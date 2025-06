Fontos tévhitet oszlatott el a rendőrség a VÉDA rendszerrel kapcsolatban

Az Országos Rendőr-főkapitányság tisztázta, hogy a VÉDA kamerarendszer nem hagyja figyelmen kívül az ideiglenes sebességkorlátozásokat. A rendőrség rendszeresen frissíti a beállításokat, amikor munkálatok miatt alacsonyabb sebességhatárt vezetnek be. A rendszer pedig nemcsak a sebességet, hanem az övhasználatot, a telefonálást és a forgalmi engedély érvényességét is ellenőrzi.

A VÉDA kamerarendszer már egy évtizede pásztázza a magyar közutakat, azonban továbbra is felmerülnek félreértések a rendszer ellenőrzésével kapcsolatban. Az Országos Rendőr-főkapitányság egy újabb tévhitet oszlatott el, a BAMA.hu megkeresése nyomán.

Az egyik ilyen félreértés szerint ha egy adott útszakaszon ideiglenesen sebességkorlátozást vezetnek be – például karbantartási munkák miatt –, a kamerarendszer állítólag továbbra is a korábbi, magasabb sebességhatárt veszi alapul. Ez azonban nem felel meg a valóságnak.

A helyi rendőri egységek rendszeresen ellenőrzik az adott szakaszra vonatkozó közlekedési szabályokat, a közútkezelő, vagy a saját észleléseik alapján. Ennek megfelelően pedig a VÉDA rendszer is frissítésre kerül: az ideiglenes szabályokat állítják be a rendszerben, majd a munkálatok végeztével visszaállítják az eredeti értékeket.

A portál felkeresett egy pécsi szakoktatót is, aki elmondta: a sebességmérő eszköz a gyorshajtás mellett az övhasználatot, valamint a telefon használatát is figyeli. Emellett azt is észreveszi, ha valami nem stimmel a jármű forgalmi engedélyével. Extrém esetben akár a kamerarendszer egyszerre több szabálysértést is megállapít, ezzel pedig annyi büntetőpontot összegyűjthetünk, hogy azzal a vezetői engedélyünket is elveszíthetjük.