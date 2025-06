A szervezet budakalászi elnökét indítja el az egyik Pest vármegyei körzetben a Jobbik

Deák Balázst indítja el a 2026-os országgyűlési választáson Pest vármegye 3-as számú egyéni választókerületében a Jobbik színeiben. A szervezet budakalászi elnökének célja, hogy az önkormányzatok támogatásokat kapjanak, továbbá az, hogy az egészségügy mindenki számára elérhető legyen. Emellett hangsúlyt fektetne a közbiztonságra is.

A Jobbik Magyarországért Mozgalom önállóan indul a 2026-os országgyűlési választáson, és mind a 106 választókerületben indít egyéni jelöltet. Pest vármegye 3-as számú egyéni választókerületében Deák Balázs fogja megmérettetni magát a Jobbik színeiben – írja közleményében a párt.

Deák Balázs Budakalászon él a családjával, a vendéglátásban dolgozik, a budakalászi Jobbik elnöke. A választókerülete tipikusan agglomerációs terület, sokan választották, hogy itt éljenek, és elhagyják a fővárost. Ma már – mondhatni – telt ház van, és az infrastruktúra sajnos nem tudott lépést tartani ezzel. Az önkormányzatok kivéreztetése miatt ez lassan is fog haladni. Célja, hogy az önkormányzatok támogatásokat kapjanak, és ne elvegyék a pénzt, az eltűnt milliárdokat ne az önkormányzatokon vasalják be – jelentette ki a szervezet.

A térségben az egyik legfontosabb, hogy az egészségügy mindenki számára elérhető legyen, ideje, hogy legyen új gyermekkórház és traumatológia is. A közbiztonság helyzete szintén égető kérdés, a rendőrségi állomány létszámát emelni kell, illetve a helyi polgárőrségeket is aktívan be kell vonni a közrend védelmébe – szerepel a jelölt programjában.

A Jobbik több képviselőjelölt indulását jelentette be, legutóbb Rátkovics Roland Zsoltét, aki a Győr-Moson-Sopron vármegye 4-es számú választókerületében száll harcba a mandátumért, míg Óbudán Szanyó Miklós teszi meg ezt. Budapest 15-ös számú választókerületében Tömör-Tones Zsolt képviseli a Jobbikot. Pest vármegye 12-es választókerületében Vincze Miklós, míg Budapest 2-es számú körzetében Szilágyi Zsolt száll harcba a mandátumért. Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 2-es választókerületében Turóczi György, míg Budapest 16. számú választókerületében Rovó László Attila, előbbi vármegye 3-as körzetében Lukács László György képviseli a szervezetet.