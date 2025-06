Lecsapott a vihar, majdnem az egész országra kiadták a riasztást

Leszakadt az ég többfelé az országban: megérkezett Magyarországra a hidegfront, amely viharos széllel, zivatarokkal és akár jégesővel is járhat. A leghevesebb jelenségek elsősorban a Dunántúl középső részén és a Dél-Alföldön várhatók.

Elérte Magyarországot a vihar, több helyen is leszakadt az ég. A Hungaromet szerint estig északnyugat felől egy gyors mozgású hidegfront átvonulása várható zivatarokkal, legnagyobb számban a Dunántúl középső részein.

A front hatására átmenetileg nagy területen viharossá (60-80 kilométer per óra) fokozódik az északnyugati szél. A hidegfront után a zivatarok környezetében átmenetileg egy rövid időszakban néhol intenzívebb vagy heves kísérőjelenségre is van esély (80-90 kilométer per órás széllökés, jégeső, intenzív csapadék) elsősorban a Dunántúl középső részein, illetve a Dél(kelet)-Dunántúl, Dél-Alföld egyes részein, esetleg északkeleten.

A HungaroMet előrejelzése szerint majdnem az egész országra kiadták a riasztást zivatar miatt.

Az előrejelzés szerint az esti órákban felhős marad az ég, sőt az átmenetileg derültebb tájakon is megnövekszik hajnalra a felhőzet. Mindazonáltal a felhőréteg vastagsága nem lesz számottevő. Kisebb eső a nyugati határ közelében fordulhat elő. Az északnyugati szél élénk, helyenként erős lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet nagyrészt 12 és 19 fok között alakul, de az északi völgyekben ennél hidegebb is lehet.

Ha időjárás, akkor is Index!

