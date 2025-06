Orbán Viktor üzent a harcosoknak: nagygyűlés lesz, amelyen ő is beszél

Különös poszttal jelentkezett Orbán Viktor miniszterelnök a Harcosok Klubja csoportjában. A kormányfő közölte, hogy a csoportnak nagygyűlése lesz, amelyen ő is beszédet mond.

Orbán Viktor miniszterelnök a Harcosok Klubja csoportjában üzent a harcosoknak, és elárulta, hétfőn nagygyűlés lesz, ahol ő is beszédet mond.

Az üzenetében arról beszélt, hogy a Tisza Párt szimpatizánsai megtámadták Böde Dánielt, aki a Voks 2025 mellett kampányolt. A Paksi FC csatára, az NB I kétszeres gólkirálya saját közösségi oldalán buzdított a szavazáson való részvételre, ami az Ukrajna uniós csatlakozásáról szóló konzultáció része. Böde nem cifrázta, az Instagram-oldalán csak annyit közölt, ő már szavazott, tegyenek így mások is – és egy linket mellékelt.

„Tegnap a tiszás gyűlöletszekta megtámadta Böde Danit – írta ezzel kapcsolatban a miniszterelnök a Harcosok Klubjában. – Mert a VOKS2025-re buzdított. Kiálltunk, megvédtük. Bravó, így kell ezt.”

Orbán Viktor közölte azt is, hogy délelőtt indult Franciaországba, ahol hétfőn Marine Le Pen meghívására az európai patrióták tartják a nagygyűlésüket. A kormányfő elmondta, hogy nem Párizsba megy, hanem vidékre, egész pontosan Montargisba.

Izgalmas lesz, a francia való világban. Délután Patrióta nemzetközi vezetői találkozó. Ott lesz fél Európa, jövőre az egész

– írta, hozzátéve, hogy hétfőn nagygyűlés lesz, amelyen ő is beszél.

Bejutottunk a Harcosok Klubjába

Orbán Viktor 2025 májusában indította útjára a „Harcosok Klubja” nevű kezdeményezést, amelynek célja százezer digitális aktivista toborzása a Fidesz támogatására. A projekt zárt, meghívásos alapon működik, és célja az ellenzéki pártok, különösen a Tisza Párt közösségi médiás jelenlétének ellensúlyozása.

Riportunkban arról számoltunk be, hogyan sikerült bejutnunk a titkos hálózatba, és megmutattuk, hogyan lehet belépni és milyen üzenetekkel szembesülnek a csoport tagjai.

Az Index már márciusban beszámolt arról, hogy titkos kampányhoz toboroz embereket a Fidesz, és már több ezer tagja van annak az online csoportnak, amelyet maga a miniszterelnök, Orbán Viktor hívott életre. A csapatról akkor csak azt lehetett tudni, hogy a Harcosok Klubja névre hallgat, és a tagoknak élő, de titkosított videóban Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója társaságában személyesen Orbán Viktor tartott eligazítást.

A Harcosok Klubjának első eseményét a BOK Csarnokban rendezték, ahol bemutatkoztak a csapat tagjai.

A világ megváltozott, vele változott a politika is. Új terek nyíltak: elérte a politikát az online, a digitális világ. […] Újítanunk kell, be kell költöznünk, fel kell költöznünk a virtuális térbe is. Ezért hoztuk létre a digitális Harcosok Klubját. Létrehoztátok a digitális honvédség belső magját. […] A jövő hét végén húszezren leszünk, az ősszel megint duplázunk, januárra elérjük a százezret. Százezer digitális szabadságharcossal fogjuk megvívni a választásokat. (…) Itt az idő, hogy meginduljunk. Régen a falakon, ma a Facebookon

– fogalmazott akkori beszédében Orbán Viktor.

Zászló, zászló, szív

Az alakulat megjelenését követően elindult a mémáradat, amelyre később a miniszterelnök is rákapott: posztjaiban többek között üzent a „fake news gyárnak” is, valamint egy videót is megosztott arról, hogy ki nyerte a kommentelésért járó Fiat 500-at.

A miniszterelnök egyetlen mondatot írt bejegyzésében: „Jó munkát a fake news gyárnak, avagy hova tettem a Fiat kulcsát?” A poszthoz csatolt képen az időközben híressé vált „zászló, zászló, szív” hozzászólást is megidézi.

Az államfő ezzel arra a jelenségre reflektált, hogy a Harcosok Klubja rendezvény óta sorra alapítják az azonos nevű Facebook-csoportokat. Az egyik ilyen csoportban például több mint 12 ezer tag van. Az esemény után egy nappal a humorista, Bruti tett közzé egy bejegyzést, amely szerint „a digitális harcosok megkapták az első eligazítást”. A poszt szerint a legtöbbet kommentelő egy Fiat 500-ast nyerhet, ráadásul a klub tagjai számára pontos instrukciók láthatók a hozzászólások tartalmát illetően. Bruti, polgári nevén Tóth Imre kiemelte, hogy az általa megosztott képet nem ő készítette, de tudomása szerint valódi.

Kommentútmutató és egyéb tiszás brainrotok. A Fiat 500-at nyerte: régi harcostársunk, Tung Sahur. Gratulálunk, egy szó



– ezt pedig már a Fiat 500-as mémvideóhoz írta a miniszterelnök.

(Borítókép: Orbán Viktor 2025. május 18-án. Fotó: Index )