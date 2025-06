Polgári engedetlenség a tömegközlekedés leállítása, vagy bűncselekményt követ el Karácsony Gergely?

Pénteken olyan történik Budapesten, amire korábban még nem volt példa: Karácsony Gergely terve szerint a közösségi közlekedés teljes egésze leáll 10 percre, hogy ezzel tiltakozzanak az Államkincstár Budapestet ért inkasszója ellen. Az egyik felmerülő kérdés most az, hogy az akciójával a főpolgármester bűncselekményt követ el, vagy még belefér a szabad tiltakozás kategóriájába. Lapunk több jogi szakembert is megkérdezett az ügyben, akik eltérő véleményen vannak a jogi következményeket illetően. Ifjabb Lomnici Zoltán szerint bűncselekményt követ el Karácsony Gergely, míg Magyar György szerint ez még polgári engedetlenségnek tekinthető. A feljelentéseiről ismert Tényi István szintén nyilatkozott lapunknak, aki más megvilágítást is mutatott az ügyben: kérhetnek-e kártérítést az utasok, valamint mi lesz a BKV azon dolgozóival, akik nem kívánnak részt venni a tiltakozásban.