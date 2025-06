Hadházy Ákos beszédében úgy fogalmazott, az elmúlt hónapok tüntetéseinek egyik különösen pozitív élménye, a kormány számára pedig talán ijesztő, hogy hány ismert és elismert ember szólalt meg hétről hétre, nevét, arcát vállalva.

„Hiába nem foglalkozik valaki politikával, a politika akkor is meg fogja találni őket, abban pedig nem lesz köszönet” – vélekedett a független országgyűlési képviselő, hozzátéve: sokan azt mondták, hogy felesleges tüntetni, de nem aludt ki az ellenállás lángja, lassan három hónapja nem hagyják abba.

A pisztolyt nem sütötték el, de most is ott van az asztalon megtöltve. Azért vagyunk itt, mert továbbra is követeljük a tervezet visszavonását. Követeljük továbbra is a gyülekezési törvény technofasiszta módosításának visszavonását