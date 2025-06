Áthaladt a hidegfront Magyarországon, fellélegezhetünk a hőség után

A hidegfront kelet felé elhagyta Magyarországot, de erős szél még hétfőn is várható. A korábbi hőséggel szemben több fokkal hűvösebb idő lesz hét elején, ez azonban kihat a szervezetre, emiatt fáradékonyabbnak érezhetjük magunkat.

A markáns hidegfronthoz kapcsolódó záporok, zivatarok kelet felé haladva elhagyják az országot. Azonban ezt követően is felhős marad az ég, sőt az átmenetileg derültebb tájakon is megnövekszik hajnalra a felhőzet. Mindazonáltal a felhőréteg vastagsága nem lesz számottevő.

Hétfő hajnalban a nyugati határ közelében is előfordulhat újra átmenetileg kisebb eső. Az északnyugati szél bár éjszaka valamelyest veszített erejéből, továbbra is élénk, helyenként erős lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet nagyrészt 12 és 19 fok között alakul, de az északi völgyekben ennél hidegebb is lehet.

A felhőzet délelőtt fokozatosan feloszlik, ezt követően délután már országszerte napos időre van kilátás. Csapadék nem valószínű. Az északi, északnyugati szelet nagy területen erős lökések kísérik. A légmozgás az esti órákra mérséklődik.

A csúcshőmérséklet 21 és 26 fok között várható.

Hétfőn veszélyes időjárási jelenség nem várható.

A kelet felé távolodó hidegfront mögött több fokkal hűvösebb levegő érkezett térségünk fölé. A vegetatív idegrendszerünk paraszimpatikus irányba tolódik el: csökken a szervezet energiaforgalma, alapanyagcseréje, lassul a légzés és a keringés, valamint az izomtevékenység is a legszükségesebbre csökken le. Ezáltal általános „restség” válik uralkodóvá.

Ha időjárás, akkor is Index!

Megújult az Index időjárás-aloldala, amely mostantól az Index-applikációban is elérhető. Az Index saját Időjárás funkciója megbízható előrejelzéssel, radar- és műholdképpel, 24–48 órás riasztási térképpel és további bővítményekkel várja az időjáráshírek kedvelőit. Töltse le az Index-applikációt, és iratkozzon fel az időjárási riasztásokra, hogy azonnal értesüljön a lakhelyén zajló meteorológiai eseményekről!