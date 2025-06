Tavaly ősszel jelent meg Holló Bettina első könyve, Máshogyan ugyanúgy – Hétköznapi emberek, különleges sorsok címmel. Az Index Junior Prima díjas újságírója húsz olyan ember történetét gyűjtötte egybe, akik mentális betegségekkel, idegrendszeri zavarokkal vagy különféle függőségekkel élnek, küzdenek. A kötet célja, hogy lebontsa a pszichés zavarokat övező tabukat, és érzékenyen, empátiával közelítse meg az érintettek életét.

A személyes vallomásokat húsz pszichológus és pszichiáter szakmai reflexiója egészíti ki. Ezek az elemzések nemcsak árnyalják az olvasottakat, hanem segítenek jobban megérteni a mentális problémák mögött meghúzódó lelki, társadalmi és biológiai tényezőket is.

Bátor emberek, valódi történetek

A héten a H13 Kultpont és a Józsefvárosi Önkormányzat szervezésében, a Női sarok kezdeményezés keretében először mutatták be Budapesten az Index újságírójának könyvét.

A józsefvárosi eseményen a szerző arról mesélt, hogy már korán érdekelni kezdte, hogyan élnek azok, akik mentális zavarokkal küzdenek. 2022 nyarán, újságíróként elindított egy cikksorozatot az Indexen, amelyhez olyan embereket keresett meg, akik saját élményeiken keresztül tudtak beszélni a pszichés nehézségeikről. Eleinte bizonytalan volt, hányan vállalják a nyilvánosságot, és mennyire lesznek nyitottak az érintettek. Ám a sorozat gyorsan beindult, egyik interjú követte a másikat, a visszhang pedig minden várakozást felülmúlt: az olvasók és a szerkesztők egyaránt úgy érezték, hogy „valami fontosra tapintott rá”.

Idővel felvetődött az igény, hogy a történetek könyv formájában is elérhetők legyenek – így született meg a Máshogyan ugyanúgy című kötet, amely a szerző szerint tartósabb módon őrizheti meg ezeket a sorsokat az utókornak.

Bettina hangsúlyozta, sosem akart senkit sem győzködni, tudatosan olyan érintetteket keresett, akikről sejtette vagy tudta, hogy képesek megnyílni, és szívesen beszélnének a saját küzdelmeikről.

Olyan emberekkel ült le beszélgetni, akik már elindultak a gyógyulás útján, és felismerték, hogy a történetük megosztása másoknak is kapaszkodót nyújthat.

Többen közülük már korábban is megszólaltak különféle platformokon: írtak blogot, könyvet, vezettek YouTube-csatornát vagy Facebook-oldalt. Ezek a felületek sokat segítettek az első kapcsolatfelvételben.

A kötet szereplőinek másik fele viszont olyan emberekből áll, akiket a szerző maga kutatott fel. Volt, akit szakember ajánlott a figyelmébe, máskor ismeretlenül keresett meg pszichológusokat azzal a kérdéssel: tudnak-e olyan érintettről, aki szívesen vállalna egy nyílt interjút. Voltak, akik életükben először meséltek nyilvánosan betegségükről, és ez különösen értékesnek bizonyult.

A kötet utóéletéről szólva elmondta, a visszajelzések szerencsére túlnyomórészt pozitívak voltak. Bár a munka során érzelmileg is közel került az interjúalanyokhoz, és féltette őket a nyilvánosság lehetséges negatív reakcióitól, végül nemhogy bántódás nem érte őket, hanem sokan épp bátorítást és támogatást kaptak. Többen leveleket is kaptak ismeretlenektől, akik azt írták: az ő történetük segített nekik elindulni a saját gyógyulásuk útján.

A szerző szerint az egyik legfontosabb visszaigazolás számára az volt, amikor a könyv egyik szereplője elmesélte, megkereste egy olvasó, aki csak azért döbbent rá, hogy mivel küzd, mert elolvasta a könyvet. Az illető addig évtizedeken át élt egyfajta megmagyarázhatatlan másság érzésével, mígnem ráismert önmagára egy sorok közé rejtett történetben. Ez a felismerés sorsfordító volt számára.

Ha valaki 20-30-40 év után megérti, miért érezte magát mindig másnak, és ez elindítja őt egy új úton, az számomra a legnagyobb eredmény. Egy újságírónak az ilyen típusú »ahapillanatok« a legnagyobb visszaigazolások

– fogalmazott Bettina.

A segítségkérés nem gyengeség

A könyvbemutatón részt vett a Máshogyan ugyanúgy egyik szereplője, Bajcsi Norbert is, akinek két évvel ezelőtt jelent meg önéletrajzi kötete Szenvedéllyel – Utam a drogoktól a velünk élő Istenig címmel. Bajcsi maga is felépült drogfüggő, megjárta a börtönt és a poklok poklát, mígnem elindult a gyógyulás útján. Ma már másoknak segít, többek között a Józsefvárosban tavaly megnyílt Magdolna 33 nevű előgondozó helyen: aktívan dolgozik azért, hogy kiutat mutasson a függőknek. A Máshogyan ugyanúgy történetei közül talán az övé az egyik legnehezebb és legmegrázóbb út, amelyet a kötet bemutat.

