor, mikor a kormány tagjaival egyeztetett a kérdésről. Elmondta, hogy véleményét, ami szerint a szolidaritási hozzájárulás elveivel egyetért, de elosztásának módját és mértékét helyteleníti, többször is közölte, és örül annak, hogy a kormányzat nyitott erről tárgyalni. Megjegyezte, a megoldást szerinte az adó agglomerációs elosztása lenne.

Az eddigi legtöbb esetben konstruktív, magas szakmai és politikai színvonalon egyeztetettem a kormány tagjaival, tehát a személyes tapasztalataim teljesen ellentétesek kormányszóvivő asszony szavaival. Talán alappal remélem, hogy ez csak szóvivő asszony rosszul megfogalmazott magánvéleménye volt

– nyilatkozta Székesfehérvár polgármestere, aki hozzátette azt is, hogy bocsánatkérést vár a kormányszóvivő asszonytól.

Reagált a szentendrei polgármester

A botrány onnan indult, hogy a Kormányinfón az egyik újságíró megjegyezte, hogy Szentendre önkormányzata kezdeményezte a szolidaritási adó mérséklését újraszabályozását átlátható normák szerint.

A lap most megkérdezte Szentendre független polgármesterét, Fülöp Zsoltot is Vitályos Eszter kijelentéséről. A városvezető elmondta, törekszik rá, hogy minden fontosabb ügyről informálja és bevonja Vitályos Esztert, aki a térség Országgyűlési képviselője is, ezért már a Kormányinfót megelőzően is elküldte neki a kezdeményezést. Hozzátette, a testületi előterjesztés nyilvános volt és úgy tudja, a kormányszóvivő is tudott róla.

Elmondta azt is, hogy nagyon fontosnak tartja, hogy a teljes önkormányzati képviselő-testület egyhangúlag beálljon az előterjesztés mögé, mivel mindenki érzékeli, hogy az évről évre emelkedő, százmilliós elvonások miatt nagyon várt fejélesztések maradnak el.

A kormány rendelete szerint egyébként Szentendrének 658,6 millió forint szolidaritási hozzájárulást kell befizetnie.

Nem szeretném minősíteni, mert ez magát minősíti. A közbeszéd, ami politikai kultúránk tükre, sajnos hónapról hónapra egyre riasztóbb képet mutat, nem függetlenül az ilyen és hasonló megnyilvánulásoktól. A »picsogás« kifejezést ugyan Szentendre polgármesterének címezte a képviselő asszony, de úgy látom, hogy városunkban nagyon széles körben megütközést váltott ki ez a hatalmi arroganciát közvetítő beszédmód

– fogalmazott Fülöp Zsolt Vitályos Eszter kijelentéséről.

Fülöp Zsolt megjegyezte, hogy a városvezetés is látja, milyen eredményességgel képviseli Vitályos Eszter a szentendreiek érdekeit az Országgyűlésben, de kiemelte, hogy a legfontosabb a helyi lakosok megítélése.