Egyre népszerűbb a Jászság aranya a tolvajok körében

Két héttel ezelőtt egy háromfős csoport bukott le, miután szarvasgombát próbáltak engedély nélkül szedni a jászkiséri halastó melletti erdőben. A tó felügyelői hívták rájuk a rendőrséget. A szarvasgomba kilójának ára 25 és 125 ezer forint között mozog, de a feketepiacon a feléért is beszerezhető − írta a Blikk.

Szarvasgombát csak engedéllyel lehet szedni, a termék egy részét az erdő tulajdonosának kötelező leadni az engedély kiadásánál megállapított áron

− közölte Homoki András vadgazdálkodási és erdészeti igazságügyi szakértő. A tolvajok azonban nem váltják ki az engedélyt, és nincsenek tekintettel arra sem, hogy egyes erdőkben csak az erdészet emberei végezhetik ezt a tevékenységet.

A legtöbb szarvasgombát 2013 és 2016 között tulajdonították el, több mint száz szabálysértési eljárás indult, kilenc esetben pedig bűncselekmény valósult meg. A tolvajok változatos módszerekkel igyekeztek megtéveszteni az őröket, ha kellett, megbontották a kerítést is, de ügyeltek arra, hogy 100 ezer forint alatti értékben lopjanak az értékes gombafajtából.

A Rákosi- és a Kádár-korszakban tiltott volt a szarvasgomba szedése Magyarországon, mert a főúri eleganciához kötötték − mondta Bratek Zoltán biokémikus, a Magyar Szarvasgombász Szövetség elnöke. A rendszerváltás óta nőtt az ezzel foglalkozók száma, majd a Jászságban telepítettek ültetvényerdőket.

Az Európai Bizottság uniós oltalomban részesítette a jászsági fekete gyémánt, Jászság aranya és jász trifla néven is ismert szarvasgombát.

„A tolvajok pont erre játszanak, tudják, van rá kereslet, van rá piac, nem csak a luxuskategóriájú éttermekben. A baj az, ha a rendőrség el is fogja a tolvajt, lefoglalja az árut, azt már frissen értékesíteni nem lehet, a jobbik eset, ha a lopott-megtalált gomba még feldolgozható szárításra, olajnak. A tolvajok nem tudják, nem is érdekli őket, hogy a lopás mellett természetvédelmi bírságra is számíthatnak, kifizetik, aztán mennek újra lopni. Horvátországban, ahol szintén nagy múltja van a szarvasgombászásnak, olyan törvény van, ami engedélyt ad a hatóságoknak arra, hogy a tilosban gombászó autóját, szerszámait, kutyáit is lefoglalják, hogy ne tudjon rámenni a telepekre” − hangsúlyozta a szakértő.