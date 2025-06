A MÁV szerint hazudik Vitézy Dávid, amikor azt állítja, hogy Lázár János utasítására eltüntették a késő vonatokat

Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője MÁV-os forrásokra hivatkozva arról számolt be közösségi oldalán, hogy Lázár János építési és közlekedési miniszter utasításba adta a vasúttársaságnak, hogy a 40-60 percet késő vonatok tűnjenek el a rendszerből és az applikációból. A MÁV cáfol, szerintük a frakcióvezető hazudik.

„Több MÁV-os vezetői forrásom is jelezte, hogy Lázár miniszter, gondolom a batidai vadászkastélyban dühöngve a pünkösdi hétvége totális leégése után, azt az utasítást adta szóban a MÁV-nak, hogy a jelentősen késő vonatokat nem jeleníthetik meg a vonatinformációs rendszerben a továbbiakban” – írta Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője hétfőn a Facebook-oldalán.

Szerinte mindez azért történt, mert számos, egy óránál is többet késő vonatról tett közzé képernyőfotót a napokban. Vitézy állítása szerint „Sztálin, elnézést, Lázár elvtárs ezért kiadta: el kell tüntetni a késő vonatokat a kíváncsi szemek elől”. A frakcióvezető példával is alátámasztotta állítását.

A bejegyzésben mellékelt képen látszik a 10:35-kor, Déli pályaudvarról Keszthelyre induló 864-es számú Balaton InterCity vonat, és a 11:05-kor induló Kék Hullám Expresszvonat is, amelyek 40-60 perces késéssel közlekedtek. Vitézy szerint előbbit időközben 11864-re nevezték át, az eredeti, jelentősen késő vonat pedig már nem is látszik az applikációban.

A Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője úgy folytatta, hogy mindez nyomon követhető az EMIG nevű gépészeti rendszerben is. Itt látható, hogy a vonatot átszámozták, így az utastájékoztatási rendszerek nem látják. Hozzátette, hogy a vonat 11:55 helyett 13:02 körül ért Siófokra 67 perc késéssel, de az új vonatszám miatt ezt az applikáció és a térkép már nem mutatja.

Vitézy Dávid szerint a MÁV így próbálná meg kibekkelni a késésvisszatérítési rendszert.

Fotó: Vitézy Dávid / Facebook

Reagált a MÁV

„Hazugság! Abból is a vasutasokat sértőbb fajta. A vonatok átszámozása (amire egyébként ma mindösszesen 3 járat esetében került sor, az ilyen esetekben bevett gyakorlatnak megfelelően) semmilyen módon nem befolyásolja a késési statisztikát, és így a késési biztosítást sem. Minden 20 percnél többet késő vonat, és minden egyes elmaradó, kényszerűségből törölt vagy átszámozott vonat esetén is érvényes a kompenzáció: kérdés nélkül visszajár a jegyár 50 százaléka. Most is!” – közölte a MÁV sajtóosztálya.

A vasúttársaság szomorúnak tartja, hogy „a politikai támadások most már a munkájukat végző vasutasokat is elérték”, valamint hozzátették, hogy minden késést sajnálnak és nem elrejteni, hanem megszüntetni igyekeznek azokat. „Kérjük a politikusokat, hogy legalább vonatszámokból ne csináljanak politikát. Nincs bennük” – áll a közleményben.

Klímás buszok és politikai adok-kapok

Szombaton elesett a balatoni fővonal, éppen a nyári szezon első kiemelt hétvégéjén. Az utasokat komoly kellemetlenségek érték, sokan órákat vesztegeltek a hőségben. A MÁV-csoport végül még aznap estére helyreállította a hibát, vasárnapra pedig 300 klímás autóbuszt állított készenlétbe egy esetleges újabb leállás megelőzése érdekében.

A pünkösdi hétvégén történt súlyos fennakadás érzékenyen érintette Lázár Jánost, aki teljes kártérítést rendelt el az érintett utasoknak, és bejelentette, hogy a Siemens addig nem kap újabb megrendelést, amíg ki nem javítja a tíz éve, 15 milliárd forintból felújított pálya hibáit.

Vitézy Dávid egy korábbi posztja szerint ez a pótlóbuszos demonstráció a „kókler, komolytalan kirakatígéret-kampány” része, amellyel Lázár János a valódi vasúti fejlesztések helyett próbálja elfedni a rendszer gyengeségeit.