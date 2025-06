„A klub első szabálya: senkinek egy szót se a klubról. A klub kettes számú szabálya: senkinek egy k*rva szót se erről a klubról” – na ez az a két szabály, amit mi most megszegünk.

Igaz, nem most hágjuk át először a Harcosok Klubja törvényeit, hiszen az Index már márciusban beszámolt arról, hogy titkos kampányhoz toboroz embereket a Fidesz, és már több ezer tagja van annak az online csoportnak, amelyet maga a miniszterelnök, Orbán Viktor hívott életre. A csapatról akkor csak azt lehetett tudni, hogy a Harcosok Klubja névre hallgat, és a tagoknak élő, de titkosított videóban Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója társaságában személyesen Orbán Viktor tartott eligazítást.

A Harcosok Klubja aztán májusban robbant be igazán a köztudatba, amikor a miniszterelnök és csapata a BOK Csarnokban megrendezte a Harcosok Klubja első eseményét.

A világ megváltozott, vele változott a politika is. Új terek nyíltak: elérte a politikát az online, a digitális világ. [...] Újítanunk kell, be kell költöznünk, fel kell költöznünk a virtuális térbe is. Ezért hoztuk létre a digitális Harcosok Klubját. Létrehoztátok a digitális honvédség belső magját. [...] A jövő hét végén húszezren leszünk, az ősszel megint duplázunk, januárra elérjük a százezret. Százezer digitális szabadságharcossal fogjuk megvívni a választásokat. (...) Itt az idő, hogy meginduljunk. Régen a falakon, ma a Facebookon