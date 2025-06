Döntött a Momentum, nem indulnak a 2026-os választásokon

A Momentum nem indul a 2026-os országgyűlési választáson. A párt szerint a kormányváltás önmagában nem elég – rendszerváltásra van szükség, és ehhez most háttérből kívánnak hozzájárulni. Céljuk egy olyan demokratikus átmenet előkészítése, amely hosszú távon is kizárja az Orbán-rendszer visszatérését.

Történelmi döntést hozott a Momentum Mozgalom: a párt küldöttgyűlése úgy határozott, hogy nem indít jelölteket a 2026-os országgyűlési választáson – írták a Facebookon.

A lépést azzal indokolták, hogy a valódi cél nem csupán a kormányváltás, hanem egy rendszerváltás előkészítése – egy olyan demokratikus fordulaté, amely tartósan lezárja az Orbán-rendszer korszakát.

A kormányváltás azonban nem cél, hanem egy lépés a rendszerváltás irányába. A Momentum a rendszerváltás beteljesüléséért és egy nyitott, sokszínű, a teljesítményt, a tehetséget, valamint a szorgalmat jutalmazó ország megteremtéséért jött létre. Ezen cél eléréséhez az kell, hogy az Orbán-rendszer bukjon, és egy következő választáson se a Fideszen, se semmilyen más szervezeten keresztül ne térhessen vissza. Ezen lépés – a kormányváltás – érdekében hozta meg a párt ezt a döntést

– írták.

A Momentum szerint a változáshoz nem elég új arcokat küldeni a Parlamentbe – új szabályokra és új intézményekre van szükség. A párt ezért a következő hónapokban minden erejét arra fordítja, hogy elősegítse az igazságszolgáltatás függetlenségének helyreállítását, valamint egy új média- és választójogi törvény megalkotását, széles társadalmi egyeztetéssel. Mint fogalmaztak: a Fidesz leváltása csak az első lépés, a cél egy teljesen új, nyitott és teljesítményalapú Magyarország.

Ez a döntés nem a megfutamodásról szól, nem az elveink feladásáról, nem a szimpatizánsaink és a rászorulók cserbenhagyásáról és végképp nem a Momentum megszűnéséről. Épp ellenkezőleg

– írta Lőcsei Lajos, a Momentum alelnöke a Facebook-oldalon.

Fekete-Győr András, a párt alapítója szerint a Momentum visszatért eredeti küldetéséhez, amikor – az ő kezdeményezésére – úgy döntött, hogy nem indul a 2026-os országgyűlési választáson. A párt korábbi elnöke szerint ez nem meghátrálás, hanem bátor és felelős döntés: nem a párt túlélését, hanem a rendszerváltás sikerét kell előtérbe helyezni. Fekete-Győr úgy látja, a politikai közösség egyre inkább önmagával, nem pedig az ország jövőjével foglalkozott, ezért vállalta a nyilvános vitát, hogy a Momentum visszataláljon eredeti céljához. Úgy véli, a döntés nem születhetett volna meg a nyilvánosság és a választók támogatása nélkül, és most más pártoknak is szembe kell nézniük azzal a kérdéssel, hogy mi fontosabb – a párt vagy az ország.

Az elmúlt hónapokban egyre inkább azt tapasztaltam, hogy a Momentum elkezdett letérni arról az útról, amit az alapításkor kijelöltünk. Egyre többen foglalkoztak kizárólag a párt túlélésével, és egyre kevesebben tették fel a valódi kérdéseket: mi lesz Magyarországgal? Mi lesz a rendszerváltás ügyével? Mi lesz a választókkal, ha mi önző módon ragaszkodunk a pozícióinkhoz? Az, hogy mi lesz a párttal, érthető érv egy hagyományos párt logikája szerint. De a Momentum soha nem akart hagyományos párt lenni. Nálunk soha nem az volt a kérdés, hogy mi lesz velünk – hanem az, hogy mi lesz Magyarországgal.

– írta a Facebook-oldalán.

Cseh Katalin szerint ez óriási hiba

Cseh Katalin, a Momentum Mozgalom országgyűlési képviselője pénteken a közösségi oldalán arra hívta fel a figyelmet, hogy a párt küldöttgyűlése szombaton dönt a 2026-os választási indulásról. Az ellenzéki politikus leszögezte, szerinte most elkerülni a megmérettetést „óriási hiba lenne”.

Sokan érzik úgy, hogy itt az idő valami radikálisan másra. Én is változást szeretnék – jobban, mint valaha. De az, ha most, egy évvel a választás előtt kizárjuk az indulás lehetőségét, szerintem óriási hiba lenne.

„Egyszerűen nem tudjuk, mi lesz egy év múlva. Nem tudjuk, milyen választási rendszerben kell majd rajthoz állni, és nem láthatjuk előre, hogyan, milyen stratégiával lehet akkor a legjobban elősegíteni a rendszerváltást – annak a szabad, európai Magyarországnak a megteremtését, amelyről mindannyian álmodunk” – áll a bejegyzésben.

Így indult a Momentum története

A NOlimpia-kampány tette őket ismertté a magyar politikában, majd nagy reményekkel és magabiztossággal fogtak a pártépítésbe. A politikai generációváltást tűzték ki célul, le akarták váltani az Orbán-kormányt és az ellenzék régi szereplőit is. Legnagyobb sikerüket 2019-ben érték el, amikor két képviselőt küldhettek az Európai Parlamentbe, ám öt évvel később már egyikük sem jutott be. Mára a politikai térkép szélére szorultak, és Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke őket is az óellenzékhez sorolja. Ahogy közeledik a 2026-os országgyűlési választás, a Momentum számára immár az a legnagyobb kérdés: elindulnak-e egyáltalán – és ha nem, van-e még jövője a pártnak, vagy csupán a magyar politikatörténet egyik rövid epizódjaként zárul a történetük.

Cikkünk a Momentum születésétől indulva végigköveti a párt eddigi politikai pályáját, megvizsgálja jelenlegi helyzetét és azt is, milyen kilátásai lehetnek a jövőre nézve. A háttér feltérképezéséhez tagokkal és a párt több meghatározó politikusával beszélgettünk, olyanokkal, akik a kezdetektől részesei voltak a Momentum építésének, illetve akik ma is alakítják stratégiai irányát. Volt, aki névvel, más név nélkül vállalta, hogy válaszol az Index kérdéseire.

