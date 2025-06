Erdő Péter: a zarándokok kérései egyszer csak meghallgatásra találnak

Magyarország prímása az Egyházmegyei közösségek napján Esztergomban pünkösdhétfőn a még Ferenc pápa által megnyitott, jövő vízkeresztig tartó szentévről elmondta, hogy ennek mottója a remény zarándokai. A keresztény ember a remény embere, mert „amiben hiszünk, az a reményünk” is – fűzte hozzá magyarázatként Erdő Péter bíboros, aki ünnepi homíliájában a Hegyi beszéd magyarázataként hangsúlyozta, hogy az irgalmasság és az igazságosság egységet alkotnak.

A bíboros, esztergom-budapesti érsek a délutáni beszélgetésen a Ferenc pápa által megnyitott, jövő vízkeresztig tartó szentévről szólva kiemelte: a szentév mottója a „remény zarándokai”, de itt nem a hétköznapi reményről van szó, hanem a keresztény ember életének értelmet adó reményről.

A keresztény ember azért a remény embere, mert hisz az evangéliumban, az evangélium pedig az az örömhír, hogy Krisztus föltámadt, és mi is föltámadhatunk, ha Krisztushoz csatlakozunk. Ez a remény sajátos keresztény életszemléletet jelent

– mondta. A hanyatló római kultúra idején az emberek azt mondták, holnap úgyis meghalunk, vége mindennek, ezért élvezni kell az életet.

A zarándoklat a remény megélése

Ez az életszemlélet ma talán még jellemzőbb, sokan vallják, hogy mivel hosszú távon semminek nincs értelme, egyetlen célja van az életünknek, hogy „most jól érezzük magunkat”. A hívő ember számára azonban az örök élet hosszú távú célt és reményt ad. Erdő Péter a szentév és a zarándoklatok kapcsolatáról szólva kitért arra: a keresztény ember számára a zarándoklat jó alkalom ennek a reménynek a megélésére.

Szólt arról is, hogy szemben a sétával, a zarándoklatnak mindig célja van, és nemcsak fizikai, hanem lelki célja is. Az igazi zarándok mindig valamilyen imaszándékkal indul útnak, és elérve célját, a kegyhelyen általában kér is valamit. Például a Szűzanya pártfogását egy beteg hozzátartozó számára, vagy egy nehéz helyzet megoldását.

Az ilyen kérések váratlan formában egyszer csak meghallgatásra találnak

– jegyezte meg saját tapasztalataira alapozva. Ehhez azonban az kell, hogy ne csak odafelé menet gondoljon a zarándok a szándékára, ne csak a zarándokhelyen imádkozzon érte, hanem utána is „nyitott szemmel” járjon és vegye észre az életében azokat a jeleket, amelyek választ adnak a kérésére – mondta Erdő Péter.

A bűnbocsánat elnyerésének szent helyei belföldön

Ismertette: az első szentévet 1300-ban hirdették meg, majd kerek évfordulókon, később 25 évenként. Ilyenkor a római zarándokoknak bizonyos vallásos cselekedetekhez kapcsolva a pápa teljes búcsút engedélyezett.

A zarándoklat a bűnbocsánat elnyerésének feltétele volt, ami a középkorban igen komoly, költséges, időigényes, sőt, nem egyszer veszélyes vállalkozás volt. Tehát aki elindult egy zarándoklatra, az sok mindent vállalt

– idézi szavait az MTI. Ennek a római, szentévi búcsúnak a szokása később kiterjedt, és jelenleg a megyés püspököknek is joguk van az egyházmegyében kijelölni bizonyos templomokat, ahová a megfelelő imádságok mellett, ha elzarándokol a hívő, ugyancsak elnyerheti a teljes búcsút. Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyében a 2025-ös jubileumi év során a búcsú elnyerésének helyei a Szent István-bazilika, az esztergomi bazilika, a Mátyás-templom, a máriaremetei kegytemplom, a pesti ferences templom, valamint a péliföldszentkereszti kegytemplom – közölte Erdő Péter.

Megbocsátani annak, aki nem kéri

A pünkösdhétfői ünnepi szentmisén pedig homíliájában a Hegyi beszédet magyarázva rámutatott: az igazság és az irgalmasság párt alkotnak, szinte feltételezik, kiegészítik egymást. Kifejtette: míg a régi filozófiában az igazságosság azt jelentette, hogy mindenkinek meg kell adni azt, ami jár neki, Jézus tanításának fényében ez azt is jelenti, hogy mindenünket Istennek kell adni. Semmink nincs ugyanis, amivel ne tartoznánk Istennek, hiszen tőle kaptuk az egész életünket, minden képességünket.

Rámutatott arra: az igazságossággal elválaszthatatlan egységet alkotó irgalmasság azt jelenti, hogy adunk, jót teszünk, megbocsátunk akkor is, ha ezt valaki nem kéri vagy „nem érdemli meg”. Az irgalom tehát néha „ajándékozó szeretet”. Az irgalmasoknak Jézus is irgalmat ígér – emelte ki a bíboros. Ez az, amivel „kincseket tudunk gyűjteni a mennyben”, ez az, amivel „már itt, a földön bekapcsolódunk Isten végtelen irgalmába” – tette hozzá Erdő Péter. A szentmise végén átadták a Szent Adalbert-díjakat, a főegyházmegye világiak egyházi közösségekért végezett munkáját elismerő kitüntetését idén heten vehették át.