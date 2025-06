Megszólalt Vitézy Dávid a kormány újabb repülőtéri gyorsvasutas tervéről

Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom vezetője a közösségi oldalán reagált arra, hogy a kormány úgy döntött, hogy a Nagy Márton vezette Nemzetgazdasági Minisztériumra bízza a repülőtéri gyorsvasút megépítését.

A frakcióvezető emlékeztetett arra, hogy van egy olyan terv a beruházásra, amelyet korábban jóváhagyott a főváros. Ennek értelmében az elővárosi és a távolsági vonatok a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőteret is érintenék.

Kiemelte, hogy a terveket akkor lehet megvalósítani, ha az országos és a regionális vasúti közlekedésbe integrálják be a repülőteret is. Hozzátette, ezáltal Budapest számos pontjáról lenne közvetlenül elérhető a légikikötő.

Korábban arról számoltunk be, hogy a kormány arról döntött, hogy gyorsvasutat építene a repülőtér és a Nyugati pályaudvar között, valamint új áruszállító repteret is tervez. A fejlesztések célja az utas- és teherforgalom bővítése, mivel a jelenlegi kapacitások hamarosan szűkössé válhatnak. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter azt is bejelentette, hogy új repülőtér is épül az országban, amiről Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter is beszélt a Kormányinfón. Lapunk úgy tudja, nincs még végleges helyszíne az új repülőtérnek, de Debrecen, Sármellék, Kecskemét és Pécs is szóba került, valamint felmerült Budapest és Tököl is.