Tilos lesz állami intézményekre kihelyezni az LMBTQ-zászlót

Rendeletbe foglalta a kormány, hogy nem lehet LMBTQ-zászlót kihelyezni kormányzati és állami intézményekre, beleértve a Magyar Nemzeti Bankot is. A kormányrendeletet aláírta Orbán Viktor miniszterelnök is. Az intézkedés célja a gyermekek erkölcsi fejlődésének védelme, továbbá az LMBTQ-propaganda megfékezése.

Rendeletben tiltotta meg a kormány, hogy LMBTQ-zászlót helyezhessenek ki kormányzati és állami intézményekre. A Miniszterelnökség szimbolikusnak nevezte a döntést – derült ki a Magyar Közlöny csütörtök esti kiadásából.

A kormányhatározat értelmében tilos „a különböző szexuális és nemi irányultságokra, illetve az azokat képviselő politikai mozgalmakra utaló vagy azok népszerűsítésére törekvő jelképeket” kitenni a kormányzati és állami tulajdonú intézményekre, beleértve a Magyar Nemzeti Bankot is.

A kormányrendeletet aláírta Orbán Viktor miniszterelnök is, miszerint a cél a gyermekek erkölcsi fejlődésének védelme, továbbá az LMBTQ-propaganda megfékezése. A törvényjavaslatot Novák Előd, a Mi Hazánk Mozgalom képviselője nyújtotta be márciusban a parlament elé. Májusban arról számoltunk be, hogy Debrecenben egy dühös férfi tépte ki Tompos Mártonnak, a Momentum elnökének a kezéből egy tüntetésen a szivárványszínű zászlót.

A Mi Hazánk korábban már megpróbálta elérni, de akkor nem sikerült

A Mi Hazánk már régóta szeretné elérni, hogy foglalják bele az Alaptörvénybe, hogy szivárványos zászlókat ne lehessen elhelyezni középületeken. Az elképzelést most újra felelevenítő Novák még 2020-ban azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy a budapesti városházáról leszedett egy ilyen lobogót, majd amikor igazoltatni akarták, elszaladt. Egy hónappal később a párt egyik sajtótájékoztatóján felesége, Dúró Dóra darálta le a Meseország mindenkié című mesekönyvet.

Mint megírtuk, az Országgyűlés többsége március 18-án sürgősségi eljárásban, feszült vita után megszavazta a gyülekezési jogot érintő, a Pride-ot korlátozó, tiltó javaslatot. A szavazás botrányba fulladt, amikor a momentumos képviselők, valamint Hadházy Ákos füstgyertyákat gyújtottak az ülésteremben, az akcióért hatalmas bírságot osztott ki Kövér László házelnök. Március 25-én éjjelbe nyúló tüntetést tartottak a fővárosban a gyülekezési törvény módosítása ellen, a demonstráció a Ferenciek terén kezdődött, majd több hidat foglaltak el.

