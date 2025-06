Nyaralnának a fiatalok, ha lenne rávaló – mutatjuk, honnan szerezhetnek

Ahogy arról beszámoltunk, a fiatalok – és egyben a magyarok – nagy része a horvát tengerpartot preferálja mint nyári kikapcsolódása úti célját, és hiába nincsen pénze, annyit azért összekuporgat, hogy pár nap pihenés kijöjjön belőle, ugyanis a feltöltődésre szükség van. Ha pedig a Balatont választja, az sem biztos, hogy olcsóbban kijön, hacsak nem megfogja a pénzt, ahol tudja, és például közösségi közlekedést és kerékpárt használ a nonstop autózás helyett.

Visszatérve a fiatalokra, az Ifjúságkutató Intézet legfrissebb kutatásából az derült ki, hogy egyre több fiatal tervez utazást az idei nyárra. A 15–39 évesek közül tízből közel heten (65 százalék) úgy nyilatkoztak, hogy szeretnének nyaralni 2025-ben, ami jelentős növekedést mutat a korábbi évekhez képest.

A megkérdezettek utazási terveiben a belföldi és külföldi célpontok egyaránt népszerűek.

Míg 2024-ben a válaszadók többsége elsősorban belföldi utakat választott (42 százalék), addig az idei évre vonatkozóan már többen (52 százalék) kombinálnák a hazai és a nemzetközi utazásokat. A belföldi és külföldi nyaralás kombinálása különösen azok körében népszerű, akik magasabb iskolai végzettséggel rendelkeznek.

2024-ben az összes korcsoport közül a legfiatalabbak, a 15–17 évesek esetében volt a legmagasabb az utazók aránya, valószínűleg azért, mert még szüleikkel nyaralnak. Emellett 2025-ben a 18–24 évesek körében nőtt meg leginkább az utazási kedv – 73 százalékuk nyilatkozott úgy, hogy tervez nyaralást az év során. A budapesti fiatalok és tanulók körében markánsabban jelenik meg az utazás iránti érdeklődés.

Az anyagi helyzet jelentősen befolyásolja az utazási lehetőségeket. A kutatás szerint azok, akik könnyebben kijönnek a jövedelmükből, nagyobb eséllyel tudnak nyaralást tervezni, míg a nehezebb körülmények között élők körében alacsonyabb az utazók aránya. A kutatás eredményei azt mutatják, hogy a nyaralás és az utazás továbbra is fontos része a fiatalok életének. A 2025-ös év a jelek szerint az élmények gyűjtéséről és az utazási lehetőségek bővüléséről szól majd.

Egész évben fullon

Igen ám, viszont pénz nélkül nem megy, és ha valaki nem a szülőkkel, hanem esetleg baráttal, barátnővel, baráti társasággal szeretne útra kelni és kipihenni az egész éves mókuskereket, akkor bizony ehhez a forrásokat is elő kell teremteni. Ennek legegyszerűbb módja, ha a diákok a szülőktől kérnek pénzt, de a jelen gazdasági helyzet – és a szállások ára, no meg az étel, az utazás, az ehhez szükséges esetleges új felszerelések és ruhák beszerzése – olyan terhet ró a háztartásokra, amelyet nem mindenki tud előteremteni.

Ilyenkor jön képbe a diákmunka. A 2025-ös változásokról és a 2024-es tapasztalatokról a Tudatos Diák 2025-ös Bérfelméréséről szóló cikkünkben írtunk bővebben, ezért ezekre most nem térnénk ki újból, nézzük inkább a Profession.hu friss elemzését! Ebből kiderül, hogy a diákmunkák mennyisége az évnek ezen szakaszában, a nyári szezonra készülve hagyományosan növekedni szokott, ez az év azonban kivételnek számít.

Idén ugyanis már az év elejétől a szokásosnál több pozíció nyitott a tanulók számára, a szezonalitás miatti ugrás pedig így nem tapasztalható.

A diákmunka nemcsak a fiatalok számára jelenthet jó lehetőséget a tapasztalatszerzésre és pénzkeresetre, hanem a cégek is jelentősen profitálhatnak: hosszabb távon akár új munkaerőt is nyerhetnek az együttműködésből. A foglalkoztatásuk rugalmas és költséghatékony megoldást jelenthet a cégeknek, hiszen a bruttó bérük mellett csupán szövetkezeti díjat szükséges fizetni. Idén pedig különösen sok lehetőség nyílt a tanulók számára.

