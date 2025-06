Vasárnap az ország nagy részén napos idő lesz, de északnyugat felől hidegfront érkezik, mely esőket és zivatarokat hozhat. A szél erősödésére is számíthatunk, viharos széllökések kísérhetik a frontot, különösen a nyugati tájakon. A hőmérséklet 22 és 36 fok között alakul, de a front mögött gyors hűlés várható. A változékony időjárásra figyelmeztetéseket adtak ki több vármegyére is.

Vasárnap az ország nagy részén továbbra is sok napsütés várható a gomolyfelhők mellett, viszont északnyugat felől hidegfront érkezik, ami az északnyugati tájakon – néhol tartósan – felhős időt okozhat – írja a Hungaromet. Utóbbi országrészben többfelé valószínű csapadék, míg a front mentén és annak előterében zivatarok is kialakulhatnak.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet nagyrészt 15 és 22 fok között alakul, helyenként kissé frissebb lehet a hajnal, míg

a legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 22 és 36 fok között várható.

Északnyugaton mérhetjük a legalacsonyabb, míg délkeleten a legmagasabb értékeket. A front mögött napközben gyorsan csökken a hőmérséklet.

Szélvihar söpör végig az országon

Többfelé megélénkül, olykor megerősödik a déli, délnyugati szél, de vasárnap a front mögött átmenetileg több helyen viharossá fokozódik az északnyugatira forduló szél. Zivatarok környezetében is előfordulhatnak viharos széllökések.

A front vasárnap napközben vonul át az ország felett északnyugat–délkelet irányban, időszakos jelleggel akár nagyobb területen is – főként a nyugati országrészben – viharos lökések, óránként 60-80 kilométeres sebességgel.

A veszélyjelzés szerint több vármegyében is figyelmeztetéseket adtak ki időjárási jelenségek miatt. Pest, Baranya, Bács-Kiskun, Fejér, Komárom-Esztergom, Somogy, Tolna, Veszprém és Zala vármegyében erős széllökések várhatók, amelyek meghaladhatják a 70 km/h-t. Emellett zivatarok is kialakulhatnak Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Fejér, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Vas, Veszprém és Zala vármegyében, melyek esetében villámlás, szélerősödés és jégeső is előfordulhat.

Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében a napi középhőmérséklet 25 fok fölé emelkedhet, míg Békés és Csongrád-Csanád vármegyében akár 27 fok feletti középhőmérsékletek is előfordulhatnak. A meleg és viharos időjárásra mindenki figyeljen oda, és készüljön fel a változékony körülményekre.

Az orvosmeteorológia szerint ezek miatt a frontérzékenyeknél legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén jelentkezhet, emellett megnyúlhat a reflexidő. A szervezet görcskészsége erősödhet, a trombózis esélye is növekedhet. A levegő minősége többnyire kedvezően alakul a légszennyezettség, de a forgalmasabb csomópontokon a délutáni, esti órákban az ózon, illetve a nitrogén-dioxid koncentrációja elérheti az egészségügyi határértéket.

