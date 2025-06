Tonnaszám állnak egy üzemben a levetett ruháink, meglepő helyeken kötnek ki

Hunyadi Bence félkézzel, egy laza mozdulattal hajítja a megfelelő gyűjtőbe az inget – fél évig ő maga is a válogatósoroknál dolgozott, mielőtt a családi textilhulladék-vállalkozás élére került volna. A székesfehérvári Textrade üzemében méteres magasságban tornyosulnak a ruhahegyek, amelyeket alkalmazottak százai válogatnak nap mint nap. Az évente feldolgozott több ezer tonna textilből mindössze egy százalék végzi lerakón – a többi új életet kap: a vintage daraboktól kezdve a lovaspályák homokjáig. Ám az ultra fast fashion korszaka újfajta kihívások elé állítja az iparágat.

A szilvásváradi Lipicai Lovasközpont homokos talajára lépve aligha gondolnánk, hogy lábunk alatt textildarabkák rejtőznek. A lovaspályák felső, finom homokos rétegébe kevert apró szálak – amelyek azért kerülnek oda, hogy puhább legyen a talaj, és csökkenjen az állatok sérülésének esélye – azonban messzire vezető történetet szőnek, amely egészen Székesfehérvár ipari negyedéig fut, ahol Magyarország egyik legnagyobb textilhulladék-feldolgozó üzeme áll.

A használt ruhák krémje

A Textrade székesfehérvári üzemében több méteres magasságban tornyosulnak a ruhahegyek mindenhol: színes dzsekik, tüllruhák, ingek alkotnak toronyházakhoz hasonló ruhaoszlopokat. A textilhulladék-metropolisz egy különleges sarkában Süveg Krisztián koncentráltan válogat. Kezében egy vintage dzseki, amely – ha minden jól megy – Japánban vagy a budapesti Szputnyikban fog kikötni. A dolgozók által csak „hippiszekciónak” nevezett vintage-részleg szakértője a használt ruhák krémjével dolgozik, azzal az egy százalékkal, amely különleges értéket képvisel a feldolgozott textilhulladék tengerében.

Ezt a mellényt már sok mindenki akarta megvenni tőlünk, de nem adtuk senkinek. Még a munkavédelmisekkel is megharcoltam, hogy ez itt lóghasson a hippi stílus emblémájaként

– mesélte Süveg Krisztián, miközben felmutatott egy több évtizedes farmermellényt, amelyre a válogatóban talált kitűzőket felrakják a dolgozók.

A hippiszekcióban valóban csak különleges, a múlt évezredet túlélő ruhák rejlenek, azokból viszont mindenfajta, a 80-as évekbeli vörös, női flitteres ruhától az ikonikus francia bleu de travailig, vagyis a kék munkáskabátig, ahonnan az angol kékgalléros jelző is eredeztethető, amellyel a kétkezi, fizikai munkát végzőket szokták jelölni. De látni a napjainkban nagy népszerűségnek örvendő Fjallraven táskát is, vagy éppen Levi’s farmert. Süveg Krisztián legkülönlegesebb találata egy világháborús bombázó pilóta kabátja volt, amelyen még a jelölés is ott volt, hogy az egykori viselője hány csatát élt túl.

Ezen ruhákat látva sokakban felmerült, hogy miért nem viszik haza ezeket az értékes darabokat a dolgozók. Mint megtudtuk, az alkalmazottak minden hónapban 7 kilogramm ruhát vihetnek haza a válogatott darabok közül, ezzel a lehetőséggel szinte mindenki él is. A juttatás különösen népszerű a kisgyermekes családoknál, ahol a gyorsan növő gyerekeknek gyakran kell új ruhát vásárolni – itt viszont minőségi darabokat találhatnak ingyen.

Az ilyen termékek kiszúrása azonban nehéz, és szakértelmet igénylő feladat, ezért minden héten tartanak eligazítást annak a több mint 500, szinte csak magyar alkalmazottnak, akik nap mint nap válogatják a Textrade-hez és testvérvállalataihoz beérkező évi 35 ezer tonna textilhulladékot. A munkát nagyrészt még mindig emberi kézzel végzik, a félautomata rendszerek főképpen csak a szállításban és a „tömbösítésben”, azaz a bálázásban segítenek.

A magyar konténerektől Kenyáig

Mielőtt azonban bármilyen textilhulladék eljutna a székesfehérvári válogatósorhoz, hosszú utat tesz meg. A történet a textilgyűjtő konténereknél kezdődik.