A nyári szezon előtti ugrás a tanulóknak szóló munkalehetőségek számában nem látszik egyelőre, viszont megfigyelhető, hogy a cégek már az év elejétől kezdődően toboroztak. 2025 első három hónapjában ugyanis a megszokottnál jóval több nekik szóló álláslehetőség került fel az ország piacvezető állásportáljára: januárban 43, februárban 16, márciusban pedig 34 százalékkal több ilyen pozíciót hirdettek meg a vállalatok, mint a tavalyi év ezen hónapjaiban.

Állandó munkaerő?

A legtöbb tanulót az elmúlt egy év adatai alapján szakmunka, vendéglátás, hotel, idegenforgalom, valamint adminisztráció és irodai munkaterületeken várják a cégek. A diákmunkák esetében kimondottan magas a bérinformációt tartalmazó hirdetések aránya, az idei álláshirdetések kétharmada tartalmaz erre vonatkozó adatot. A hirdetésekben feltüntetett nettó órabéreket vizsgálva az IT, programozás, fejlesztés (1897 forint), az IT-üzemeltetés és telekommunikáció (1745 forint), valamint az üzleti támogatóközpontok (1743 forint) kategóriákban kínálják a legmagasabb fizetéseket.

A diákok pedig leginkább az adminisztratív munkákra jelentkeznek, ezt követi a szakmunka, majd a fizikai segéd- és betanított munka.

Területi bontásban a legtöbb nyitott pozíció az idei évben Budapesten, majd Pest, Győr-Moson Sopron, Hajdú-Bihar és Fejér vármegyékben található.

A diákmunka-lehetőségek magas számával összhangban a tanulók is aktívabbak voltak az év elején a munkaerőpiacon 2024 azonos időszakához képest. Januárban 16, februárban pedig 35 százalékkal több jelentkezés érkezett a nekik szóló állásokra. Márciusban és áprilisban viszont a továbbra is magas hirdetésszám ellenére valamelyest visszaesett az aktivitásuk, 14, majd 5 százalékkal kevesebb pályázat érkezett.

A hazai demográfiai viszonyokból fakadó csökkenő munkaerő-állomány, valamint az egyes szektorokban jellemző fokozódó jelölthiány mellett a foglalkoztatási keretek változásai is folyamatosan alakítják a diákmunka iránti keresletet mind a munkaadók, mind a munkavállalók részéről. Ilyen jelentős hatású módosulás volt az elmúlt időszakban például az egyszerűsített foglalkoztatás költségeinek többlépcsős emelkedése és időkeretének limitálása, illetve a 25 év alattiak személyijövedelemadó-mentességének bevezetése. E tényezők következtében a diákmunkák iránti, korábban jellemző szezonális igény helyett ma már egyre inkább állandó munkaerőként támaszkodnak a cégek a fiatalokra

– fejtette ki Tüzes Imre, a portál üzletfejlesztési igazgatója.

Kellemeset a hasznossal

Viszont ha már a nyári diákmunkákról van szó, akkor nem mehetünk el az alternatív megoldást kínáló szakmai gyakorlatok mellett sem, amely munka is, pénzt is lehet vele keresni, és még az iskolában is elismerik az ember fáradozásait – optimális esetben pedig akár hosszabb távú is lehet az együttműködés. Mindez azonban nem kevés adminisztrációval jár, ehhez pedig a 2025-ös jogszabályok és adminisztrációs előírások pontos ismerete elengedhetetlen. A Niveus szakértői adtak egy kis útba igazítást a nyári hajtás előtt a szerződéskötéstől a bérszámfejtésen át a NAV-bejelentésekig.

Kezdjük mindjárt azzal, hogy a foglalkoztatási forma minden esetben attól függ, hogy a tanuló melyik oktatási rendszerben vesz részt. A felsőoktatásban tanuló egyetemisták – akár hagyományos, akár duális képzésben vesznek részt – hallgatói munkaszerződés keretében teljesítik kötelező szakmai gyakorlatukat. A középfokú szakképzésben – például technikumban – tanulók esetében viszont szakképzési munkaszerződést kell kötni, jellemzően a teljes képzési időszakra, de nyári gyakorlat formájában rövid távra, akár 2–12 hétre is lehetőség van.

