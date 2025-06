Új pozícióba kerül L. Simon László

Négy évig ideiglenesen Gödöllőre kerül a Magyar Mezőgazdasági Múzeum, amelynek vezetője a Magyar Nemzeti Múzeumtól korábban távozó L. Simon László lesz. A költözést Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter jelentette be Gödöllőn, csatlakozott hozzá Nagy István agrárminiszter is. Az építkezés viszont csak 2027-ben kezdődik.

2029-ig Gödöllőre, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem (MATE) Szent István Campusára költözik a városligeti Vajdahunyad várából a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár, az intézmény költözését és az új, több mint 7200 négyzetméteres kiállítóteret magában foglaló létesítmény megépülését a projekt miniszteri biztosaként L. Simon László koordinálja majd − jelentette be kedden Gödöllőn a Kulturális és Innovációs Minisztérium vezetője.

Hankó Balázs elmondta, hogy a MATE az agrártudományok területén a világ legjobb 100-150 egyeteme között szerepel. Az intézmény − együttműködésben a Magyar Mezőgazdasági Múzeummal − olyan további fejlődési lehetőségeket teremt, amely jó a magyar kultúrának, a magyar mezőgazdaságnak és a magyar egyetemi oktatásnak is.

Hozzátette, hogy az egyetem gépmúzeuma kiegészíti és erősíti mindazt, amit a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár biztosít. Mindemellett a MATE területe arra is kiváló, hogy ott ne csak a múzeum tárgyai, hanem élő állatok is bemutathatók legyenek, megismertetve a haszonállatok mellett a Kárpát-medence vad élővilágát − tette hozzá a tárcavezető.

A miniszter azt mondta, hogy Gödöllő ideális hely, közel van Budapesthez, könnyen elérhető, és mindenki számára ideális turisztikai célpont is lehet. Hozzátette, hogy Vajdahunyad várába pedig egy olyan, Magyarország történetét bemutató kiállítás kerül, amely szintén sok érdeklődőt vonzhat, és a Városliget környékét látogató külföldiek számára megmutatja, elmondja, hogy „itt vagyunk mi, magyarok”.

Hankó Balázs bejelentette, hogy a projekt miniszteri biztosa keddtől L. Simon László, akinek feladata a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár felújítása, megújítása a MATE gödöllői campusán. „Tudjuk jól L. Simon Lászlóról, hogy író, költő, kultúrpolitikus, de a felsorolásból még azt feltétlen szükségeltetett volna megemlíteni, hogy agrármérnök is” − tette hozzá.

Az előkészületekre még két évet várni kell

L. Simon László az eseményen elmondta, hogy egy 7200 négyzetmétert meghaladó kiállítótér, egy közel 3800 négyzetméteres könyvtárépület, valamint 4000 négyzetméteren raktárak, 1500 négyzetméteren pedig irodák alkotják majd az infrastrukturális beruházást.

„Egy olyan korszerű, interaktív látogatóteret akarunk létrehozni, amely versenyképes a világ nagy múzeumaival, és más, olyan digitális tartalmakat is közvetítő intézményekkel, amelyek a klasszikus múzeumoktól elvonják a látogatókat. De mindeközben nem fogunk elfeledkezni arról a világszínvonalú gyűjteményről sem, amely ott van a Mezőgazdasági Múzeumban” − idézték a miniszteri biztost az eseményről szóló sajtóközleményben.

A közlemény szerint az új épület tervei az idén elkészülnek, az engedélyeztetésre a jövő évben kerül sor. Az építkezés 2027-ben kezdődik, a múzeum költözése előreláthatólag 2029-ben valósulhat meg. A múzeum tematikájához kapcsolódik a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem épülő növénytermesztési és állattenyésztési bemutatótere, amely a tervek szerint 2025 végéig valósul meg − adta hírül az MTI.

Az agrárminiszter szerint a költözés kapcsolódik a Liget projekthez

Nagy István agrárminiszter a sajtótájékoztatón kiemelte: akár a Mezőgazdasági Múzeum születésnapját is ünnepelhetnénk, hiszen Darányi Ignác egykori földművelésügyi miniszter szinte napra pontosan 129 esztendővel ezelőtt, 1896. június 20-án vetette papírra a múzeum létrehozásának főbb indokait.

A miniszter felidézte, hogy Darányi azt írta, a Mezőgazdasági Múzeum célja és hivatása mindazt bemutatni, ami a magyar mezőgazdaságra érdekkel és fontossággal bír. Hozzátette, hogy mindez tulajdonképpen a mai Magyar Mezőgazdasági Múzeum alapító okiratának is, alapító gondolatának is tekinthető.

Az agrárminiszter elmondta, örömmel jelenti be, hogy nemcsak a Magyar Mezőgazdasági Múzeum, hanem az annak jelenleg otthont adó épület is megújul, illeszkedve a Liget Budapest projekthez. Hozzátette, hogy a felújítással egyrészt új lendületet kap a turizmus, azon belül is a belföldi családi turizmus, hiszen a Vajdahunyad vára mindig minden generáció számára ikonikus és titokzatos, felfedezésre váró helyszín.

„A turizmust erősíti, hogy egyedi műemléki konferenciaközpontot is kialakítanak majd benne, ami egy újabb színfoltja lesz Budapestnek. Fejlesztése révén új szolgáltatásokkal is gazdagodik majd a Vajdahunyad vára” − tette hozzá a miniszter.

