Piócás kezelést kért egy asszony a fájdalmaira, de gyógyulás helyett amputálni kellett a lábát

A nyugdíjas asszony 2023 végén döntött úgy, hogy természetgyógyászati kezeléssel próbálja meg enyhíteni lába érpanaszait. Vecsésen vett részt egy 10 alkalmas piócakezelésen, amelyért alkalmanként 14 ezer forintot fizetett. Az RTL Híradónak azzal magyarázta döntését az asszony, hogy a kezeléseket végző nő idősebb hölgy, illetve hogy van képesítése a természetgyógyászati dolgokra. „Én azt hittem, hogy tudja, mit csinál” – fogalmazott a lábát elveszítő nő.

A kezelés során az orvosi piócákhoz hasonló állatokat használtak, annak ellenére, hogy a nő kettes típusú cukorbetegségben szenved. Az orvosi piócák harapáskor véralvadásgátló anyagot juttatnak a sebbe, ezt a vegyületet gyógyszerekben is használják. Cukorbetegeknél azonban ez fokozott kockázatot jelent. „Ő egyetlenegy szóval nem említette nekem azt, hogy te figyelj már ide, neked el kell menned orvoshoz, vagy nem említette azt, hogy cukorbetegnek nem lehet felrakni. Ezt gyakorlatilag a körzeti orvosomtól tudtam meg” – panaszolta az asszony.

A beteg sokszor nem is érzi azt, ha valami történik a lábával. Akár egy sérülés, akár az idegek elfajulása miatt, illetve az alapbetegsége miatt – de ezek mellett a keringés is rendkívül rosszá válik. Nagyon sok esetben egy pici karcolásból, egy pici sebből nagyon komoly fekélyesedés indulhat meg a végtagokon

– magyarázta Késmárky András szakorvos a csatornának.

Az utolsó kezelés után egy hónappal a nő lába vérezni kezdett, és a sebek folyamatosan nagyobbodtak. Több orvosnál is járt, de állítása szerint senki sem tudott segíteni rajta. „Egy éven keresztül a 24 órában 24 órás fájdalommal küzdöttem” – emlékezett vissza a szenvedésre. Idén februárban életveszélyes állapotban került a Dél-pesti Kórházba, ahol végül amputálni kellett a jobb lábát. A traumatikus események a család többi tagját is megviselték, a férj is kórházba került, miután sztrókot kapott akkor, amikor a feleségét vitte haza egy felülvizsgálatról.

A 66 éves asszony ma már az egykori garázsban berendezett új szobájában él, mivel lába levágása óta folyamatos segítségre szorul. Az asszony szerint a természetgyógyász eltűnt, amint kiderült a probléma, még az üzeneteire sem válaszol. A kezelést végző nőt nem sikerült elérnie az RTL-nek, de fiát igen, aki úgy tudja, édesanyja többször is figyelmeztette a beteget a sebek helyes kezelésére, de szerinte az asszony nem tartotta be az utasításokat.

A család ügyvédet fogadott, és feljelentést tettek. „A feljelentés körében tisztázni szeretné az ügyfelem annak a körülményét, hogy egyáltalán milyen engedélyekkel rendelkezett az, aki ezt a kezelést elvégezte rajta. Ettől függ egyébként a cselekménynek a jogi minősítése is. Foglalkozás körében elkövetett bűncselekményről beszélünk vagy kuruzslásról, ami halmozottá válhat testi sértéssel” – tájékoztatta az ügyvéd.