Bencsik András szerint nem tetszett az írása az egyik politikusnak, ezért kellett távoznia a Sajtóklubból

Bencsik András az Ultrahang című műsor vendége volt, amelyben elárulta, hogy egy véleménycikk miatt nem szerepel a Hír TV Sajtóklubjában. A Demokrata főszerkesztője úgy fogalmazott, hogy „kitették a szűrét”, mert egy jelenséggel kapcsolatban írt véleménycikket, amely nem tetszett valakinek.

A műsorvezető ekkor rákérdezett, hogy politikusról van-e szó, és Bencsik elmondta, hogy igen. Ugyanakkor „mindegy, nem érdekes, nem ér annyit az illető, hogy ezzel többet foglalkozzunk” – zárta rövidre Bencsik András.

Elmondta, hogy az illetőnek egy szava elég volt ahhoz, hogy neki távoznia kelljen.

A Demokrata főszerkesztője korábban azt mondta, hogy nem tudja az okát miért, de a „keddenkénti lapismertetőnk is megszűnt a Vezércikk című műsorban”. Állítása szerint ketten is sajnálták, hogy távozik, de volt, aki észre sem vette, hogy már nem szerepel a műsorban. „Ők élni akarnak, és tiszteletre méltó szolgálatot végeznek egyébként” – tette hozzá Bencsik András. Kiemelte, hogy ő is sajnálja, amiért ilyen véget ért munkája a Hír TV-nél, mert szívesen folytatta volna.

(Borítókép: Bencsik András 2024. szeptember 7-én. Fotó: Illyés Tibor / MTI)