Bartók Szandra, a cég bérügyviteli menedzsere szerint fontos tudni, hogy mindkét szerződésfajtával munkaviszony jön létre, így A munka törvénykönyve vonatkozó szabályait alkalmazni kell.

Fontos, hogy a gyakorlatos diákokat megilleti a díjazás is. Egyetemisták esetén, ha a gyakorlat legalább hat hétig tart, a minimálbér legalább 65 százaléka jár havonta. Duális képzés esetén ez a díjazás a teljes tanévre vonatkozik, nem csak a gyakorlat idejére. Szakképzés esetén a tanulók havi jövedelme 2025-ben legalább 100 ezer, legfeljebb 168 ezer forint lehet, amely adómentes, és a központi költségvetésben meghatározott önköltségi összeghez igazodik. Az adómentesség a minimálbér szintjéig érvényes havonta a hallgatók esetében, az ezen felüli összeg után a 25 év alattiak adókedvezménye vehető igénybe – mondta Bartók.

A béren kívüli juttatások tekintetében is kedvező lehetőségek állnak rendelkezésre. A diákok részére adható például utazási költségtérítés, ha a munkába járás közigazgatási határon túlról történik – ez szintén adómentes. A szakképzésben részt vevők részére évente legfeljebb 168 ezer forint értékű juttatás biztosítható, amelybe beleérthető az étkezési hozzájárulás, a SZÉP-kártya és más természetbeni juttatások is. A szakértő kiemelte, hogy ezek a juttatások a minimálbér szintjéig szintén adómentesek, azon felül viszont már béren kívüli vagy egyes meghatározott juttatásként adóznak a foglalkoztatónál.

Adminisztratív kötelezettségek

Emellett a munkavégzés időtartamát is szigorúan szabályozza a jog a menedzser elmondása alapján. Egyetemi hallgató napi legfeljebb 8 órát, heti maximum 40 órát dolgozhat, túlórát azonban nem lehet elrendelni számára. A szakképzési tanulók esetében a napi munkaidő 18 év alatt legfeljebb 7 óra, felette maximum 8 óra lehet, a munkavégzés pedig kizárólag reggel 6 és este 10 óra között történhet.

Adminisztratív szempontból a foglalkoztatóknak szintén pontos feladataik vannak. A felsőoktatásban tanuló hallgatók hallgatói munkaszerződéses jogviszonya nem eredményez biztosítási kötelezettséget, így NAV-bejelentési kötelezettség sem keletkezik. Ezzel szemben a szakképzési munkaszerződéssel rendelkező tanulók biztosítottnak minősülnek, így őket a foglalkoztatás megkezdése előtt be kell jelenteni az adóhatósághoz, és havi bevallás is szükséges a jövedelmükről

– fogalmazott. Fontos tudnivaló még, hogy a foglalkoztató sem a hallgatói, sem a szakképzési munkaszerződés alapján nem fizet szociális hozzájárulási adót. Viszont a bérszámfejtés szempontjából ugyanazok a szabályok érvényesek, mint a rendes munkavállalók esetében: havonta kell elvégezni, bérjegyzéket kell kiállítani, és az elszámolás határideje is azonos. Lényeges különbség viszont, hogy a gyakorlati díjat csak banki átutalással lehet kifizetni, készpénzes teljesítés nem megengedett, szemben a normál munkaviszonyban állókkal.

Kiemelte, hogy a tanintézményekkel való együttműködés kulcsfontosságú. Egyetemek esetén a fogadó cég és az intézmény együttműködési megállapodást köt, és a gyakorlat megkezdéséhez szükség van befogadó nyilatkozatra is. Szakképzés esetén az iskolának igazolnia kell, hogy a tanuló megszerezte az ágazati alapvizsgát, ezután kezdődhet meg a gyakorlat a duális képzőhelyen. A munkavégzés során minden diáknál kötelező a munkaidő nyilvántartása – a szakképzéses tanulók esetében ez a KRÉTA-rendszerben is rögzítendő – zárta Bartók Szandra.

(Borítókép: Fürdőzők a Balatonon 2023. augusztus 26-án. Fotó: Kaszás Tamás / Index)