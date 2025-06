Lázár Jánosék bocsánatot kértek a vonatkésésekért

Vasárnap is folytatódott a balatoni vasúti közlekedés összeomlása miatti adok-kapok Vitézy Dávid, Magyar Péter és Lázár János között. A Podmaniczky Mozgalom vezetője ismételten számonkérte az építési és közlekedési minisztert a vasúttal kapcsolatos fejlesztések leállítása és a szombati események miatt, de ehhez kapcsolódott a Tisza Párt elnöke is. Eközben a szaktárca államtitkára bocsánatot kért az utasoktól.

Vitézy Dávid korábbi vasárnapi bejegyzése után videóban mondta el véleményét a szombaton megbénult balatoni vasúti közlekedésről, melyet úgy igyekezett a vasúttársaság orvosolni, hogy 300 klímás buszt vezényeltek Budapestre, készenlétbe.

A buszok egy része – 90 jármű – a Kelenföldi és Déli pályaudvarnál várakozott, 110-et budapesti telephelyeken tartottak készenlétben, további 100 pedig a Balaton környékére került.

Az intézkedés nemcsak operatív, de kommunikációs szempontból is fontosnak tűnt, különösen azt követően, hogy Lázár János miniszter szombaton bejelentette: visszatérítik a teljes jegyárat az érintetteknek.

A minisztérium nevében Nagy Bálint államtitkár kért elnézést az utasoktól, és kiemelte: a kárpótlás önmagában nem elég, a cél a szolgáltatás minőségének javítása.

A Podmaniczky Mozgalom vezetője ismét hangsúlyozta, hogy „ez az egész speciális kuriózum, az egy nap késéssel megérkezett pótlóbuszok”. Hozzátette, hogy különböző magántulajdonú munkásszállító buszokkal vagy Volán-buszokkal van tele Kelenföld és a Déli pályaudvar környéke. Megjegyezte, hogy szombaton nem volt rendes utastájékoztatás, és sehol nem voltak a beígért klímás pótlóbuszok.

Kiemelte, hogy több buszvezetővel beszélt, és volt, akit kivettek a normál volános beosztásból, van, akit túlórában rendeltek ide pünkösdvasárnap, és az összes buszvezető itt üldögél a parkban, a padokon, a fák alatt, és várja, hogy véget érjen a nap, hiszen a vonatok ma járnak, étlen-szomjan vannak, nem gondoskodott róluk senki, itt üldögélnek, és valahol ez az esszenciája annak a típusú dilettáns kirakatpolitikának, amit Lázár János csinál a MÁV-val.

Kritizálta Lázár János korábbi döntését, mely leállította az összes eddigi pályafejlesztést, valamint új eszközök beszerzését. Kudarcnak nevezte a tízpontos intézkedési tervet. Dilettáns kirakatpolitika Lázár János közlekedési minisztersége Vitézy Dávid szerint.

Bocsánatot kért a szaktárca az utasoktól

Lázár János délután közzétett videóbejegyzésében szerepel Nagy Bálint, az Építési és Közlekedési Minisztérium államtitkára bocsánatkérése, valamint Hegyi Zsolt bejelentése is. Előbbi megjegyezte, hogy két sorompóhiba okozta a nagy késéseket a balatoni fővonalon.

A klímás autóbuszokkal történő pótlásról elhangzott, hogy ez nemcsak a vasárnapi, hanem a hétfői napot is érinti, „hiszen nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a tegnapi után kárpótlást kapjanak az utasok, amiről Lázár János miniszter úr be is számolt, hiszen a teljes menetjegyárat visszakapják az érintettek. Természetesen nem a kárpótlás az elsődleges célunk, hanem az, hogy a szolgáltatás minél jobb legyen, a jövőben is ezért fogunk dolgozni” − mondta a MÁV-csoport vezérigazgatója.

Magyar Péter: Ne mávozzál, távozzál!

Magyar Péter szombaton több posztot is közölt az esettel kapcsolatban, melyek közül az elsőben Lázár János lemondására szólított fel, melyet akár oroszul is beadhat a Tisza Párt elnöke szerint. A következőben már egy horvát vonatról tett ki képet, majd Tasó László vasútfejlesztésért felelős miniszteri biztosról értekezett.

A Tisza Párt elnöke Vitézy Dávidhoz hasonlóan kiemelte, hogy egy nap késéssel vonatpótló autóbuszokat állítottak be a Kelenföldi pályaudvarra. Hangsúlyozta, hogy Lázár János leállított minden fejlesztést, és csökkentette a MÁV karbantartási és felújítási büdzséjét.

Számonkérte az építési és közlekedési minisztert a váltótörések, a mozdonykigyulladások és a sorompóhibák miatt, ezért felelősségvállalásra és lemondásra szólította fel a szaktárca vezetőjét.

