Többszörösen is átlépte a törvényi kereteket a TV2 – a Médiatanács súlyos jogsértések miatt összesen 5,5 millió forintos bírságot szabott ki a médiaszolgáltatóra, miközben újabb eljárást is indított ellene. Egy bántalmazott gyermek megalázó bemutatása és burkolt reklámok megjelenítése is szerepel a kifogások között. Nem csak a TV2-nek kellett felelnie: az ATV és rádiók is bírságot kaptak.