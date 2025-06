42 millió forint sérelemdíjat kap a férfi, akinek terhes felesége meghalt a kórházban

Ügyvédje elmondta, peren kívül sikerült megállapodniuk a szegedi egyetemmel, így 42 millió forintot kap az a nagytőkei férfi, aki 2024 októberében vesztette el terhes feleségét és a nő magzatát, miután vérzés miatt a szegedi klinikára szállították. A párnak több gyereke is van, várhatóan ők 18 éves korukig életjáradékban fognak részesülni.

Sikerült peren kívül megegyezniük, így 42 millió forint sérelemdíjat kap az a nagytőkei férfi, aki még 2024 októberében vesztette el várandós feleségét és a nő magzatát, miután a szegedi klinikára kerültek – közölte az RTL Híradója.

A 19. hétben járó többgyermekes édesanya otthonában kezdett el vérezni. Férjével autóval indultak a kórházba, majd mentő vette át a nőt a szegedi szülészeti klinikára. A híradó megjegyzi, hogy azért oda, mert a közeli szentesen a szülészet már évekkel korábban bezárt. Miután megérkeztek a kórházba, a magzat még aznap meghalt, az anya pedig a következő napon.

A családapa a pénzel kapcsolatban megjegyezte:

Pótolni nem fog semmi, semennyi. Tehát nincs az a pénz, én azt gondolom, semmilyen cselekmény, tett, ami ezt tudná pótolni, és fájdalmat. Sajnos ezzel együtt kell élni.

Elmondta, az összegből egyrészt befejez egy már megkezdett építkezést, azért, hogy a gyerekeknek külön szobájuk lehessen, ami pedig megmarad, azt szintén nekik teszi félre.

A család ügyvédje a múlt héten közölte, hogy peren kívül 42 millió forintos sérelemdíjban egyeztek meg a klinikát fenntartó szegedi egyetemmel. Hozzátette, ezen felül arról is tárgyalnak, hogy a gyerekeknek 18 éves korukig életjáradékot fizessen az intézmény, ami ennek jogosságát is elismerte, hiszen az anyjuk halálával annak keresete is elveszett a család számára.

Az ügyvéd elárulta, várhatóan pár napon belül ezt is véglegesítik, míg a 42 milliós sérelemdíjat egy hónapon belül kapja meg a család.