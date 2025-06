Ismét megtámadták a Tisza Párt önkénteseit

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke hétfőn délelőtt arról számolt be a közösségi médiában, hogy a párt önkénteseit ismét megtámadták, ezúttal a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Kondón.

„A pünkösdi ünnepi hétvégén éppen Kondó nevű településen támadták meg a Tisza önkénteseit Orbán felhergelt harcosai” – írta Magyar Péter a Facebookon, melyhez egy videót is csatolt.

A felvételen az látható, amint egy férfi behajol az önkéntesek autójába, majd azt kérdezgeti tőlük, hogy „jól megvannak-e fizetve”, mire a volán mögött ülő férfi azt válaszolja, hogy teljesen önkéntesen vannak ott.

A videón az is látszódik, hogy az autó szélvédője be van törve, bár azt nem tudni, hogy mi történt, a felvételen szereplő önkéntes férfi csupán annyit mond, hogy ki fogja hívni a rendőrséget, mire az autóba behajoló férfi ingerülten annyit felel, hogy „nyugodtan hívjad ki a rendőrséget, meg is várjuk”, majd némi káromkodás hallatszik tőle és egy másik, szintén nem túl higgadt társától.

„Betört szélvédő, rendőrség, feljelentés. Vajon miért gondolják a Fideszben, hogy a magyarok többsége Harcosok Klubjára, gyűlölködésre, megosztásra vagy fenyegetésre vágyik?!” – teszi fel a kérdést Magyar Péter.

Az eset nem egyedülálló, a Tisza Párt önkénteseit már számos alkalommal megtámadták. Volt, hogy Rakamazon hajtottak autóval a párt népszavazási pultjának, előtte a Kelenföldi vasútállomás aluljárójában egy 59 éves férfit, C. Józsefet vette őrizetbe a rendőrség, miután akasztással fenyegette meg a Tisza Párt önkénteseit, de hasonló atrocitások történtek többek között a XX. kerületben, Egerben, Tökön és Baranyán is, ahol lepoloskázták és rovarirtóval fújták arcon az egyik önkéntest.