Ezekből ma már több mint 3000 darab van kihelyezve országszerte. Krain Tamás, a MOHU textilhulladékért felelős termékmenedzsere elmondta, hogy amikor a MOHU átvette a hulladékgazdálkodási koncessziót, akkor az 1990 óta üzemelő Textrade-nek már 1500 textilgyűjtő konténere volt kiépült infrastruktúrával, így nem volt kérdés, hogy velük lépnek majd szövetségre a textil-újrahasznosítással kapcsolatban.

A korábbi textilgyűjtő tárolók biztonsági szempontból nem feleltek meg a mai követelményeknek, mivel azoknak nem volt biztonsági zárja, így előfordultak olyan incidensek, hogy egyesek bemásztak, és kidobálták onnan a ruhákat, hogy szétválogathassák maguknak. Az új generációs konténereket a magyar Caadex Kft. gyártja: nagyjából 230 kilogramm kapacitásúak, biztonsági zárral és lézervágott acélszerkezettel rendelkeznek, így feltörés ellen is védettek. A cél, hogy a következő pár évben összesen 6000 konténer legyen beüzemelve országszerte, így 1600-1700 emberre jut majd egy konténer, amelyeknek helyét a MOHU applikációjában és honlapjain lehet látni.

Az ürítés logisztikája precízen kidolgozott: legalább heti 1-2 alkalommal, forgalmasabb helyeken naponta történik kézi ürítéssel, térképes applikációval támogatva. A tisztaság és fegyelem kulcsfontosságú – csak textil (ruha, cipő, táska) helyezhető el, olajos, festékes darabok tiltottak.

A gyűjtött anyag két regionális raktárból – Békéscsabáról és Tiszaújvárosból – érkezik a székesfehérvári központba. Itt kapcsolódik össze a hazai gyűjtés a jelentős importtal: „Nem csak magyar textil érkezik hozzánk, jóval több mint a fele import, többek között Angliából, Svájcból, Franciaországból” – magyarázta Hunyadi Bence, a Textrade operatív igazgatója.

A 3-as csarnokban, az üzem szívében zajlik a feldolgozás java része. Három szinten különítik el a termékeket:

Először az előkezelés zajlik, ahol szétválasztják a Textrade üzemében hasznosuló textíliákat a máshol hasznosuló egyéb hulladékoktól (papír, műanyag).

A haszonanyagot ezt követően 12 különböző kategóriába sorolják (pl.: póló-blúz, szoknya-ruha, nadrágok, gyerekruhák stb.).

A harmadik lépésben történik a minőségi válogatás, ahol több mint 400 különböző tétel szerint válogatják a textíliákat.

Az így kikerülő termékek legjobb minősége, nagyjából 55-65 százalék használt ruhaként kerül vissza a körforgásba a kis- és nagykereskedőkön keresztül – így eljuthat egy Magyarországon vásárolt ing például Kenyába vagy Hollandiába is, de megeshet, hogy egy magyar használtruha-kereskedésben köt majd ki a termék.

Emellett a rosszabb minőségű termékek 10-15 százaléka ipari hasznosításra kerül például géptörlőrongy formájában, míg 20-25 százalék energetikai hasznosításra megy, elsősorban cementgyárakba – textilaprításon keresztül alternatív tüzelőanyagként. De textilaprításnak köszönhető az is, hogy a számtalan lovaspálya homokjába ma már újrahasznosított textilt kevernek.

És mindössze 1 százalék, amely lerakón végzi.

„Sokan azt hiszik, hogy amit bedobnak a tárolókba, az majd égetőkbe megy, de ez egyáltalán nincs így. Fontos, hogy megértsük, hogy ami a konténerekbe kerül, az kap egy esélyt az »új életre«, azok a ruhák viszont, amiket a kommunális kukába dobnak, azoknak a sorsa megpecsételődött, és valóban lerakókon végzik” – hangsúlyozta az operatív igazgató.

Nem apuci kicsi fia vezeti a céget

A válogatás különböző szintjeiről való beszélgetés közben Hunyadi Bence elővett egy inget a válogatóból, szinte gépiesen átnézte, majd fél kézzel, egy laza mozdulattal a megfelelő gyűjtő tölcsérbe hajította. Egy másodperc sem kellett hozzá, és az ingben álló, komoly üzletember beolvadt a vállalat alkalmazottainak sorába.