Bajcsi Norbert szerint már önmagában azért is megéri az embernek vállalnia az arcát, mert sosem lehet tudni, hogy egy-egy interjú vagy cikk kiben indít el valamit. Úgy fogalmazott, a valódi hozadékát ezeknek a megszólalásoknak sokszor nem is látjuk, de attól még létezik, és ő maga már számtalanszor találkozott vele. Rehabilitációs intézményben dolgozik, így első kézből látja, milyen hatást gyakorolhat egy-egy megosztott történet a családokra. Előfordul, hogy egy szülő véletlenül rábukkan egy cikkre, elolvassa, és akkor döbben rá: van segítség.

Egy ilyen pillanatra maga is élénken emlékszik. Önkéntesként dolgozott alacsony küszöbű ellátásban, amikor egyszer behoztak egy fiút, aki épp a rehabilitációra készült. A papírjai már elő voltak készítve, a szülők is vele tartottak. Miközben Norbert beszélgetett velük, a szülők hirtelen felismerték őt, és kiderült, olvasták a történetét, és éppen ez adta meg a lökést számukra, hogy most elhozzák a fiukat segítségért.

Bajcsi számára az ilyen történetek bizonyítják, hogy igenis van értelme megszólalni. Még ha sokszor nem is tudjuk, hol, mikor és kinél ér célba egy-egy mondat, a hatása valódi.

Aki magától kér segítséget, az általában már eljutott a falig. Ez az a pont, ahol az ember azt mondja: rendben, megadom magam, segítségre van szükségem. Ez már gyakran a mélypont. Ha viszont valakit a szülője, a párja vagy más hozzátartozója noszogat, akkor lehet, hogy még nem élte át igazán ezt a mélypontot

– fogalmazott.

Ugyanakkor Bajcsi szerint fontos hangsúlyozni, nem kell mindenkinek eljutnia idáig.

Mi, segítők azért dolgozunk, hogy ne legyen szükség rá. Hiszek abban, hogy egy jókor megtalált könyv, videó vagy interjú is elindíthat valakit a változás útján. Ha egy szenvedélybeteg azonosulni tud egy történettel, előfordulhat, hogy azt mondja: igen, nekem is kell a segítség. Én ezért vállalok minden ilyen szereplést, interjút, megszólalást, hogy hirdessem, merjünk segítséget kérni. Ez a könyv is erről szól. Bátorság kell ahhoz, hogy valaki vállalja a történetét és az arcát. És ha ezt hirdetjük, akár »divattá« is válhat: a segítségkérés nem gyengeség

– fejtette ki.

Nem kell megvárni a mélypontot

Bettina szerint még mindig elterjedt a nézet, hogy a függő akkor kér segítséget, ha maga is akarja. Hogy úgyis eljön az életében egy mélypont, és addig más nem tehet semmit – ez az ő dolga. Csakhogy ez a hozzáállás egyre inkább a múlté.

Ma már számos kutatás bizonyítja, hogy a külső behatás – akár egy hozzátartozó, barát vagy pár részéről – valóban ösztönzően hathat. Természetesen nem mindegy, hogyan kommunikálunk erről a problémáról családi szinten, és ez az, amit sokan még mindig nem tudnak jól kezelni.

Egyre több szakértő hangsúlyozza ezt – köztük Dudits Dénes terápiás programigazgató is, aki Norbi történetéhez kapcsolódva beszélt a drogfüggőségről a könyvben. Ő is kiemelte, nem kell megvárni a mélypontot. Addigra ugyanis hosszú, romboló út vezet: fizikailag, anyagilag, szociálisan. Nem szükséges megvárni, hogy valaki az árok szélére sodródjon. Segítséget lehet – és kellene – kérni már akkor is, amikor az illető látszólag még jól menedzseli az életét. Kívülről akár sikeresnek is tűnhet, de ha például alkoholra vagy drogokra van szüksége ahhoz, hogy kezelni tudjon egy hétköznapi helyzetet – legyen szó munkáról vagy bármilyen stresszről –, az már intő jel. Éppen ezért lenne fontos, hogy korábban lépjünk. Csakhogy ehhez még fejlődnünk kell, főleg abban, hogyan tudunk erről őszintén és jól beszélni

– hangsúlyozta Bettina.

A Máshogyan ugyanúgy az Inda Press gondozásában jelent meg, a könyvet itt megrendelheti, illetve kapható a könyvesboltokban is.

Holló Bettina: Máshogyan ugyanúgy – Hétköznapi emberek, különleges sorsok

Kiadó: Inda Press Kft. 2024

244 oldal

A könyv szerkesztője és a cikk szerzője az Index főmunkatársa.

(Borítókép: Papajcsik Péter / Index)