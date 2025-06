Több száz busszal, rendőri felvezetéssel térhetnek haza a Balatonnál pihenők

Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója Facebook-oldalán közölte, hogy készenlétben áll az a 300 mentesítő járat, amit a szombati fennakadásokat követő nap vontak be a hosszú hétvége forgalmának lebonyolítására. Ugyan vasárnap nem volt szükség a buszokra, de a vasúttársaság vezetője szerint a ma várhatóan megemelkedett utasforgalom idején szükség lehet a flottára a Balatonról hazatérők szállítására.

Fordítunk! A tavalyi, nyári főszezont is überelő pünkösdi forgalom iránya ma érthetően megváltozik: az utasok tömegei most már a Balaton térségéből indulnak el Budapest térségébe, ill. természetesen az ország más részeibe is – hazafelé. Mi is ehhez igazítjuk a közlekedési rendet, illetve a rendelkezésre álló többletkapacitásokat