„Fél évig lent voltam, lent válogattam az üzemben” – mesél a családi vállalkozás második generációs vezetője, aki végigjárta a ranglétrát, mielőtt igazgatói pozícióba került volna. Ez a gyakorlati tapasztalat teszi lehetővé, hogy operatív igazgatóként átlássa a teljes folyamatot.

Ő nem olyan vezető, aki azért kapott széket, mert apuci kicsi fia. Ő érti, milyen munka folyik itt, lehet is tőle tanulni, és megdolgozott azért, hogy ott legyen, ahol van

– mesélte el a cég egyik alkalmazottja.

Különleges történetek a mindennapokból

Hunyadi Bence ennyi tapasztalattal a háta mögött sok különös történetet megélt már a textilhulladék-feldolgozás világában.

Egy apuka véletlenül bedobta családja megtakarítását az egyik konténerünkbe egy gyerekkabát zsebében

– mesél Hunyadi Bence.

A konténereken van egy „SOS-telefonszám”, amit a család hívott is, amikor rájöttek arra, hogy mi történt. A Textrade kiérkező kollégái azonban azzal szembesültek, hogy a konténert már korábban ürítették, így a központi raktárban, a megszámlálhatatlan mennyiségű ruha között kellett megtalálniuk a család pénzét, ami szinte csodával határos módon, de sikerült nekik.

Hasonló eset volt, amikor Ausztriából hívták fel őket, hogy a hulladékrakodás munkálatait felügyelő kollegina fülbevalója beesett a ruhák közé, és mivel egy családi ékszerről van szó, nagyon szeretné viszontlátni. Ekkor is szerencséje volt Textrade munkatársainak, de így is komoly kihívás előtt álltak.

Egy kis fülbevalót megtalálni egy 30 méter hosszú, ruhákkal teli pótkocsiban – tűt a szénakazalban keresni, de azt is megtaláltuk.

Fast fashion: a környezetszennyezés új arca

„A textil érzékeny hulladék, mert emlékek kötődnek hozzá. Nehezebben dobjuk ki, mint egy ásványvizes palackot” – magyarázta el Hunyadi Bence.

Pedig fontos lenne, hogy felfogjuk a különböző ruháink hulladékhelyzetét.

A textilipar jelenleg a világ egyik legszennyezőbb iparága. Az Ázsiából érkező silány minőségű ruhák újrahasznosítása gyakorlatilag lehetetlen – gyakran végzik szeméttelepen

– jegyezte meg az operatív igazgató.

Kifejtette, hogy az ultra fast fashion márkák szezononként 40 kollekciót dobnak piacra olyan rossz minőségben, hogy három kimosás után már használhatatlanná válnak. Ezzel az ilyen gyártók elárasztják a piacot olyan termékekkel, amelyeket a rossz minőségük miatt a jelenlegi technológiával nem tudnak újrahasznosítani.

A legnagyobb kihívás azonban a technológiai fejlődésben rejlik.

A következő tíz évben a textilipar óriási változáson fog keresztülmenni

– véli Hunyadi Bence, aki szerint a feldolgozóipar nem tart ott, hogy a kevert alapanyagú termékeket elemi szálbontásra képes technológiával tudnánk feldolgozni, de szerinte hamarosan odáig is el fognak jutni.

Szakértők szerint várható, hogy uniós szinten a forgalomba hozott ruháknak meghatározott százalékban kell majd tartalmazniuk újrahasznosított alapanyagot. „Ha ez megtörténik, akkor mi biztosak vagyunk abban, hogy maga a technológia is nagyon gyorsan meg fog jelenni” – teszi hozzá.

A Textrade azonban nem csak ölbe tett kézzel várja a fejlődést, hanem tesz is érte, például azzal, hogy együttműködik magyar startupokkal is. „Most is van egy projektünk, ahol automata ruhaválogatást próbálnak modellezni magyar egyetemisták” – árulta el az ügyvezető.

Hunyadi Bence szerint a szemléletformálás a kulcs:

Ezek nem lesajnált hulladékok, hanem a jövő kis építő darabjai.

Ahogy a szilvásvárádi lovaspályák homokjába kevert textilszálak is jelzik: a körforgás akkor működik igazán, ha minden apró elem a helyére kerül, és az emberek megértik ennek fontosságát.

