Megint összeomlott a balatoni vasútvonal, reagált a MÁV

Akár 15-30 perces, néhol pedig akár hosszabb várakozási idővel is számolni kell a székesfehérvári vonalon. A MÁV-csoport információi szerint több járatuk nem, vagy csak részlegesen közlekedik.

Újabb fennakadások vannak a vasúti közlekedésben. A MÁV-csoport a honlapján arról számolt be, hogy a probléma a székesfehérvári vonalat érinti.

Mint írták, 15-30 perccel hosszabb menetidőre, néhány állomáson a megszokottnál hosszabb ideig tartó várakozásra kell számítani, mert Kelenföld és Tétényliget között egy szakaszon csak az egyik vágányon közlekedhetnek a vonatok. Egy olvasónk arról informálta szerkesztőségünket, hogy a fennakadásokat felsővezeték-szakadás.

A bejegyzett változásokról annyit közöltek, hogy:

az S36-os vonatok csak Kőbánya-Kispest és Budapest-Kelenföld között közlekednek,

a martonvásári Z30-as vonatok nem közlekednek,

a Katica InterRégiók csak Székesfehérvár és Balatonfüred között közlekednek ,

a Budapest és Veszprém közötti Bakony és Göcsej InterCityk csak Székesfehérvár és Veszprém között közlekednek.

Olvasóink jelezték, hogy a balatoni vonalon több helyen is fennakadások vannak a vasúti közlekedésben, ezzel kapcsolatban megkerestük a MÁV-csoportot, akik közölték, hogy a mentesítő buszjáratokat ezúttal is abból a több száz járművet tartalmazó erősítőbusz-flottából állítják ki – igény szerinti mennyiségben, amely a pünkösdvasárnapi biztosítás derékhadát is adta.

Közölték továbbá, hogy az esetleges forgalmi változásokról kísérjük figyelemmel a Mávinform Facebook-oldalán található folyamatosan frissülő bejegyzést.

Pünkösdkor becsődölt a vasúti közlekedés

Amint arról korábban beszámoltunk, a pünkösdi hétvégén történt súlyos fennakadás után Lázár János teljes kártérítést rendelt el az érintett utasoknak, és bejelentette, hogy a Siemens addig nem kap újabb megrendelést, amíg nem javítja ki a tíz éve 15 milliárd forintból felújított pálya hibáit.

Tizenötmilliárdos felújítás ide vagy oda, Tárnokon egy meghibásodott sorompó lassítja a közlekedést, emiatt lassabban közlekedhetnek a vonatok a pünkösdi hétvégén. Megjegyezték, hogy a székesfehérvári vonalon és a csatlakozó vonalain 30-60 perccel hosszabb menetidőre, néhány állomáson a megszokottnál hosszabb ideig tartó várakozásra lehet számítani. Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója azonnali vizsgálatot rendelt el az ügyben, szerinte nem elfogadható, hogy ilyen hibák miatt szívjanak az emberek.

Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője a közlemény közzététele után nem sokkal a közösségi médiában Lázár János építési és közlekedési miniszternek üzent.

„Műszaki hiba miatt a pünkösdi hétvége első délelőttjén is összeomlott a vasúti közlekedés a balatoni fővonalon – tegnap délután után ma újra. Lázár János ingerült és kioktató hangnemben csak annyit tudott ismételgetni a tegnapi üzemzavarról a fórumán , hogy »visszaadjuk a jegyár felét!«.” Vitézy szerint ugyanakkor az emberek nem azért utaznak, hogy kapjanak egy kis „Lázár-kupont”.

(Borítókép: Balaton József / MTI)