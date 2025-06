Lázár János: Gatyatikkasztó melegben is lehet k*rva anyázni

Cikkünk folyamatosan frissül...

Lázár János építési és közlekedési miniszter pénteken Berettyóújfalura látogatott, ahol megtartotta újabb, immáron tizenegyedik utcai fórumát, a Lázárinfót. A politikus Vitányi István országgyűlési képviselővel együtt fogadta az egybegyűlteket.

A köszöntőben Vitányi István elmondta, hogy az utcafórumot megelőzően a vasútállomáson tartottak megbeszélést, ahol arra jutottak, hogy az állomást fel kell újítani – erről biztosította őt Lázár János is. Kiemelte azt is, hogy a gyülekezési törvénynek megfelelően bejelentett rendezvényről van szó, ezért – Lázár Jánossal együtt – arra kérte az egybegyűlteket, hogy „viselkedjenek jól”.

Gatyatikkasztó melegben is lehet k*rva anyázni

– indította Lázár János a tizenkettedik utcafórumát. A tárcavezető kezdésképpen Vitányi Istvánt és a helyi polgármestert is méltatta a helyi ügyekkel kapcsolatban. Elmondta, hogy a 2022-es választásokon több mint négyezren biztatták őket, valamint hozzátette, hogy mintegy 27 ezren szavaztak a Fideszre Berettyóújfaluban és a környéken. Kiemelte, hogy Orbán Viktor személyesen köszönte meg a választók bizalmát, mint mondta, „Budapesten is érezzük a helyiek bizalmát”.

Otthon nem kapok elég szót a feleségemtől, ezért járok lakossági fórumokra

– mondta viccesen Lázár János arról, hogy miért járja az országot.

Az orosz gázról elmondta, hogy a lakosság 80 százaléka ezt az energiaforrást használja. „Senki nem akarja az oroszok hátsóját nyalni, de szükségünk van az energiaforrásukra” – fogalmazott. A miniszter szerint a brüsszeli döntés több egzisztenciális kérdést is felvet. „Nekünk magyaroknak rossz, ha Ukrajnának jó” – hangsúlyozta. Az ukrajnai EU-csatlakozásról elmondta, hogy minél több pénz megy Ukrajnába, annál kevesebb marad Magyarországnak. „Szivacs módjára szippantják fel az erőforrásokat” – fogalmazott. Kiemelte, hogy ha Ukrajna belép az Európai Unióba, akkor minden magyar háztartás veszélybe kerül. A Voks 2025 szavazólapokról elmondta, hogy eddig 1,6 millió ember adta le szavazatát.

„Bizonyos fogyasztásig nyomott áron adjuk a gázt és az áramot. Itt nem babra megy a játék” – mondta Lázár János. Kiemelte azt is, hogy két fajta politikus ül a parlamentben, „az egyik a hazáját képviseli a másik pedig Brüsszelt képviseli és idegen érdekeket szolgál”. „Brüsszel embere Magyar Péter, a magyaroké pedig Orbán Viktor” – tette hozzá.

Minden magyar politika csak béke párti politika lehet, mindegy, hogy ki irányítja az országot 2026-tól

– mondta Lázár János.

Lázár János azt is megosztotta az egybegyűltekkel, hogy ide fele jövet Orbán Viktor mesélte neki, hogy egy ötven perces telefonbeszélgetése volt az Európai Tanács elnökével (Antonio Costa – a szerk.). A tárcavezető elmondta, hogy a vita kérdése a magyar álláspont volt Ukrajnával kapcsolatban.

Helyi fejlesztésekről is beszámolt

A miniszer megköszönte a város együttműködését és szövetséges kezet ajánlott fel. Elmondta, hogy 2026 végére, legkésőbb 2027-ben Debrecenben dübörögni fognak. Arról, hogy milyen fejlesztésekre van szükség Berettyóújfaluban elmondta, hogy a „bölcsek köve” a helyi lakosoknál van, ugyanis ők tudják, hogy mire van szükségük.

A közlekedésről elmondta, hogy december 31-ig megépül az M4-es autópálya Kisújszállásig, majd Püspökladányon keresztül megérkezik Berettyóújfaluba is. Hozzátette, hogy az M35-ös, az M47-es útvonalak is átadásra kerülnek.

A helyi lakosok kérdéseivel folytatódott a Lázárinfó. Egy helyi lakos arra volt kíváncsi, hogy ha Ukrajna EU-tagsága gazdasági előnyt jelent az EU-nak, akkor az Magyarországnak miért nem jelent előnyt. Lázár János szerint a gazdasági előny nem nálunk fog megjelenni. A politikus kiemelte, hogy az elmúlt 16 év eredménye az ország életére döntő hatással vannak.

Navracsics Tibor Pride-ról tett kijelentéséről elmondta, hogy

Semmi közünk ahhoz, hogy ki kivel bújik ágyba.

Hozzátette, hogy szerinte nem biztos, hogy erre az utcán szükség van. Lázár János szerint a szerelem szabad, azonban a Pride sok, ugyanis túl van a jó ízlés határán. Elmondta, hogy szerinte a törvény egyértelmű, ezt pedig komolyan kell venni és a hatóságoknak is az a dolga, hogy ezt az emberek betartsák.

Egy másik lakos szerint a Tisza Párt nem beszél sem a Pride-ról, sem Ukrajna EU-csatlakozásáról. Válaszul Lázár János közölte, hogy „nem azért jöttünk ide, hogy Magyar Pétert és a Tisza Pártot gyalázzam”. Hozzátette, hogy tiszteli mindazt, amit elértek a legutóbbi választásokon.

(Borítókép: Lázár János építési és közlekedési miniszter a Fidesz és a KDNP országjárása keretében tartott lakossági fórumon Nagykőrösön 2025. április 29-én. Fotó: Bús Csaba / MTI)