Böde Dániel is beleállt a Voks 2025-ös kampányba, forradalom tört ki a követői között

A Paksi FC csatára, az NB I egykori gólkirálya saját közösségi oldalán buzdít a Voks 2025 szavazáson való részvételre, amely az Ukrajna uniós csatlakozásáról szóló konzultáció része. Böde nem cifrázta: az Instagram-oldalán csak annyit közölt, ő már szavazott, tegyenek így mások is – és egy linket mellékelt.

Kommentelni nem lehet, a reakciók viszont így is záporoznak – más bejegyzéseinél tört ki a vita. Egyes követői példaképnek tartják, és fájlalják, hogy politikai ügy mellé állt. Mások szerint gyűlöletkampányhoz adta a nevét. Akadt, aki csupán azt kérte: ha szavaz is, ne kampányoljon nyilvánosan.

Lengyel Tamás színész is reagált a hírekre: szerinte a kormány már sportolókat is bevet, hogy minél több voks érkezzen. A cél: olyan eredmény, amire hivatkozva kimondható – a magyarok elutasítják Ukrajna EU-csatlakozását.

A kormány mindent megtesz, hogy minél több szavazat érkezzen be, még sportolókat is bevon: például Böde Dániel, a Paksi FC rutinos játékosa is a kampány kitöltésére buzdít. Ha nem a Fidesz nyer, tuti kisebb lesz a foci támogatása. A cél, hogy meggyőző mennyiségű szavazat érkezzen be, amelyre hivatkozva a kormány azt mondhatja: a magyarok elutasítják Ukrajna EU-csatlakozását