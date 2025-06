Karácsony Gergely főpolgármester a leállást követően a közösségi oldalán jelentkezett be egy élő videóban, amelyben elmondta, hogy ez volt az első figyelmeztetés annak érdekében, hogy felhívja a főváros vezetése a figyelmet arra, hogy veszélyben vannak a közszolgáltatások Budapesten.

Az én főpolgármesteri döntésem volt, hogy most tíz perc szünetet tartunk. Enyém a felelősség, és ha jól olvasom a kormányzati nyilatkozatokat, még a büntetőjogi felelősség is. Ugyanakkor az az erkölcsi kötelesség, amivel engem a budapestiek megbíztak, az most éppen arról szól, hogy a lehető legvilágosabban és legegyértelműbben megfogalmazzam: eddig és ne tovább!