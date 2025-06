Pócs János a Lázárinfón: Ha valaki rugdosni akarja Lázár Jánost, tegye meg nyugodtan

Cikkünk folyamatosan frissül...

Lázár János építési és közlekedési miniszter kedden Jászberénybe látogatott, ahol immáron tizenharmadik utcai fórumát, a Lázárinfót tartja. A tárcavezető mellé Pócs János országgyűlési képviselő csatlakozott.

A tárcavezető az eseményt megelőzően a Facebook-oldalán egy videóban közölte, hogy a fő témája a Lázárinfónak Volodimir Zelenszkij lesz.

Zelenszkij megfenyegette a magyarokat a mai napon. Ha a magyarok nem jól gondolkodnak, megüthetik a bokájukat történelmi távlatban, ahogy ő fenyegetőzik. Zelenszkij akarja megmondani, hogy mi magyarok mit gondoljunk Magyarországról, mit gondoljunk Európáról és mit gondoljunk a világról. Zelenszkij beavatkozik a magyar belpolitikába, és azért meri ezt megtenni, mert van egy biztos embere Magyarországon, úgy hívják Magyar Pétert.

– mondta Lázár János, reagálva arra, hogy Kijevben készített exkluzív interjút a Válasz Online Volodimir Zelenszkijjel, Ukrajna elnökével. Az elnök beszélt Vlagyimir Putyin orosz elnök céljairól, Orbán Viktor politikájáról, valamint a mozgósítás nehézségeiről. Utóbbival kapcsolatban elmondta, hogy „ez minden háborúban probléma”, Ukrajna 27 ezer embert tud mozgósítani havonta, de az emberek kimerültek. Ezzel szemben Oroszország havonta 40-50 ezer embert tud mozgósítani, azonban „nagyobbak a veszteségeik”.

Ha valaki rugdosni akarja, tegye meg nyugodtan. Minél jobban rúgdossák, annál tovább lesz miniszter

– mondta Pócs János országgyűlési képviselő a Lázárinfón a miniszterről.

A miniszter kezdésképp közölte, hogy Jászberényben 28,5 ezer ember szavazott a Fideszre és Pócs Jánosra. Hozzátette, hogy nem olyan egyszerű a helyzet ezen a településen.

Lázár János az utcafórumának kezdetén egy A4-es lapot kapott, amin a Tisza Párt aktivistái egy csokorba szedték a miniszterhez intézett kérdéseket. A tárcavezető közölte, hogy többek között ezeket is meg fogja válaszolni.

Lázár János kiemelte, hogy a település egyik központi kérdése az M3-as autópálya összekötése Jászberénnyel, majd Szolnokkal. A miniszter elmondta, hogy egy négy sávos út kivitelezését írta alá, amely 24 kilométeren keresztül köti össze Jászberényt az M3-as autópályával. Hozzátette, hogy a kivitelezés mintegy 100 milliárd forintba kerül majd. A környékbeli utakról elmondta, hogy azok fejlesztése is folyamatban van. „Ez jelentősen javítani fogja a forgalmat” – tette hozzá. A közlekedési infrastruktúráról elmondta, hogy minden kis településen az útfelújásoknak meg kell történnie, ehhez pedig át kell csoportosítani a megfelelő anyagi forrásokat.

A jászberényi kórházról elmondta, hogy felmerül a kis kórházak megmaradásának kérdése. A politikus elmondta, hogy a Fidesz a végsőkig kiáll a kistelepülések kórházai mellett. „Minden olyan településen, ahol kórház működik, egy jól funkcionáló intézményre van szükség” – jegyezte meg Lázár János. Hozzátette, hogy a kórházzal kapcsolatban megteszik a szükséges intézekedéseket, hogy megfelelően működjön.

„Ne politikai alapon válasszák ki a kórházak vezetőit” – mondta egy helyi főorvos. Válaszul Pócs János cáfolta ezt a kijelentést és elmondta, hogy szakmai alapon történik a kinevezés. Az országgyűlési képviselő válaszát hatalmas füttyszó és „hazug” bekiabálások követték.

Próbáljanak megnyugodni, nehogy bekerüljenek a jászberényi kórházba

– fogalmazott Lázár János, aki elmondta, hogy mindegy, hogy egy orvos Fideszes-e vagy sem, a lényeg, hogy jó orvos legyen. „Ez nem lehet egy kiválasztási szempont” – tette hozzá. Kiemelte, hogy egy jó vezető össze tudja tartani a csapatát, egy rossz vezető alatt azonban széthullik minden. „A magyar orvosok az egyik legjobb orvosközösséget jelentik Európában” – hangsúlyozta.

