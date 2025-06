Puzsér Róbert vezetésével a Kossuth Lajos téren tüntetnek az átláthatósági törvény ellen

Puzsér Róbert kedd 18 órára „Polgári ellenállás” címmel hirdetett demonstrációt a Kossuth Lajos térre. Köszöntjük olvasóinkat az Index közvetítésében!

Az esemény leírásában így buzdítanak a részvételre: „Ha most nem hallatod a hangod, később már nem lehet. Ha most nem állsz ki azért, amiben hiszel, később már hiába teszed. Ha most nem szállsz síkra a szabadságodért, később már kár lesz kapkodnod a levegő után. Ha ma nem véded meg az európai identitásod, holnap már az Eurázsiai Unióban ébredsz. Nincs hova hátrálnod: cselekedj.”

A szervezők többek között azt kérték, hogy a résztvevők ne vigyenek pártzászlókat az eseményre, ne takarják el az arcukat, valamint kövessék a szervezők és a rendőrség utasításait, hogy a demonstráció békés, valamint biztonságos legyen.