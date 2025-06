Kapu Tibor űrutazása bekerül a magyar történelemkönyvekbe, kulisszatitkokat árult el a program ötletgazdája

„2018-ban neveztek ki űrkutatásért felelős miniszteri biztosnak, és amikor megszületett a fejemben a program ötlete, nagyon optimista voltam. Először Sztáray Péter államtitkárt kerestem meg, majd Szijjártó Pétert is, azzal a javaslatommal, hogy az egész szektort újjá kell építeni, és olyan zászlóshajóprojektekre is szükség van, amelyek nagy jelentőségűek, és jók vagyunk bennük” – elevenítette fel a kezdeteket lapunknak Ferencz Orsolya.

A miniszteri biztos elárulta: „A program nagyon pozitív fogadtatásra talált a kormánynál. Az elmúlt években rengeteg változás történt. Amikor Szijjártó Péter 2019-ben, az Európai Űrügynökség csúcsértekezletén bejelentette, hogy Magyarország emberes küldetéssel is vissza kíván térni a világűrbe, akkor még a Roszkozmosszal kezdtünk tárgyalni, mert csak Szojuzok álltak rendelkezésre. Ma már ismert, hogy a program végül a NASA irányításával, Floridából indulva valósul meg.”

Ferencz Orsolya hangsúlyozta, a programban részt vevő, több száz fős szakembergárda magyar, és ahogy haladtak előre, úgy tanultak ők is folyamatosan, mert Magyarország 1980 óta nem vett részt kutatóűrhajós-programban, ráadásul az Interkozmosz együttműködés és Farkas Bertalan utazása másik időszakban, más programtípusban történt.

Mivel én állítottam fel és vezettem az Európai Űrügynökség addig egyébként érdemben nem is létező magyar delegációját, valamint az ESA is látta, hogy 2018-ban a Külgazdasági és Külügyminisztérium elkezdte szinte a semmiből felépíteni a magyar űrpolitikát, meg tudtunk egyezni az európai partnereinkkel. Így amikor az Európai Űrügynökséggel kötöttünk egy keretmegállapodást, az ESA támogató partnere lett a programnak, de nemzeti hatáskörben dolgozhattunk. Ez magyar fejlesztéseket és magyar kutatásokat jelent, miközben Cserényi Gyula személyében van egy tartalékos űrhajósunk is. Sok tárgyalás zajlott, amelyek eredményeképpen a nemzetközi testület is hozzájárult a programhoz

– húzta alá Ferencz Orsolya.

A miniszteri biztos kiemelte: „Teljes egészében magyar nemzeti kutatóprogramot hajtunk végre, ráadásul az egész Axiom–4 misszió rekordszámú tudományos tartalmának mintegy fele tisztán magyar kísérlet lesz, a másik felén osztozik az indiai és lengyel űrhajós. Azt hiszem, erre a teljesítményre is büszkék lehetünk. Kapu Tibor űrállomáson töltött kutatási idejével a magyar szakembergárda tudott kalkulálni. Ettől függetlenül természetesen nemzetközi együttműködésben valósul meg a HUNOR.”

Ferencz Orsolya arra a kérdésünkre, hogy milyen jelentősége van az űrhajósprogramnak az ország szempontjából, kijelentette: „Az első, ami mindenkinek eszébe jut, az a presztízs. Természetesen a mai napig nagy jelentősége van annak, ha valaki eljut a Nemzetközi Űrállomásra, még mindig hétszáznál kevesebb ember járt az űrben, de legalább ennyire fontos, ha nem fontosabb az, hogy Kapu Tibor jelentős kutatási tevékenységet végez majd el. A részt vevő kutatóintézetek, egyetemek, cégek számára ez óriási referenciapont lehet. Ki ne akarna olyan egyetemen tanulni vagy tanítani, amely űrhajósprogramban vállal szerepet? Az pedig már most láthatóan szintén örömteli hatása a HUNOR-nak, hogy sok fiatalt vonz a területre ez a program. Ezért is nyitottuk meg a Huniverzum Látogatóközpontot, amely nagyon közelről enged bepillantást az űrhajózásba és az űrállomáson történő feladatvégzésbe.”

Ne felejtsük el, hogy az űrszektorban valódi tudásra van szükség. Nem elég, hogy valakinek nagy ambíciói vannak, a gyakorlatban is magas szinten kell teljesíteni, bizonyítani kell egy-egy cégről vagy tudományos fejlesztésről, hogy megállja a helyét a világűrben. Már most is van olyan magyar kísérlet, amelyet az Európai Űrügynökség szeretne átvenni és folytatni. Az is felkeltette a nemzetközi partnerek érdeklődését, hogy Magyarország a programnak köszönhetően kiválogatási és kiképzési rutinra tett szert, saját protokollal. Vannak olyan vizsgálatok, például a Semmelweis Egyetemen, amelyek új szempontokat emeltek a kiképzésbe. Az egész szektor robbanásszerűen fejlődik, egyre nagyobb létszámú űrhajósgárdára van szükség, ezért is nyilvánvalóan jó, ha egy ország ebben a szolgáltatások szintjén képes jelen lenni