Lázár János Volodimir Zelenszkijről elmondta, hogy az ukrán elnök megfenyegette a magyarokat.

Bele fognak avatkozni abba, hogy a magyaroknak ukrán-barát bábkormánya legyen

– mondta. Hozzátette, hogy ez az, amit a magyarok nem akarnak, és erről szól a Voks 2025 is. „Megint a németek vezetésével akarunk az oroszokkal harcolni?” – tette fel a kérdést.

Lázár János járja az országot

Lázár János eddig 12 helyszínről jelentkezett, a Lázárinfót Kisvárdán kezdte, ahol a halálbüntetésről, a 2010-es államcsődközeli helyzetről, a „budiminiszter” megnevezésről, a magyar állam vagyonának gyarapításáról, a jegybanki alapítványok ügyéről, és azokról is beszélt, akik visszaélnek „a megteremtett lehetőséggel”.

Pátyon elmondta, hogy a Pride tilos, a kábítószert üldözni fogják, Orbán Viktor a magyarok embere, Magyar Péter pedig a brüsszelieké, majd Sarkadra utazott. Aztán Pécsen többen megzavarták a fórumot hangos, de a közvetítésen keresztül érthetetlen bekiabálásokkal, majd azzal a lendülettel távoztak is, mire Lázár János utánuk kiabált. A Lázárinfót később mások is próbálták megzavarni, miközben a tárcavezető őszintén beszélt a kegyelmi botrányról, a pedofilok halálbüntetéséről, valamint elmondta, hogy „szájba vertük a bankokat”.

Ahogy az előzőn, úgy Nagykőrösön is többen bekiabáltak, de mulatós zene is hallatszott a háttérből, mire a miniszter megjegyezte, hogy milyen jó a hangulat. A fórumon szóba került Ukrajna uniós csatlakozása, a közlekedés fejlesztése, a Budapest Pride, a gyermekvédelem és a Tisza Párt is.

Keszthelyi fórumán elsősorban az ukrán fenyegetésről és a Tisza Pártot érintő vádakról beszélt, bejelentett egy váratlan fordulatot is: feladta a Közlekedési Múzeum Debrecenbe költöztetésének tervét. Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője azonnal győzelmet hirdetett, és újból felajánlotta Budapest nyitottságát a múzeum eredeti helyszínen történő fejlesztésére.

Szentendrén megjelent Vitályos Eszter kormányszóvivő, valamint Szabó Bálint, volt önkormányzati képviselő is. Szóba került többek között a H5-ös HÉV korszerűsítése, a főutak karbantartása, valamint globális problémákról – többek között Ukrajna EU-csatlakozásáról is – beszéltek.

Dombóváron a „se trombiták, se bekiabálások” jegyében új botanikai hasonlat született: a kullancsok mellett immár a csüngő csucsor is helyet kapott a kormánypárti politikai szótárban. A miniszter a tolnai járási székhelyen az ukrán veszélyről, a helyi úthálózat fejlesztéséről és az egészségügy helyzetéről is beszélt, miközben egy helyi orvossal éles szóváltásba keveredett.

Miskolcon többek között a város kórházának fejlesztéséről, a panelprogram újraindításáról, valamint egy esetleges ipari beruházásról is kérdezték. A fórumot egy százfős csoport szerette volna megakadályozni. A miniszter elmondása szerint még nem tapasztalt ekkora gyűlöletet. Hozzátette, nem ad teret a megfélemlítéseknek, valamint hogy a „gyöngeség jelei, ha valaki ököllel, ordítozással és a másik elhallgattatásával akar magának politikai előnyt szerezni”.

Mezőtúron a miniszter mellett felszólalt Herczeg Zsolt országgyűlési képviselő és Szűcs Dániel polgármester is. A fórumon szó volt többek között Ukrajna uniós csatlakozásának kérdéséről, valamint helyi témákban – az egyik helyi gimnázium és két vasútvonal fejlesztéséről –, valamint elkerülő utak és egy felüljáró megépítéséről.

Berettyóújfalun hangsúlyozta, hogy Magyarország biztonságos energiaellátása miatt továbbra is szükség van az orosz gázra, miközben élesen bírálta Ukrajna uniós csatlakozását, amely szerinte a magyar gazdasági érdekek rovására történne. A miniszter beszélt a helyi és országos fejlesztési tervekről, kiemelve az M4-es autópálya építését, és elutasította, hogy a kormány civil szervezetek ellehetetlenítésére törekedne. A fórumon szóba került a devizahitelesek kártérítése, a budapesti közlekedési helyzet, valamint a Pride is, utóbbit Lázár ízléstelennek nevezte.

(Borítókép: Lázár János 2025. március 29-én. Fotó: Bús Csaba / MTI)